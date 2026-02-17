Rejtélyes válságba került hazánk gazdasági példaképe, de ezzel épp a magyarok nyerhetik a legtöbbet

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egy hosszú és sikeres időszak után az elmúlt években mély strukturális válságba került nyugati szomszédunk, Ausztria. Ahogy az alpesi ország korábbi sikereit, úgy mostani kudarcának "receptjét" sem tudják megfejteni az elemzők, egyértelmű jelek helyett ugyanis csak apró nyomokat találhatunk a legtöbb szektorban. Szomszédunk problémái ugyanakkor mélyen gyökereznek, hiszen a hagyományos húzóágazatok, a munkaerőpiac és a költségvetés egyaránt recseg-ropog, miközben az elmúlt évek inflációs sokkja fejlett országokban szintén ritkán látott válságot okozott.

Nyugati szomszédunk, Ausztria gazdaságával kapcsolatban gyakran visszatérő mítosz a titokzatosság. A többnyire hegyekkel és erdőkkel borított ország Európa egyik legfejlettebb térsége (a miniállamokat figyelmen kívül hagyó egy főre jutó GDP-alapján összeállított IMF-rangsorban csak Írország, Svájc, Izland, Norvégia, Dánia, Hollandia és Svédország előzik meg), gazdasági sikerreceptjét ugyanakkor senki sem tudta igazán megfejteni.

Paul Lendvai Az osztrák titok – 50 év a hatalom kulisszái mögött című könyvében egyenesen egy közismert viccel szemlélteti szomszédunk gazdasági teljesítményének megfejthetetlenségét:

- Ausztria az igazi gazdasági csoda országa, nem Németország.

- Miért?

- Mert a németek dolgoztak...

A fenti viccet természetesen maga Lendvai is azonnal túlzónak tekinti, a valóságban pedig inkább

az európai és német piacokba való mély integrációval, a stabil intézményrendszerrel, felelős állami szerepvállalással és az erős humán tőkével magyarázta szomszédunk sikereit.

Az osztrák gazdasági növekedést támogató "láthatatlan" tényezők az elmúlt két évtizedben az Európai Unió országainak átlagos növekedésénél jobb gazdasági teljesítménynek ágyaztak meg, ami különösen annak fényében érdekes, hogy nyugati szomszédunk már egy kifejezetten magas fejlettségi szintről érte el ezt a növekedést.

2022-ben azonban jól láthatóan valami megtört az alpesi ország gazdaságában: a GDP 2023-ban és 2024-ben zsugorodott, a fogyasztói árak emelkedési üteme tartósan az eurózónában tapasztalt értékek felett ragadt, miközben a költségvetés helyzete is folyamatosan romlott. Ausztria mélyülő válságát a reál GDP növekedési üteme is visszatükrözi, hiszen ezen időszakban lényegében eltűnt az EU-átlaggal szemben felhalmozott növekedési többlet, a gazdaság pedig Németországhoz hasonló, tartósan stagnáló pályára került. A fenti kiragadott statisztikák azonban önmagukban nem magyarázzák Ausztria elmúlt évekbeli rossz teljesítményét, ezért elemzésünkben a ciklikus és strukturális tényezők együttes vizsgálatával próbáljuk megmagyarázni azt.

Mintha mindenhonnan hiányozna egy kicsi

A 2015-2019-es időszak gazdasági növekedésének felhasználás oldali felbontása alapján az látszik, hogy nyugati szomszédunk GDP-növekedésének nem egy prominens húzóágazata volt (mint például a közép-kelet-európai országok esetében az export), hanem a beruházások, a fogyasztás és az export kicsi, de tartós bővülése fűtötte azt.

2020-tól kezdődően aztán a világkereskedelmi sokkok (koronavírus-járvány, energiaár-sokk, infláció, kereskedelmi háború) az osztrák gazdasági ciklust is felborították. A lakossági fogyasztás 2020-as visszaesését 2021-2022-ben a kormány jövedelmi és direkt keresletbővítő intézkedései még ellensúlyozták, azt követően viszont a fogyasztás növekedést támogató hatása gyakorlatilag megszűnt. A bizonytalan geopolitikai és gazdasági körülmények miatt befékeződő beruházásokat kellő fiskális mozgástér híján az osztrák kormány 2022-től már nem volt képes a felszín felett tartani, így az osztrák gazdaság egy másik, stabil növekedési motorja is elveszett.

