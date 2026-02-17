Összeomlás szélére került Európa egykori gazdasági motorja, sokan "egyszerűen már nem látnak jövőt"

A Gesamtmetall munkaadói szövetség idén újabb tízezres nagyságrendű létszámleépítésre számít a német fém- és villamosiparban. Az Ifo gazdaságkutató intézet friss felmérése szerint a német iparvállalatok csaknem egyharmada érzi úgy, hogy csökken a versenyképessége, különösen a fémelőállítás és -feldolgozás területén. Ulrich Flatken, a Mecanindus Vogelsang csoport vezetője és a német Acél- és Fémfeldolgozó Szövetség (WSM) elnöke így fogalmazott:
Amikor azt hallom, hogy javulás jelei mutatkoznak, őszintén meg kell mondanom: én ebből semmit sem látok.
Szerinte a tagvállalatok közül sokan "egyszerűen nem látnak jövőt".
Drága energia, fokozódó verseny és magas vámok ássák alá a német fémipar működését
Az ágazatot különösen sújtják a magas energiaköltségek: a német iparvállalatok jelenleg mintegy 16 eurócentet fizetnek kilowattóránként, miközben az uniós átlag 2025-ben 12 cent körül alakult. Ez az árkülönbség aránytalanul nagy terhet ró az energiaintenzív fémfeldolgozókra. Bár a szövetségi kormány tervezi az ipari áramár reformját – amely megawattóránként 50 eurós, államilag garantált árat jelentene –, a megvalósítás időpontja bizonytalan. Az iparági képviselők szerint egyelőre semmilyen érdemi könnyítés nem tapasztalható.
A nemzetközi kereskedelmi konfliktusok tovább rontják a helyzetet, mivel 2025 júniusa óta az Egyesült Államok helyenként akár 50 százalékos vámot vetett ki az acél- és acélipari termékek importjára. Christian Vietmeyer, a WSM ügyvezető igazgatója szerint már egy 15 százalékos áremelkedés is elegendő ahhoz, hogy az amerikai vevők más beszállítót keressenek.
A krízisre válaszul egyre több cég helyezi át a korábban Németországban végzett, amerikai piacra szánt gyártását közvetlenül az Egyesült Államokba, illetve kelet-európai vagy EU-n kívüli országokba, így csökkentve az energiaköltségeket is.
A hozzáadott érték külföldre vándorlása gyakran még nem jelenik meg a statisztikákban
– figyelmeztet Vietmeyer.
A létszámleépítés eközben drámai méreteket ölt.
A WSM adatai szerint az elmúlt öt évben mintegy 50 ezer munkahely szűnt meg a fém- és acélfeldolgozó iparban, így a foglalkoztatottak száma félmillióról nagyjából 450 ezerre csökkent. A szövetség előrejelzése alapján a következő öt évben további 50 ezer állás kerülhet veszélybe. A kétségbeesés mértékét jól mutatja, hogy egyes szakmai szervezetek már csődjogi képzéseket is indítottak tagjaik számára, amire Flatken három évtizedes pályafutása alatt még nem volt példa.
A nemzetközi verseny szintén fokozódik, hiszen Kínából és Indiából 20-30 százalékkal olcsóbban érkeznek hasonló termékek az európai piacra, amit a kínai exporttámogatási programok tovább erősítenek. Flatken szerint az ágazatban egyfajta szakadás figyelhető meg. Míg az energiaintenzív szektor hatalmas bajban van, számos vállalkozás a "local-for-local" (helyben, a helyi piacra gyártás) stratégiával reagál: az USA-ban és Ázsiában bővítik termelőkapacitásaikat, Németországban pedig gyakran már csak az adminisztráció marad.
Azonnali beavatkozás nélkül nem marad talpon a szektor
Az ipar konkrét lépéseket sürget, többek között a nemzeti szén-dioxid-árazás felfüggesztését vagy egy egységes európai rendszerre való áttérést, a jelenlegi, tonnánként 55 eurós díj ugyanis aránytalanul terheli az energiaintenzív vállalatokat. Emellett követelik a szolidaritási pótlék eltörlését is.
Az azonnali adócsökkentés és a CO₂-díj felfüggesztése a közepes iparvállalatok számára jóval gyorsabban hatna, mint a bonyolult támogatási programok
– hangsúlyozta Vietmeyer.
Az ügyvezető a hosszú távú versenyképesség megőrzéséhez az adminisztratív terhek érdemi csökkentését is elengedhetetlennek tartja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Összeomlás szélére került Európa egykori gazdasági motorja, sokan "egyszerűen már nem látnak jövőt"
Kétségbeesett lépéseket követelnek a vállalatok a kormánytól.
Más számokat közöl a KSH és az Eurostat – Mi áll emögött?
A magyarázat egészen prózai.
Moszkva szerint Ukrajna győzhet, azt is elárulták, hogyan
Kijevben nem díjazzák ezt az elképzelést.
Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán
Fontos szint közelében.
Nagyon rossz adat jött Németországból - Erre kevesen számítottak
Törékeny a fellendülés.
Ilyet is ritkán látni: leminősítette az amerikai tech részvényeket a UBS
Egyre több a kockázat.
Bevetésre indult a világ legnagyobb hadihajója több ezer katonával: nagyot kockáztat ezzel Amerika
Sok még az eldöntetlen kérdés.
Elsöpri a harag Elon Muskékat az AI-os szexképek miatt
Az egész világon lépéseket tettek.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!