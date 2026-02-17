Közel 9 milliárd forintot fizettek egy Michelangelo-rajzért – 45 percig licitáltak érte

Michelangelo rajzának története mindent vitt az Old Master aukciós sorozaton. 2025 márciusában beesett a Christie’s online portáljára egy krétarajz fotója, egy ismeretlen kért rutinszerű értékbecslést a női lábat ábrázoló vázlatra. Giada Damen, a társaság specialistája, akinek szemét, tudását dicséri a mű azonosítása, nem tétlenkedett, kutatásai igazolták, hogy az aláírás nélküli rajz Michelangelo keze munkája. A 16. századi művész a Sixtus-kápolna mennyezetének hatalmas, 540 négyzetméteres freskójához készítette az alig tenyérnyi méretű tanulmányt a líbiai szibülla (jósnő) jobb lábáról.
Összesen 10 Michelangelo-rajz van magánkézben, és soha nem került nyilvános piacra hasonló freskóhoz készült vázlat. Másfél-kétmillió dollárra tették becsértékét a ritkaságnak. A Rockefeller Center közönsége rávetette magát a ritka portékára, és még a bennfenteseket is meglepve 45 perces licitháborút követően csapott le a kalapács.
Jutalékokkal együtt 27,1 millió dollárral lett könnyebb a vevő pénztárcája, soha ennyit nem fizettek Michelangelo-rajzáért. A rekordot 2022-ben Párizsban írták, akkor 24 millió dollárt ért egy hasonló alkotás.
