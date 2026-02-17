Közel 9 milliárd forintot fizettek egy Michelangelo-rajzért – 45 percig licitáltak érte

Egy tenyérnyi méretű krétarajz 27 millió dollárért (kb. 8,6 milliárd forintért) kelt el a napokban New Yorkban, igaz az árverés előtt már volt, aki tudta, Michelangelo jegyzi a képet. Soha ennyit nem adtak nyilvános rendezvényen a 16. századi olasz nagyság rajzáért, de nem csak Michelangelo, hanem egy másik nagy klasszikus, Rembrandt neve mellé is rekordot jegyeztek fel az Old Master alkotásokat értékesítő aukciós sorozaton. Összesen több mint 200 millió dollárt számolt össze a Christie’s és a Sotheby’s. „Visszatértek a régi mesterek” – lelkendeztek a művészeti tanácsadók a rég tapasztalt pezsgő üzletmenet láttán.

Michelangelo rajzának története mindent vitt az Old Master aukciós sorozaton. 2025 márciusában beesett a Christie’s online portáljára egy krétarajz fotója, egy ismeretlen kért rutinszerű értékbecslést a női lábat ábrázoló vázlatra. Giada Damen, a társaság specialistája, akinek szemét, tudását dicséri a mű azonosítása, nem tétlenkedett, kutatásai igazolták, hogy az aláírás nélküli rajz Michelangelo keze munkája. A 16. századi művész a Sixtus-kápolna mennyezetének hatalmas, 540 négyzetméteres freskójához készítette az alig tenyérnyi méretű tanulmányt a líbiai szibülla (jósnő) jobb lábáról.

Összesen 10 Michelangelo-rajz van magánkézben, és soha nem került nyilvános piacra hasonló freskóhoz készült vázlat. Másfél-kétmillió dollárra tették becsértékét a ritkaságnak. A Rockefeller Center közönsége rávetette magát a ritka portékára, és még a bennfenteseket is meglepve 45 perces licitháborút követően csapott le a kalapács.

Jutalékokkal együtt 27,1 millió dollárral lett könnyebb a vevő pénztárcája, soha ennyit nem fizettek Michelangelo-rajzáért. A rekordot 2022-ben Párizsban írták, akkor 24 millió dollárt ért egy hasonló alkotás.