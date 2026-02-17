Más számokat közöl a KSH és az Eurostat – Mi áll emögött?

Nem ritka, hogy a magyar statisztikai hivatal közzétesz egy adatot, majd ugyanaz az adat az Eurostat adatbázisában ettől eltér. Ez részben furcsa, hiszen az európai statisztikai hivatal a nemzeti hivatalok adataiból dolgozik. Valójában az eltérés oka többnyire módszertani jellegű, és sokszor az országok közötti összehasonlíthatóságot, vagy legalábbis az egységes módszertan szerinti adatközlést szolgálja. Legismertebb ilyen különbség az inflációs mutatók között van, ahol a nemzeti "fogyasztói árindex" és az uniós "harmonizált fogyasztói árindex" között több olyan módszertani eltérés is van, ami a két mutatót eltéríti egymástól.
Kevésbé megszokott ez a kiskereskedelmi forgalmi adatoknál. A 2025. decemberi kiskereskedelmi adatközlésnél az Eurostat adatsorában több eltérés is volt ahhoz képest, mint amit a KSH korábban közölt.
Nem nagy, mindössze 0,1 százalékpontos különbségekről van szó, de például a 0,1 és a 0,2 százalékos növekedés optikája mégis más.
A havi bázisú adatsorban a 2025 októberi és decemberi szám nem egyezett:
|A kiskereskedelmi forgalom változása havi bázison (%)
|Eurostat
|KSH
|2025. július
|-0,4
|-0,4
|2025. augusztus
|0,8
|0,8
|2025. szeptember
|0
|0
|2025. október
|0,6
|0,5
|2025. november
|0,1
|0,1
|2025. december
|0,1
|0,2
|Forrás: Eurostat, KSH
Az éves bázisú adatsorban egy helyen, júliusban van eltérés.
|A kiskereskedelmi forgalom változása havi bázison (%)
|Eurostat
|KSH
|2025. július
|1,8
|1,7
|2025. augusztus
|2,4
|2,4
|2025. szeptember
|3
|3
|2025. október
|3,1
|3,1
|2025. november
|2,5
|2,5
|2025. december
|3,5
|3,5
|Forrás: Eurostat, KSH
Megkérdeztük a KSH-t, hogy mi áll az eltérés hátterében, a hivatal azt írta, hogy
a KSH az előírások alapján a kiigazítatlan, a naptárhatással kiigazított, valamint a szezonális és naptárhatással kiigazított 2021. év havi átlaga = 100% volumenindex idősorokat havonta egy tizedesjegyre kerekítve adja át az Eurostatnak. Az adatok az Eurostat validálása után töltődnek be az adatbázisba. Az Eurostat ezekből számolja ki és publikálja az előző hóhoz, illetve az előző év azonos időszakához viszonyított adatokat, míg a KSH ugyanezeket a számításokat kerekítetlen adatokkal végzi el.
Vagyis az eltérések a KSH tájékoztatása alapján kerekítési pontatlanságból adódnak. Míg a hazai statisztika a pontos (de legalábbis sok tizedesjegyig vezetett) adatokból számol, addig az Eurostat a KSH-tól az egy tizedesjegyre kerekített indexből kalkulál további mutatókat. Eszerint a KSH adatai a pontosabbak.
Így néz ki a gyakorlatban
A hivatal konkrét számításokkal is alátámasztotta a magyarázatát. Például 2025 októberében a 2021-es bázison számolt mutató értéke 103,1866 volt, amely havi bázisra átszámítva 100,5473. Ez egy tizedesre kerekítve 100,5 lett.
Az Eurostatnak ugyanakkor már 103,2-es adatot továbbítottak, mivel a 103,1866-os értéket felfelé kerekítették. Ebből az Eurostat 100,5847-es havi indexet számolt, ami egy tizedesre kerekítve 100,6, vagyis egy tizeddel magasabb a KSH által publikált értéknél.
Mit lehet tenni?
Bár az eltérő számítási gyakorlat nem okoz érdemi eltérést, mégis zavaró, hogy ugyanarra a statisztikai fogalomra két különböző szám van a hivatalos intézményeknél. Ezt kétféleképpen is ki lehetne küszöbölni.
- Egyrészt az Eurostat kérhetné a pontosabb adatszolgálatot a nemzeti hivataloktól, nem nagyon világos, hogy miért éri be az egy tizedesjegy pontossággal, amikor ez könnyen belátható módon eltéréseket okoz olyan alapmutatókban, mint a havi és éves változást kifejező indexek.
- Másrészt, ha az Eurostat nem akar bajlódni ezzel, akár közvetlenül elkérhetné az országoktól a pontosabban számolt indexeket ahelyett, hogy saját maga számolná ki ezeket.
Lapunk megkérdezte az Eurostatot, hogy mi a véleményük az adatok eltérésével kapcsolatban, de nem adtak érdemi választ. Azt írták, hogy néha előfordulhatnak eltérések a tizedesjegyek kerekítéséből fakadóan, de a hivatal törekszik a legnagyobb pontosságra. Ebben az is benne van, hogy javítsák a módszertant.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ezért nagy baj, hogy az exportunk nagy része Németországba megy
A gyenge külső keresletet elsősorban a nagy nyugati gazdaságok problémái okozzák.
Jogi háború robbant ki Európa gázellátása körül, pert indított a Gazprom a régiós gázóriás ellen
Több száz millió eurón megy a feszülés.
Hótakaró: megjött a HungaroMet előrejelzése
Már ma elolvadhat a hóréteg.
Döntöttek a terrorszervezet sorsáról: négy hónapos határidőt szabtak a teljes lefegyverzésre
Elindul a második lefegyverzési hullám, Izrael szerint az első sincs kész
Csapdában ragadt Németország
A növekedés üteme nem elég a fellendüléshez.
Sorsdöntő hónap jön a lakásbiztosításoknál, érdemes komolyan venni a levelet, amit kaptál
Jön a lakásbiztosítási kampány, kár esetén milliók múlhatnak rajta.
Megtörte a csendet a Mol: pontról pontra cáfolta a megdöbbentő állításokat
Durva vádak a hazai üzemanyagárakról.
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!