A csökkenő globális kereslet és emelkedő bizonytalanság miatt 2023-ban a külkereskedelmi forgalomban is elkezdődött a lejtmenet, bár a kivitel visszaesésével párhuzamosan a behozatal is zsugorodni kezdett.

A vállalatokon eluralkodó pesszimizmus először a termelés visszafogásában mutatkozott meg, amit a készletek kiárusítása jelez 2022-2023-ban. Ebben az időszakban a vállalatok értékesítéseiket nem új termelésből, hanem korábbiakból hajtották végre, ami már előrejelezte a gazdasági aktivitás érezhető lassulását.

A GDP felhasználási szerkezete összességében nem egy kulcságazat mentén összeomló, hanem

egy fokozatos stagnálásba/enyhe recesszióba csúszó gazdaság képét tárják elénk, ahol az elmúlt évek sokkjai szép lassan erodáltak minden, a növekedést addig kis mértékben segítő tényezőből.

Ausztria elmúlt években tapasztalt recessziójának okait tehát első ránézésre nem lehet "megfejteni", ami nem meglepő, hiszen sem a Nemzetközi Valutaalap (IMF), sem az Osztrák Gazdaságkutató Intézet (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO) elemzése nem tudta egyértelműen néhány, konkrét hatásra visszavezetni azt.

A szervezetek megállapítása egy dologban közös volt:

Ausztria Németországhoz hasonlóan strukturális gazdasági válságba került, amelyben a közelmúlt versenyképességi sokkja, a német recesszió, a gyenge belső kereslet, valamint a munkaerőpiaci problémák egyaránt szerepet játszhattak.

Nem lehet megkerülni a német recesszió negatív hatásait

Bár Ausztria gazdasági modellje eltér a hagyományosan olcsó munkaerővel külföldi tőkét vonzó, exportorientált közép-kelet-európai stratégiától, az európai és különösen a német értékláncokba való mély betagozódást nem lehet figyelmen kívül hagyni. Németország magas technológiai fejlettségre építő, exportorientált stratégiája 2000 és 2021 között dinamikus gazdasági növekedést eredményezett, ebből pedig a szomszédos országok - így Ausztria, Magyarország, Csehország és Lengyelország is - rengeteget profitáltak. 2021-2022-ben azonban mindez megváltozott.

A német gazdaság érezhető lassulása Magyarországhoz hasonlóan az osztrák külkereskedelmi forgalomra is rányomta a bélyegét. Bár 2021-2022-höz képest nem látszik jelentős visszaesés a Németországba irányuló és a teljes export mennyiségében, hosszabb időtávon nézve már egyértelmű a zsugorodás. Bár Ausztria exportbővülése már a 2010-es évek közepétől lassabb volt az európai átlagnál, trendjében nagyjából követte azt. 2022-től kezdve Ausztria exportja csökkenni kezdett (szemben az emelkedő európai trenddel) és lassan már a mély strukturális válságban lévő Németország teljesítményét is alulmúlja.

A visszaesés legvalószínűbb okaiként a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a hazai szervezetek elemzései a közelmúlt inflációs válságának versenyképességi hatásait ( lassabban növő produktivitás és magasabb árak), valamint a külkereskedelmi kapcsolatok közelmúltbeli romlását és bizonytalanabbá válását nevezik meg, amelyet Donald Trump amerikai elnök 2025-ös vámpolitikája váltott ki.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 16. Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja

Az áruexport zsugorodását a mediterrán országokkal ellentétben a szolgáltatások és a turizmus fellendülése sem tudta érdemben ellensúlyozni. Bár a médiában megjelenő hírek alapján az alpesi ország turizmusa az utóbbi években jól látható fellendülésben van (főként a nyári szezon erősödése miatt), a hivatalos számok ezt nem igazolják vissza. A külföldiek által Ausztriában eltöltött vendégéjszakák száma 2024-ben mindössze 2,6 százalékkal haladta meg a 2019-es szintet, míg ehhez a belföldi forgalmat is hozzáadva a bővülés 2,9 százalékos volt. 2025 első 11 hónapját figyelembe véve 4,1, illetve 4,8 százalékos emelkedést regisztráltak 2019-hez képest. Az eurózóna országaiban eltöltött éjszakák száma ugyanebben az időszakban nagyjából 10 százalékkal haladta meg a 2019-es szintet, míg egyes mediterrán országokban a növekedés még dinamikusabb volt.

