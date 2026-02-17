  • Megjelenítés
Nagyon rossz adat jött Németországból - Erre kevesen számítottak
Gazdaság

Nagyon rossz adat jött Németországból - Erre kevesen számítottak

Portfolio
Váratlanul csökkent a német befektetői bizalom februárban – derül ki a ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett felméréséből.

A ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett adatai szerint a gazdasági várakozások indexe februárban

58,3 pontra csökkent.

Ez elmaradt a piaci konszenzustól, mivel az elemzők a januári 59,6 pont után 65 pontos értékre számítottak. A jelenlegi gazdasági helyzet megítélése ugyanakkor tovább javult: ez a mutató mínusz 72,7 pontról mínusz 65,9 pontra emelkedett.

Achim Wambach, a ZEW elnöke szerint a német gazdaság

Még több Gazdaság

Más számokat közöl a KSH és az Eurostat – Mi áll emögött?

Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán

Gyengül a forint

a fellendülés szakaszába lépett, a folyamat azonban még törékeny.

Hozzátette: továbbra is jelentős strukturális kihívásokkal kell szembenézni, különösen az ipar és a magánberuházások területén.

Az exportorientált ágazatok februárban mérsékelt vagy jelentős javulást mutattak. Különösen a vegy- és gyógyszeripar, az acél- és fémgyártás, valamint a gépgyártás kilátásai váltak kedvezőbbé, ami a vártnál jobb beérkező rendelésállománynak köszönhető. A ZEW értékelése szerint a fennálló bizonytalanságok ellenére a magánfogyasztás kilátásai is javuló tendenciát mutatnak.

Ma a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) is arról beszélt, hogy bár idén 1 százalékos gazdasági növekedés lehet az országban, de ez nem elég a tartós fellendüléshez.

Kapcsolódó cikkünk

Csapdában ragadt Németország

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, mélységi csapásokat helyeztek kilátásba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility