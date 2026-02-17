Összeomló ügyeleti rendszer és távozó pszichiáterek - Ulimátumot küldtek az orovosok Budapesten

A MOK keddi tájékoztatása szerint a fővárosi kórházakban dolgozó pszichiáterek csatlakoztak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) munkatársainak kezdeményezéséhez, így

2026. március 31-től nem vállalnak további önkéntes többletmunkát.

A kamara álláspontja szerint emiatt a budapesti pszichiátriai ügyeleti ellátás jelenlegi formája fenntarthatatlanná válik. Amennyiben a rendszert mégis a jelenlegi keretek között üzemeltetnék, az a szakemberek tömeges pályaelhagyásához vezetne.

A kamarához eljuttatott szakorvosi állásfoglalásokból kiderül: ha a fennálló problémákat nem sikerül megnyugtatóan rendezni,

az ügyeletben dolgozó pszichiáterek mintegy kétharmada kész felmondani.

Ezt a lépést végső eszköznek tekintik a helyzet megoldása érdekében. A budapesti pszichiáterek már a múlt héten figyelmeztették az egészségügyi ágazat vezetését, hogy a fővárosi pszichiátriai ellátás biztonságos működéséhez azonnali intézkedésekre van szükség.

Az orvosok három konkrét szakmai követelést fogalmaztak meg.

Elsőként azt kérik, hogy az OPAI élére pszichiáter végzettségű megbízott főigazgatót nevezzenek ki, aki alkalmas a szakmai bizalom helyreállítására és az intézmény stabilizálására. Másodszor elvárják, hogy 2026 márciusától minden pszichiátriai ügyeletben garantálják a szakorvosi jelenlétet, akár közreműködői szerződések bevonásával is. Harmadrészt sürgetik az ellátórendszer strukturális átalakítását, egy humánerőforrás-terv kidolgozását, valamint a régóta halogatott infrastrukturális fejlesztések megkezdését.

A kamara kritikával illette a döntéshozók reakcióját, akik a szakmai javaslatok megfontolása helyett átvezényléseket helyeztek kilátásba. A közlemény sérelmezi továbbá, hogy az esedékes fejlesztéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy az orvosok önkéntesen oldják meg a krízist. Eközben a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő intézményeknél létszámstopot rendeltek el, ami tovább nehezíti a távozók pótlását.

Ez a fellépés – különösen a vezénylések kilátásba helyezése – elfogadhatatlan a budapesti lakosság ellátását évek óta rendkívüli erőfeszítésekkel biztosító kollégák számára

– olvasható a kamara közleményében.

A tiltakozás közvetlen előzménye, hogy nyilvánosságra került: Ézsi Robin főigazgatói kinevezése óta 15 pszichiáter szakorvos távozott az OPAI-ból. A szakemberállomány drasztikus csökkenése miatt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) kénytelen volt más intézményekből orvosokat átvezényelni az intézetbe.

Az év elején az OPAI negyven orvosa petíciót fogalmazott meg, amelyben a betegbiztonság érdekében egyes osztályok ideiglenes bezárását sürgették, a kialakult helyzetért és az elvándorlásért pedig a vezetőséget tették felelőssé. A Magyar Orvosi Kamara már februárban külön közleményben hívta fel a figyelmet az OPAI-ban kialakult válságra, valamint a "szemünk előtt mélybe zuhanó" pszichiátriai ellátásra.