Versenyképességi sokkokban, romló megélhetési körülményekben és túlzott óvatosságban gyökerezik Ausztria mostani válsága

Bár a globális kereslet zsugorodása, a vámháború és a magas bizonytalanság a külkereskedelmi forgalom visszaesésén keresztül Ausztria gazdasági teljesítményére is rányomta a bélyegét, nyugati szomszédunk problémáinak nagy része belföldi eredetű. Az IMF szakemberei 2025 nyári értékelésükben úgy fogalmaztak, hogy az elmúlt évek külgazdasági sokkjai (különösen az energiaárak 2022-es megugrása, az inflációs válság és a szigorú monetáris kondíciók) a kontinens legtöbb fejlett országánál érzékenyebben érintették Ausztria gazdaságát, amely így jelentős versenyképességi hátrányba került.

Az infláció csúcspontja Európához hasonlóan Ausztriában is 2022 végén érkezett el, nyugati szomszédunk esetében azonban - az IMF szerint a szolgáltatásárak ragadóssága és a kormányzati megszorítások miatt - a sokk az átlagnál tartósabb volt.

A tartósan magas infláció versenyképesség-romboló hatása különösen az energiaintenzív ipari ágazatok esetében mutatkozott meg. A mostani osztrák gazdasági válság okai között a WIFO tanulmánya konkrétan rámutat az ipari ágazatok termelésének visszaesésére, amelyet az erősödő kínai konkurencia, a hirtelen megugró energiaköltségek, valamint a termelékenységet elmúlt években jelentősen meghaladó reálbér-növekedés váltott ki. Ehhez képest meglepő, hogy a hagyományos iparágak termelése csak kis mértékben csökkent az elmúlt két évben,

azaz a szektor önmagában nem lehet felelős a recesszióért.

(Az építőipar visszaesése ennél már egy jóval markánsabb folyamat, amely láthatóan fékezi is az osztrák gazdaság növekedését.)

Az elmúlt évek inflációs sokkja azonban nemcsak versenyképességi válságba taszította nyugati szomszédunkat, hanem érezhetően lefékezte a belföldi keresletet is. A bérek vásárlóereje hosszú évek után hirtelen csökkenni kezdett, ami óvatosságra késztette a lakosságot. A megtakarítási ráta a magasabb kamatok és az óvatossági motívum miatt emelkedésnek indult, míg a fogyasztás és a beruházások érezhetően mérséklődni kezdtek.

A diagram alapján jól látszik, hogy a fogyasztás sosem volt az osztrák gazdasági növekedés legfőbb motorja, az elmúlt években azonban a szektor bővülése teljesen leszakadt az európai országok átlagos pályájáról és egy Németországhoz kísértetiesen hasonlító utat járt be.

Ausztria növekedésének gerincét az elmúlt másfél évtizedben a beruházások jelentették, 2023-ban azonban a korábbi dinamikus bővülő trendben fordulat állt be. A Németországhoz szintén hasonló pályát bejáró osztrák állóeszköz-felhalmozás relatíve kis visszaeséssel vészelte át a koronavírus-járvány időszakát, utána azonban enyhe cikkcakkozás után csökkenni kezdett.

A tartósan magas infláció és a korábbi dinamikától elmaradó fogyasztás valamint beruházás által előidézett gyenge belső kereslet kórképe alapján adódik a kérdés, hogy vajon a reálbérek vagy a megtakarítási ráta dinamikája befolyásolta inkább a fogyasztást és a beruházást.

Az adatok alapján úgy tűnik, mindkét tényező makrogazdasági hatása jelentős volt a belső keresletre, a két hatás együttese pedig az eddigi legerősebb magyarázatot adja Ausztria elmúlt évekbeli válságára.

A magas és elhúzódó infláció a reálbérekben is érezhető csökkenést hozott: 2023 elején 5 százalékot is meghaladó mértékben csökkent a bérek vásárlóereje, ami egy rövid korrekció után 2025 végén ismét zsugorodni kezdett. A béreket elérő sokkok a fogyasztásra is rányomták bélyegüket, a járvány utáni felpattanást ugyanis jóindulattal is legfeljebb stagnálás követte, de 2023-ban egy rövid időszakban még visszaesés is megfigyelhető volt.

