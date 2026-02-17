Összeomló ügyeleti rendszer és távozó pszichiáterek - Ulimátumot küldtek az orovosok Budapesten

A MOK keddi tájékoztatása szerint a fővárosi kórházakban dolgozó pszichiáterek csatlakoztak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) munkatársainak kezdeményezéséhez, így
2026. március 31-től nem vállalnak további önkéntes többletmunkát.
A kamara álláspontja szerint emiatt a budapesti pszichiátriai ügyeleti ellátás jelenlegi formája fenntarthatatlanná válik. Amennyiben a rendszert mégis a jelenlegi keretek között üzemeltetnék, az a szakemberek tömeges pályaelhagyásához vezetne.
A kamarához eljuttatott szakorvosi állásfoglalásokból kiderül: ha a fennálló problémákat nem sikerül megnyugtatóan rendezni,
az ügyeletben dolgozó pszichiáterek mintegy kétharmada kész felmondani.
Ezt a lépést végső eszköznek tekintik a helyzet megoldása érdekében. A budapesti pszichiáterek már a múlt héten figyelmeztették az egészségügyi ágazat vezetését, hogy a fővárosi pszichiátriai ellátás biztonságos működéséhez azonnali intézkedésekre van szükség.
Az orvosok három konkrét szakmai követelést fogalmaztak meg.
- Elsőként azt kérik, hogy az OPAI élére pszichiáter végzettségű megbízott főigazgatót nevezzenek ki, aki alkalmas a szakmai bizalom helyreállítására és az intézmény stabilizálására.
- Másodszor elvárják, hogy 2026 márciusától minden pszichiátriai ügyeletben garantálják a szakorvosi jelenlétet, akár közreműködői szerződések bevonásával is.
- Harmadrészt sürgetik az ellátórendszer strukturális átalakítását, egy humánerőforrás-terv kidolgozását, valamint a régóta halogatott infrastrukturális fejlesztések megkezdését.
A kamara kritikával illette a döntéshozók reakcióját, akik a szakmai javaslatok megfontolása helyett átvezényléseket helyeztek kilátásba. A közlemény sérelmezi továbbá, hogy az esedékes fejlesztéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy az orvosok önkéntesen oldják meg a krízist. Eközben a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő intézményeknél létszámstopot rendeltek el, ami tovább nehezíti a távozók pótlását.
Ez a fellépés – különösen a vezénylések kilátásba helyezése – elfogadhatatlan a budapesti lakosság ellátását évek óta rendkívüli erőfeszítésekkel biztosító kollégák számára
– olvasható a kamara közleményében.
A tiltakozás közvetlen előzménye, hogy nyilvánosságra került: Ézsi Robin főigazgatói kinevezése óta 15 pszichiáter szakorvos távozott az OPAI-ból. A szakemberállomány drasztikus csökkenése miatt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) kénytelen volt más intézményekből orvosokat átvezényelni az intézetbe.
Az év elején az OPAI negyven orvosa petíciót fogalmazott meg, amelyben a betegbiztonság érdekében egyes osztályok ideiglenes bezárását sürgették, a kialakult helyzetért és az elvándorlásért pedig a vezetőséget tették felelőssé. A Magyar Orvosi Kamara már februárban külön közleményben hívta fel a figyelmet az OPAI-ban kialakult válságra, valamint a "szemünk előtt mélybe zuhanó" pszichiátriai ellátásra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Titkos nemzetközi alakulat védi Ukrajnát: nyugati veteránok bukkantak fel Kijevben
Folyamatosan bevetik őket.
Hasítanak a vezető befektetési alapok, de súlyos költségekbe is belefuthatnak a megtakarítók
Mutatjuk, mennyi pénzt vonnak le az ügyfeleiktől az alapkezelők.
Dermesztő üzenetet küldött az iráni vezető: az amerikai hadihajók a tenger fenekén végezhetik
Megmosolyogtató AI videó ezúttal nem érkezett a fenyegetéshez.
78 százalékos alkuarány: újra a vevőké az irányítás a lakáspiacon
Vidéken lehet a legnagyobbat alkudni a házak árából.
Nem lát Magyarországon ellátásbiztonsági kockázatot Brüsszel a Barátság leállása után – jelzést küldtek a kormánynak
Az orosz olajimport engedélyezéséhez még nem adnának szankciómentességet.
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!