Jogi háború robbant ki Európa gázellátása körül, pert indított a Gazprom a régiós gázóriás ellen

Az első kereset az OMV Exploration & Production GmbH ellen irányul, amely az OMV-konszern kizárólagos tulajdonában lévő kutatási és kitermelési leányvállalata. A Gazprom azt kéri az orosz bíróságtól, hogy ismerje el és tegye végrehajthatóvá Oroszországban a külföldi bíróságok, illetve választottbíróságok korábbi határozatait. Ez nem az első jogi összeütközés a felek között:
a Gazprom egy évvel ezelőtt már ideiglenes intézkedést kért az orosz bíróságtól, hogy megakadályozza az OMV leányvállalatát a nemzetközi választottbírósági eljárás folytatásában.
A második keresetet a Gazprom Export nyújtotta be a TAG GmbH ellen, amely a Transzausztriai Gázvezetéket üzemelteti. Ez az útvonal kulcsszerepet játszik az orosz gáz Olaszországba történő szállításában. Az ügyben az orosz Szberbank is alperesként szerepel, a Gazprom Export pedig ebben az eljárásban is ideiglenes intézkedést kért a bíróságtól.
A jogviták hátterében a korábbi szállítási kötelezettségek elmulasztása áll: az OMV pert nyert a stockholmi választottbíróságon a Gazprom ellen, a testület pedig 230 millió euró kártérítést ítélt meg az osztrák félnek a 2022–2023-as időszakban elmaradt gázszállítások miatt. Az osztrákok ezt az összeget beszámították a folyó szállítások ellenértékébe, így effektíve nem fizettek a gázért.
Erre válaszul a Gazprom leállította a szállítást, a fizetés elmaradása pedig formális hivatkozási alapot biztosított az OMV-nek a 2041-ig szóló hosszú távú szerződés felmondására.
Ausztria az utolsó nyugat-európai országok egyike volt, amely a háború kitörése után is vásárolt vezetékes orosz gázt. Az OMV még 2024 decemberében is vételezett orosz energiahordozót, de ekkor már a szlovák SPP-n keresztül. 2025. január 1-jén aztán végleg leállt az orosz gáz tranzitja az ukrán gázszállító rendszeren. Az OMV közlése szerint alternatív beszállítókat talált, ugyanakkor műszakilag továbbra is lehetősége lenne orosz gázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Magyarországra és Szlovákiába érkező szállítmányokból.