Míg a bérek visszafogott dinamikája a fogyasztást lassította le, addig a beruházások lefékeződéséért inkább az óvatosság a felelős. Az inflációs válság költségsokkjai, a globális kereslet zsugorodása és a magas kamatok miatt az osztrák vállalatok óvatossá váltak, termelés- és kapacitásbővítés helyett pedig a kivárást választották. Az Osztrák Nemzeti Bank gazdasági hangulatindexe jól tükrözi a gazdaságon eluralkodó pesszimizmust.

A lakosság megtakarítási rátája a 2010-es években látott 13 százalék körüli szintről 2020-ban 19 százalék fölé ugrott, a tavalyi év végén pedig a ráta mindössze 17,8 százalékig mérséklődött. Az igazán fontos változás a 2023-2024-es időszakban következett be, az osztrák megtakarítási ráta 2020-ban ugyanis még elmaradt az euróövezeti átlagtól, 2024-ben azonban több, mint 2 százalékponttal meghaladta azt. (2025 végére az eltérés fél százalékponton belülre csökkent, ami az osztrák gazdaság javuló teljesítményében is megmutatkozott.)

A megtakarítások emelkedésével párhuzamosan a lakosság és vállalati szektor beruházásai mérséklődtek, az Eurostat beruházási rátái pedig jelenleg nagyjából 1,5 - 2 százalékponttal vannak a koronavírus-járvány kitörése előtti szint alatt (8,4, illetve 25,5 százalék).

Az adatok alapján látszik, hogy bérek romló vásárlóereje és az óvatosság egyértelműen a mostani válság legfontosabb kiváltó okai között szerepelnek, a fogyasztás és a beruházások alakulása azonban önmagában szintén nem a problémák egyedüli felelősei.

A kormány megszorításai tovább súlyosbították a problémákat

A lassú dinamikájú fogyasztás és beruházás egyértelműen kormányzati támogatásért kiáltott, az osztrák kormány azonban stabilitási és költségvetési okokból 2023-2024-ben nem élénkítette mesterségesen a belső keresletet. Az elmúlt évek növekvő kamatterhei, egészségügyi- és szociális kiadásai, valamint a zöld energiára való átállás költségei vészesen beszűkítették a költségvetés mozgásterét, ezért a kormánynak 2025-ben jelentős kiigazítást kellett végrehajtania.

A háztartási energia díjcsökkentő intézkedéseinek kivezetése, valamint a hálózati és közlekedési tarifák 2025-ös emelése bár többletbevételhez juttatta az osztrák kormányt, azonban érezhetően gyorsította az inflációt és mérsékelte a lakosság jövedelmét. Ezen következmények az inflációt és reálbéreket ábrázoló grafikonokról is visszatükröződnek.

Az államkasszába kerülő pénzt ráadásul nem értékteremtő beruházásokra, hanem adósságcsökkentésre és kamatfizetésre kellett fordítani, így a megszorítások egyértelműen rontották a gazdasági kilátásokat.

Az IMF előrejelzései szerint a költségvetés helyzete a következő években is kritikus lesz, a kiigazítási kényszer pedig így akár hosszú éveken keresztül visszafoghatja az ország növekedését.

A munkaerőpiaci krízis egyértelmű nyertesei a magyarok

A globális konjunktúra, a versenyképességi- és jövedelemsokkok, valamint a kormány kiigazító intézkedései mellett van még egy terület, ami már évek óta folyamatosan visszafogja Ausztria gazdasági bővülését és rontja az ország relatív nemzetközi pozícióját. Ez nem más, mint a munkaerőpiac.

Európa fejlett országaihoz hasonlóan Ausztria is küzd a társadalom elöregedésével járó problémákkal, melyek közül a legfontosabb a népességfogyás, a szociális kiadások emelkedése, valamint a bevándorlási és integrációs kérdések kezelése.

A WIFO elemzése szerint az osztrák gazdaság egyik legfontosabb jelenlegi problémája a szakképzett munkaerő hiánya.

Ennek oka azonban nem a foglalkoztatottság csökkenése, hanem az úgynevezett "kompetencia mismatch", ami olyankor áll elő, amikor az üzleti szféra tudásigényét az oktatási rendszer és a munkaerőpiac képtelen időben kielégíteni.

