A kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását

Magyarország részben megnyitná a stratégiai kőolajtartalékokat, mert nem érkezik olaj a Barátság vezetéken. A kormány szerint az ellátás biztonságban marad, a tartalékok felhasználása csak átmeneti lépés.

A kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek egy részének felszabadítását, miután az Ukrajnán keresztül érkező Barátság vezetéken leállt a szállítás. A döntést egy válsághelyzeti munkacsoport ülésén készítették elő, ahol megállapították, hogy politikai okok miatt nem indult újra a szállítás.

Magyarország jelenlegi tartaléka 96 napnyi nettó importnak felel meg. A tervek szerint 250 ezer tonna kőolajat tennének elérhetővé, hogy biztosítsák a zavartalan üzemanyag ellátást. A Mol közben más importforrások bevonásán dolgozik.

A kormány álláspontja szerint az ország energiaellátása biztonságban van, a tartalékok felhasználása csak ideiglenes intézkedés. A cél a lakosság és a gazdaság folyamatos ellátása.

Az ügy előzménye, hogy több mint három hete nem érkezik orosz nyersolaj a Barátság vezetéken, amely Magyarország mellett Szlovákia ellátásában is kulcsszerepet játszik. A kiesés oka egy, a vezetéket érintő támadás volt, ezért a kormány szerint a hiányt átmenetileg a hazai biztonsági készletek felhasználásával kell pótolni.

A magyar fél közben Brüsszelhez fordult, hogy engedélyezzék az orosz olaj tengeri úton történő behozatalát az Adria vezetéken keresztül, amire uniós szabályok lehetőséget adnak, ha a csővezetékes ellátás külső ok miatt megszakad. A Mol is lépett, kezdeményezte a stratégiai tartalékok megnyitását és megkezdte a finomítók tengeri ellátásának megszervezését.

A hatóságok szerint rövid távon nem várható üzemanyaghiány, mivel Magyarországnak több mint 90 napra elegendő tartaléka van. Az ellátás kérdése ugyanakkor politikai vitává vált a régióban, miközben alternatív útvonalak és beszerzési források kerültek előtérbe.

