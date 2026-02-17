Más számokat közöl a KSH és az Eurostat – Mi áll emögött?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nem ritka, hogy a magyar statisztikai hivatal közzétesz egy adatot, majd ugyanaz az adat az Eurostat adatbázisában ettől eltér. Ez részben furcsa, hiszen az európai statisztikai hivatal a nemzeti hivatalok adataiból dolgozik. Valójában az eltérés oka többnyire módszertani jellegű, és sokszor az országok közötti összehasonlíthatóságot, vagy legalábbis az egységes módszertan szerinti adatközlést szolgálja. Legismertebb ilyen különbség az inflációs mutatók között van, ahol a nemzeti "fogyasztói árindex" és az uniós "harmonizált fogyasztói árindex" között több olyan módszertani eltérés is van, ami a két mutatót eltéríti egymástól.

Kevésbé megszokott ez a kiskereskedelmi forgalmi adatoknál. A 2025. decemberi kiskereskedelmi adatközlésnél az Eurostat adatsorában több eltérés is volt ahhoz képest, mint amit a KSH korábban közölt.

Nem nagy, mindössze 0,1 százalékpontos különbségekről van szó, de például a 0,1 és a 0,2 százalékos növekedés optikája mégis más.

A havi bázisú adatsorban a 2025 októberi és decemberi szám nem egyezett:

A kiskereskedelmi forgalom változása havi bázison (%) Eurostat KSH 2025. július -0,4 -0,4 2025. augusztus 0,8 0,8 2025. szeptember 0 0 2025. október 0,6 0,5 2025. november 0,1 0,1 2025. december 0,1 0,2 Forrás: Eurostat, KSH

Az éves bázisú adatsorban egy helyen, júliusban van eltérés.

A kiskereskedelmi forgalom változása havi bázison (%) Eurostat KSH 2025. július 1,8 1,7 2025. augusztus 2,4 2,4 2025. szeptember 3 3 2025. október 3,1 3,1 2025. november 2,5 2,5 2025. december 3,5 3,5 Forrás: Eurostat, KSH

Megkérdeztük a KSH-t, hogy mi áll az eltérés hátterében, a hivatal azt írta, hogy

a KSH az előírások alapján a kiigazítatlan, a naptárhatással kiigazított, valamint a szezonális és naptárhatással kiigazított 2021. év havi átlaga = 100% volumenindex idősorokat havonta egy tizedesjegyre kerekítve adja át az Eurostatnak. Az adatok az Eurostat validálása után töltődnek be az adatbázisba. Az Eurostat ezekből számolja ki és publikálja az előző hóhoz, illetve az előző év azonos időszakához viszonyított adatokat, míg a KSH ugyanezeket a számításokat kerekítetlen adatokkal végzi el.

Vagyis az eltérések a KSH tájékoztatása alapján kerekítési pontatlanságból adódnak. Míg a hazai statisztika a pontos (de legalábbis sok tizedesjegyig vezetett) adatokból számol, addig az Eurostat a KSH-tól az egy tizedesjegyre kerekített indexből kalkulál további mutatókat. Eszerint a KSH adatai a pontosabbak.

Így néz ki a gyakorlatban

A hivatal konkrét számításokkal is alátámasztotta a magyarázatát. Például 2025 októberében a 2021-es bázison számolt mutató értéke 103,1866 volt, amely havi bázisra átszámítva 100,5473. Ez egy tizedesre kerekítve 100,5 lett.

Az Eurostatnak ugyanakkor már 103,2-es adatot továbbítottak, mivel a 103,1866-os értéket felfelé kerekítették. Ebből az Eurostat 100,5847-es havi indexet számolt, ami egy tizedesre kerekítve 100,6, vagyis egy tizeddel magasabb a KSH által publikált értéknél.

Mit lehet tenni?

Bár az eltérő számítási gyakorlat nem okoz érdemi eltérést, mégis zavaró, hogy ugyanarra a statisztikai fogalomra két különböző szám van a hivatalos intézményeknél. Ezt kétféleképpen is ki lehetne küszöbölni.

Egyrészt az Eurostat kérhetné a pontosabb adatszolgálatot a nemzeti hivataloktól, nem nagyon világos, hogy miért éri be az egy tizedesjegy pontossággal, amikor ez könnyen belátható módon eltéréseket okoz olyan alapmutatókban, mint a havi és éves változást kifejező indexek.

Másrészt, ha az Eurostat nem akar bajlódni ezzel, akár közvetlenül elkérhetné az országoktól a pontosabban számolt indexeket ahelyett, hogy saját maga számolná ki ezeket.

Lapunk megkérdezte az Eurostatot, hogy mi a véleményük az adatok eltérésével kapcsolatban, de nem adtak érdemi választ. Azt írták, hogy néha előfordulhatnak eltérések a tizedesjegyek kerekítéséből fakadóan, de a hivatal törekszik a legnagyobb pontosságra. Ebben az is benne van, hogy javítsák a módszertant.