Napjaink digitalizációra és mesterséges intelligenciára épülő technológiai átállása egyértelműen felerősíti ezt a kereslet és kínálat közti eltérést, hiszen az új állások munkavégzési kritériumainak a legtöbb dolgozó nem tud azonnal megfelelni, a régi munkahelyeket azonban már megszüntette az automatizáció és a technológiai fejlődés.

A jelenség egyik egyértelmű ismertetőjegye a strukturális (szerkezeti) munkanélküliség emelkedése, amely Németországban és Ausztriában egyértelműen tetten érhető.



A helyzetet tovább nehezíti a ledolgozott munkaórák számának tartós csökkenése, valamint a bevándorló munkaerő integrációs problémái is. Mivel az újonnan érkezők képzése és piacra való beillesztése lassú folyamat, a WIFO tanulmánya szerint a közelmúltban érezhetően romlott az osztrák munkaerő termelékenysége. Mindez ráadásul egy olyan időszakban történik, amikor a munkaerőpiac elvárásai gyökeresen átalakulnak, a bérek pedig messze a termelékenységet meghaladó mértékben (azaz fenntarthatatlanul gyorsan) növekednek.

A munkaerőpiaci helyzet Ausztriának kihívás, Magyarországnak viszont lehetőség, hiszen a magyar munkavállalók képzettségi és beilleszkedési versenyelőnyük révén jó megoldást kínálnak az osztrák vállalatok munkaerőigényeire.

2016-ban átlagosan 78 000 magyar rendelkezett Ausztriában bejelentett munkahellyel, 2025 végére azonban ez a szám 130 000 fő közelébe emelkedett, ami közel 70 százalékos állománybővülést jelent. Jelenleg Németország után hazánk rendelkezik a legtöbb munkavállalóval Ausztriában (minden 8. külföldi alkalmazott magyar), a versenyképes osztrák fizetés és a szakképzett magyar munkaerő által jelentett kölcsönösen előnyös helyzet miatt pedig ez akár a jövőben még tovább növekedhet.

Ausztria mostani válsága éppen annyira rejtélyes, mint korábbi sikerei

A gazdaság szerkezetének, versenyképességének és a közelmúlt globális sokkjainak elemzése alapján

úgy tűnik, Ausztria mostani válságának természete annyira megfoghatatlan, amennyire korábbi sikerei.

A gazdaság egyetlen fontos részterülete sem produkált látványos összeomlást, a növekedést korábban stabilan támogató kedvező hatások azonban apránként eltűntek. A legnagyobb gondot pedig az okozza, hogy Ausztriában a más országokat felszín felett tartó egyedi hatások (mint például a kormányzat gazdaságélénkítése Németországban és Magyarországon, a turizmus a mediterrán országokban vagy a technológiai beruházások Franciaországban) közül semmi sem erősödött meg. Szomszédunk gazdasága teljesen "magára maradt", közvetlenül nem számíthat semmilyen gyors segítségre.

Mindezek alapján Ausztria gazdasági válságának diagnózisa kettős. A külkereskedelem és az ipar gyengélkedése egy német típusú konjunkturális-versenyképességi válságot valószínűsít, miközben az elhúzódó inflációs sokk, a rossz állapotú költségvetés és a reálbérek szaggatott emelkedése egy Magyarországhoz és közép-kelet-európai régióban ismert, romló megélhetési körülmények által dominált krízis tüneteit írja le.

A rejtélyes okoktól függetlenül egy dolog azonban biztos: Ausztria gazdasága a 2025-ös minimális, 0,6 százalékos GDP-növekedés ellenére nehéz helyzetben van.

A korábbi évek német mintájú exportorientált gazdasági modell mély válságban van, a lakosság és a vállalatok óvatosak, a kormány pedig a folyamatos kiigazítási kényszer miatt Németországgal ellentétben nem tudja érdemben támogatni a növekedést.

A német gazdaság lassú fellendülése és az infláció mérséklődése ugyan adhat némi reményt nyugati szomszédunknak, a válságból való kilábaláshoz ugyanakkor az IMF szakértői szerint költségvetési reformokra, újraéledő beruházásokra és a kormányzati túlszabályozás mérséklésére van szükség.

