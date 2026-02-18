Alakul az összefogás: a buszvezetők is követelik a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását

A napokban nyilvánosságot kapott korkedvezményes nyugdíjrendszer visszaállításának kérése a közösségi közlekedésben dolgozók számára nem teljesen új kezdeményezés, hiszen azt a főként a BKV-nál működő, ám Volánbuszos és más városi, helyi közlekedési társaság járművezetőit is képviselő Egységes Közlekedési Szakszervezet is többször napirendre vette – írta a Lázár János miniszternek küldött levelében az EKSZ.
A szakszervezet ezért elsőként csatlakozik a vasutasok napokban nyilvánosságra hozott kezdeményezéséhez,
amelynek a győri Lázárinfón elhangzottak adták az apropót, miszerint a miniszter kész megvizsgálni a korkedvezmény visszaállításának a lehetőségét a mozdonyvezetők és a MÁV-csoporthoz tartozó Volánbuszos járművezetők számára.
A helyi közösségi közlekedési járművezetőknek, például a BKV-nál és több vidéki helyi társaságnál dolgozóknak is szó szerint annyira kellene a korkedvezmény újbóli életbe léptetése, mint egy falat kenyér – írta a miniszternek küldött levélben Naszályi Gábor.
Az EKSZ elnöke úgy fogalmazott: jelenleg "végtelenül embertelen" a rendszer, amelyben a városi járművezetőket foglalkoztatják, hiszen sokan közülük meg sem érik az öregségi nyugdíjkorhatárt. Azzal ugyanis, hogy túlórában ledolgoztatják velük a szabadságot, s így évente 12 helyett 13 és fél hónapot dolgoznak, gyakorlatilag elvész a legfontosabb: a legalább évenkénti egyszeri teljes kikapcsolódás, a regenerálódás.
Ez azonban szinte semmi ahhoz képest, amennyivel több évet kell az aktív munkában letölteniük a korábbi korkedvezményes nyugdíjrendszer 2012-es megszüntetése óta. Az öregségi korhatár megemelése és a korábbi kedvezmény megszüntetése miatt a férfi járművezetők átlagosan 11, a nők – ha nem lenne a „Nők 40” - 16 évvel többet dolgoznak a nyugdíjazásig – sorolja a kedvezmény visszaállítása melletti érveit az elnök.
Ha egy férfi már 20 évesen járművezető, 65 éves koráig 45 évet kell a munkában eltöltenie ahhoz, hogy nyugdíjas legyen – magyarázza Naszályi.
Vagyis, csak a korkedvezmény – ami 5 évente 1 év mínuszt jelentene – elvesztése 9 évvel növeli a munkaköteles éveket. Nőknél ugyanez plusz 8 évet jelent még akkor is, ha igénybe veszik a „Nők 40” nyugdíjazási lehetőséget. Ehhez jön még – a kétszer is megemelt nyugdíjkorhatár miatt – a férfiaknak további 2+3, nőknek pedig 7+3 év, attól függően, hogy igénybe veszik-e a 40 éves kedvezményt – összegezte a helyzetet Naszályi Gábor.
„A közösségi dolgozók élete és egészsége védelmében kérem, a régi korkedvezmény visszaállításával vagy egy új, korszerű lehetőség kidolgozásával segítsen biztosítani a helyi közösségi közlekedési járművezetők békés, hosszú nyugdíjas éveit” – zárta a miniszternek írt levelét az elnök.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
