Összeomlás szélére került Európa egykori gazdasági motorja, sokan "egyszerűen már nem látnak jövőt"

A Gesamtmetall munkaadói szövetség idén újabb tízezres nagyságrendű létszámleépítésre számít a német fém- és villamosiparban. Az Ifo gazdaságkutató intézet friss felmérése szerint a német iparvállalatok csaknem egyharmada érzi úgy, hogy csökken a versenyképessége, különösen a fémelőállítás és -feldolgozás területén. Ulrich Flatken, a Mecanindus Vogelsang csoport vezetője és a német Acél- és Fémfeldolgozó Szövetség (WSM) elnöke így fogalmazott:

Amikor azt hallom, hogy javulás jelei mutatkoznak, őszintén meg kell mondanom: én ebből semmit sem látok.

Szerinte a tagvállalatok közül sokan "egyszerűen nem látnak jövőt".

Drága energia, fokozódó verseny és magas vámok ássák alá a német fémipar működését

Az ágazatot különösen sújtják a magas energiaköltségek: a német iparvállalatok jelenleg mintegy 16 eurócentet fizetnek kilowattóránként, miközben az uniós átlag 2025-ben 12 cent körül alakult. Ez az árkülönbség aránytalanul nagy terhet ró az energiaintenzív fémfeldolgozókra. Bár a szövetségi kormány tervezi az ipari áramár reformját – amely megawattóránként 50 eurós, államilag garantált árat jelentene –, a megvalósítás időpontja bizonytalan. Az iparági képviselők szerint egyelőre semmilyen érdemi könnyítés nem tapasztalható.

A nemzetközi kereskedelmi konfliktusok tovább rontják a helyzetet, mivel 2025 júniusa óta az Egyesült Államok helyenként akár 50 százalékos vámot vetett ki az acél- és acélipari termékek importjára. Christian Vietmeyer, a WSM ügyvezető igazgatója szerint már egy 15 százalékos áremelkedés is elegendő ahhoz, hogy az amerikai vevők más beszállítót keressenek.

A krízisre válaszul egyre több cég helyezi át a korábban Németországban végzett, amerikai piacra szánt gyártását közvetlenül az Egyesült Államokba, illetve kelet-európai vagy EU-n kívüli országokba, így csökkentve az energiaköltségeket is.

A hozzáadott érték külföldre vándorlása gyakran még nem jelenik meg a statisztikákban

– figyelmeztet Vietmeyer.

A létszámleépítés eközben drámai méreteket ölt.

A WSM adatai szerint az elmúlt öt évben mintegy 50 ezer munkahely szűnt meg a fém- és acélfeldolgozó iparban, így a foglalkoztatottak száma félmillióról nagyjából 450 ezerre csökkent. A szövetség előrejelzése alapján a következő öt évben további 50 ezer állás kerülhet veszélybe. A kétségbeesés mértékét jól mutatja, hogy egyes szakmai szervezetek már csődjogi képzéseket is indítottak tagjaik számára, amire Flatken három évtizedes pályafutása alatt még nem volt példa.

A nemzetközi verseny szintén fokozódik, hiszen Kínából és Indiából 20-30 százalékkal olcsóbban érkeznek hasonló termékek az európai piacra, amit a kínai exporttámogatási programok tovább erősítenek. Flatken szerint az ágazatban egyfajta szakadás figyelhető meg. Míg az energiaintenzív szektor hatalmas bajban van, számos vállalkozás a "local-for-local" (helyben, a helyi piacra gyártás) stratégiával reagál: az USA-ban és Ázsiában bővítik termelőkapacitásaikat, Németországban pedig gyakran már csak az adminisztráció marad.

Azonnali beavatkozás nélkül nem marad talpon a szektor

Az ipar konkrét lépéseket sürget, többek között a nemzeti szén-dioxid-árazás felfüggesztését vagy egy egységes európai rendszerre való áttérést, a jelenlegi, tonnánként 55 eurós díj ugyanis aránytalanul terheli az energiaintenzív vállalatokat. Emellett követelik a szolidaritási pótlék eltörlését is.

Az azonnali adócsökkentés és a CO₂-díj felfüggesztése a közepes iparvállalatok számára jóval gyorsabban hatna, mint a bonyolult támogatási programok

– hangsúlyozta Vietmeyer.

Az ügyvezető a hosszú távú versenyképesség megőrzéséhez az adminisztratív terhek érdemi csökkentését is elengedhetetlennek tartja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images