Kiderült az igazság a magyarok vásárlási szokásairól – Megszólalt az Answear vezetője

Sebó Krisztián, az Answear magyarországi országigazgatója szerint vállalatuk a közép- és kelet-európai régió meghatározó online kereskedelmi szereplője, amely divat-, életmód- és lakberendezési termékekre fókuszál. A cég nem egyszerű kereskedőként definiálja magát, hanem gondosan összeválogatott divatstílusokat és designer kollekciókat értékesít több mint 800 nemzetközi márkától. A hazai online divatpiacon – ahol kizárólag webshopként, fizikai bolt nélkül működnek – vezető pozíciót foglalnak el.

A vállalat pénzügyi teljesítménye jelentős javulást mutat. 2025 első három negyedévében az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 9,2 millió eurót ért el, szemben az előző év azonos időszakának 1 millió eurós veszteségével. Ez azt jelenti, hogy a cég nem csupán nyereségessé vált, de éves szinten is pozitív eredményt ért el. Az elmúlt tizenkét hónapban 17,1 millió eurós EBITDA-t realizáltak, meghaladva a 16,3 millió eurós célkitűzést.

Az értékesítési árrés 40,9 százalékra emelkedett (éves összevetésben +1,4 százalékpont) az erős árnyomás és a szezonális kiárusítások ellenére is. Ez azt mutatja, hogy az Answear sikeresen értékesíti kínálatát, és növeli a magasabb értékű termékek arányát

– emelte ki Sebó Krisztián.

A fogyasztói magatartás változásairól szólva a szakember kifejtette: az árérzékenység tovább erősödött egy olyan szektorban, ahol már eleve meghatározó tényező volt az árazás. A vásárlók ugyanakkor nemcsak az árcédulát figyelik, hanem az értékállóbb, prémium kategóriás termékeket keresik.

A nemek közötti vásárlási különbségekről elmondta, hogy inkább a motivációk felől érdemes megközelíteni a kérdést. A nők gyakrabban tekintenek élményként és az önkifejezés eszközeként a vásárlásra, míg a férfiaknál a funkcionalitás és a márkahűség dominál.

Egy hazai felmérés szerint az impulzív vásárlók aránya mindössze 10 százalék.

Ugyanakkor további 39 százalék spontán módon, jutalmazási vagy hangulati okokból vásárol, míg a válaszadók 57–60 százalékát a promóciók ösztönzik váratlan költekezésre.

"Arra, hogy mennyire pénzkérdés jól öltözködni, szerintem nincs jó vagy egyértelmű válasz. Személyes véleményem szerint nem csak pénzkérdés, hiszen kell hozzá stílusérzék is. Azonban az, hogy kinek mi számít »jó öltözködésnek«, teljesen szubjektív" – vélekedett Sebó Krisztián.

A fenntarthatóság terén a vállalat csomagolásának 80 százaléka újrahasznosított anyagból készül, valamint emberi jogi és korrupcióellenes irányelveket alkalmaznak. A »Planet Friendly« kategóriában ökológiai és etikai szempontok alapján válogatott termékeket kínálnak, amelyek a teljes kínálat több mint 30 százalékát teszik ki.

A jövőbeli kilátásokról szólva Sebó Krisztián úgy látja, hogy a divat- és e-kereskedelmi ágazat tovább fog növekedni, amit az infláció stabilizálódása is támogat.

A vásárlók egyre inkább értékelik a minőséget és a felelősségteljes gyártást, a többcsatornás (omnichannel) megoldások és a személyre szabott élmények szerepe pedig tovább erősödik. A 2026-os várakozások mérsékelt, de stabil e-kereskedelmi bővülést és az etikus fogyasztás növekvő jelentőségét vetítik előre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images