Kiharcolnák a vasutasok: visszajöhet a korkedvezményes nyugdíj?

Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke az InfoRádiónak adott interjújában kifejtette: a kormányzati döntés következményei túlmutatnak a nyugdíjkorhatár eléréséhez szükséges szolgálati idő meghosszabbodásán.

A vasutasokat ugyanis az is hátrányosan érintette, hogy a munkaidejükbe már nem számítják bele a munkaközi szünetet.

A szakszervezeti vezető szerint a vasutas munkavállalók – különösen az utazószemélyzet és az egyéb forgalmi tevékenységet végzők – egészségügyi állapota indokolja a korkedvezményes nyugdíj visszavezetését, méghozzá változatlan bérezési feltételek mellett. Az elnök hangsúlyozta:

tárgyalásokat kezdeményeznek a miniszterrel, aki korábban egy fórumon maga is felvetette a lehetőséget, jelezve, hogy ehhez szakszervezeti fellépésre van szükség.

A nyugdíjba vonulás időpontjával kapcsolatban Meleg János rámutatott: míg a régebbi szabályozás az akkori munkafeltételekhez igazodott, az új rendszerben figyelembe kellene venni a megváltozott körülményeket. Bár a modern vezetőfülkék komfortosabbak a korábbi gőzmozdonyokéhoz képest, a munkavégzés intenzitása jelentősen megnőtt. Példaként említette, hogy míg egykor gőzmozdonnyal 4 órát utaztak, ma Budapest és Hatvan között egy 8 órás műszak alatt négy-öt fordulót is teljesíthetnek a járművezetők.

A korkedvezmény megszűnése komoly munkaerőpiaci következményekkel jár az ágazatban. Korábban sokan vállalták a rendszertelen beosztást és az egészségügyi kockázatokat annak tudatában, hogy öt évvel hamarabb mehettek nyugdíjba. Meleg János aggasztó képet festett a jelenlegi helyzetről:

Ez az öt év, amit még ráhúznak a munka hosszára, éppen arra elegendő, hogy nyugdíjba vonulás után egy-két évvel meghaljon a kolléga.

A szakszervezeti elnök konkrét egészségügyi problémákat is felsorolt. A váltott műszakok miatt a dolgozók szervezete nem tud alkalmazkodni a folyamatosan változó bioritmushoz, ami számos megbetegedéshez vezet. Kollégái körében gyakori a gyomor- és prosztatarák, amelyek több esetben halálos kimenetelűek.

A probléma kezelésére alternatív megoldásokat is felvetett a szakszervezet. Javaslatuk szerint például az érintett munkavállalókat ideiglenesen más munkakörbe helyezhetnék át, ezzel néhány hónapra kiemelve őket a megterhelő munkakörnyezetből.

