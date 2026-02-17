Nagyon rossz adat jött Németországból - Erre kevesen számítottak

Váratlanul csökkent a német befektetői bizalom februárban – derül ki a ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett felméréséből.

A ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett adatai szerint a gazdasági várakozások indexe februárban

58,3 pontra csökkent.

Ez elmaradt a piaci konszenzustól, mivel az elemzők a januári 59,6 pont után 65 pontos értékre számítottak. A jelenlegi gazdasági helyzet megítélése ugyanakkor tovább javult: ez a mutató mínusz 72,7 pontról mínusz 65,9 pontra emelkedett.

Achim Wambach, a ZEW elnöke szerint a német gazdaság

a fellendülés szakaszába lépett, a folyamat azonban még törékeny.

Hozzátette: továbbra is jelentős strukturális kihívásokkal kell szembenézni, különösen az ipar és a magánberuházások területén.

Az exportorientált ágazatok februárban mérsékelt vagy jelentős javulást mutattak. Különösen a vegy- és gyógyszeripar, az acél- és fémgyártás, valamint a gépgyártás kilátásai váltak kedvezőbbé, ami a vártnál jobb beérkező rendelésállománynak köszönhető. A ZEW értékelése szerint a fennálló bizonytalanságok ellenére a magánfogyasztás kilátásai is javuló tendenciát mutatnak.

Ma a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) is arról beszélt, hogy bár idén 1 százalékos gazdasági növekedés lehet az országban, de ez nem elég a tartós fellendüléshez.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images