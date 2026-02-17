Kiderült az igazság a magyarok vásárlási szokásairól – Megszólalt az Answear vezetője

Sebó Krisztián, az Answear magyarországi országigazgatója szerint vállalatuk a közép- és kelet-európai régió meghatározó online kereskedelmi szereplője, amely divat-, életmód- és lakberendezési termékekre fókuszál. A cég nem egyszerű kereskedőként definiálja magát, hanem gondosan összeválogatott divatstílusokat és designer kollekciókat értékesít több mint 800 nemzetközi márkától. A hazai online divatpiacon – ahol kizárólag webshopként, fizikai bolt nélkül működnek – vezető pozíciót foglalnak el.
A vállalat pénzügyi teljesítménye jelentős javulást mutat. 2025 első három negyedévében az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 9,2 millió eurót ért el, szemben az előző év azonos időszakának 1 millió eurós veszteségével. Ez azt jelenti, hogy a cég nem csupán nyereségessé vált, de éves szinten is pozitív eredményt ért el. Az elmúlt tizenkét hónapban 17,1 millió eurós EBITDA-t realizáltak, meghaladva a 16,3 millió eurós célkitűzést.
Az értékesítési árrés 40,9 százalékra emelkedett (éves összevetésben +1,4 százalékpont) az erős árnyomás és a szezonális kiárusítások ellenére is. Ez azt mutatja, hogy az Answear sikeresen értékesíti kínálatát, és növeli a magasabb értékű termékek arányát
– emelte ki Sebó Krisztián.
A fogyasztói magatartás változásairól szólva a szakember kifejtette: az árérzékenység tovább erősödött egy olyan szektorban, ahol már eleve meghatározó tényező volt az árazás. A vásárlók ugyanakkor nemcsak az árcédulát figyelik, hanem az értékállóbb, prémium kategóriás termékeket keresik.
A nemek közötti vásárlási különbségekről elmondta, hogy inkább a motivációk felől érdemes megközelíteni a kérdést. A nők gyakrabban tekintenek élményként és az önkifejezés eszközeként a vásárlásra, míg a férfiaknál a funkcionalitás és a márkahűség dominál.
Egy hazai felmérés szerint az impulzív vásárlók aránya mindössze 10 százalék.
Ugyanakkor további 39 százalék spontán módon, jutalmazási vagy hangulati okokból vásárol, míg a válaszadók 57–60 százalékát a promóciók ösztönzik váratlan költekezésre.
"Arra, hogy mennyire pénzkérdés jól öltözködni, szerintem nincs jó vagy egyértelmű válasz. Személyes véleményem szerint nem csak pénzkérdés, hiszen kell hozzá stílusérzék is. Azonban az, hogy kinek mi számít »jó öltözködésnek«, teljesen szubjektív" – vélekedett Sebó Krisztián.
A fenntarthatóság terén a vállalat csomagolásának 80 százaléka újrahasznosított anyagból készül, valamint emberi jogi és korrupcióellenes irányelveket alkalmaznak. A »Planet Friendly« kategóriában ökológiai és etikai szempontok alapján válogatott termékeket kínálnak, amelyek a teljes kínálat több mint 30 százalékát teszik ki.
A jövőbeli kilátásokról szólva Sebó Krisztián úgy látja, hogy a divat- és e-kereskedelmi ágazat tovább fog növekedni, amit az infláció stabilizálódása is támogat.
A vásárlók egyre inkább értékelik a minőséget és a felelősségteljes gyártást, a többcsatornás (omnichannel) megoldások és a személyre szabott élmények szerepe pedig tovább erősödik. A 2026-os várakozások mérsékelt, de stabil e-kereskedelmi bővülést és az etikus fogyasztás növekvő jelentőségét vetítik előre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magánszemélyek uralják a magyar bérlakáspiacot, de nagyon érik már a fordulat
Belépne a Biggeorge is a Gránit Alapkezelő mellé.
Nagy Márton nekiment a bankoknak: túl drágák és túl sokan vannak
Öt nagybankot szeretne látni a nemzetgazdasági miniszter.
Putyin világhírű orosz kritikusa drámai forgatókönyvet vázolt fel: Oroszország felét is bekebelezheti a szövetségese
Alaposan kiosztotta Moszkvát.
Összeomlás szélére került Európa egykori gazdasági motorja, sokan "egyszerűen már nem látnak jövőt"
Kétségbeesett lépéseket követelnek a vállalatok a kormánytól.
Más számokat közöl a KSH és az Eurostat – Mi áll emögött?
A magyarázat egészen prózai.
Moszkva szerint Ukrajna győzhet, azt is elárulták, hogyan
Kijevben nem díjazzák ezt az elképzelést.
Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán
Fontos szint közelében.
Nagyon rossz adat jött Németországból - Erre kevesen számítottak
Törékeny a fellendülés.
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.