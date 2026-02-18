  • Megjelenítés
Átrendeződés zajlik a világkereskedelemben: a "tigrisek" leckéztetik meg Kínát

A délkelet-ázsiai országok globális piaci részesedése tovább nőtt 2025 első tíz hónapjában, miközben Kína pozíciói gyengültek. A folyamat hátterében elsősorban a mesterséges intelligencia iránti kereslet által hajtott elektronikai export áll, amelyet az amerikai vámok nagyrészt elkerültek - közölte a BNP Paribas.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) adatai alapján Kína globális piaci részesedése 2025 első tíz hónapjában 0,3 százalékponttal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, így a világ exportjának 14,1 százalékát adta.

Ezzel szemben a Japánon kívüli ázsiai országok (akiket általában csak ázsiai "kis tigrisekként" emlegetnek) részesedése 0,8 százalékponttal 17,5 százalékra emelkedett.

Az ASEAN-6 országcsoport együttesen 0,4 százalékpontos növekedést ért el, amivel részesedésük a globális export 8 százalékára nőtt. Az egyedi teljesítményeket tekintve Tajvan érte el a legnagyobb előrelépést (0,4 százalékpontos növekedés 2,8 százalékos részesedés mellett), míg India és Dél-Korea egyaránt 0,1 százalékpontot veszített.

Az amerikai piacon különösen látványos átrendeződés zajlott. 2025 első tizenegy hónapjában – Kínát és Japánt nem számítva – az Ázsiából származó import az összes amerikai behozatal 24,7 százalékát tette ki, ami 4 százalékpontos növekedést jelent. Tajvan részesedése 2 százalékponttal ugrott meg, elérve az 5,5 százalékot, míg Vietnámé 1,3, Thaiföldé 0,6, Indiáé pedig 0,3 százalékponttal nőtt. A bővülést alapvetően a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó termékek iránti amerikai kereslet robbanása magyarázza.

Szingapúr és Dél-Korea ugyanakkor – bár mindkettő meghatározó szereplő az MI-szektorban – amerikai piaci részesedést veszített (0,1, illetve 0,4 százalékponttal). Ennek oka, hogy kivitelük elsősorban Ázsiára irányul: az Egyesült Államok az integrált áramkörök piacán Dél-Korea esetében csak az ötödik, Szingapúr esetében pedig a nyolcadik legfontosabb célország. Dél-Koreát emellett az amerikai gépjárművámok emelése is érzékenyen érintette. India a 2025 első hét hónapjában tapasztalt erőteljes amerikai okostelefon-importból profitált. Ez ellensúlyozta azt a visszaesést, amely augusztustól következett be, miután az átlagos effektív vámráta 2,4 százalékról 35,1 százalékra emelkedett.

Kína amerikai piaci részesedése 4 százalékponttal zuhant, 9,5 százalékra.

A kiesés ellensúlyozására Peking tovább növelte ázsiai exportját (2025-ben 11,5 százalékkal), így a teljes kivitelének már 35,4 százaléka irányult a térségbe, szemben a 2024-es 34,5 százalékkal. Az átrendeződés eredményeként az ázsiai országok Egyesült Államokkal szembeni kétoldalú kereskedelmi többlete 154 milliárd dollárral, összesen 485,3 milliárd dollárra nőtt. Ezzel párhuzamosan a Kínával szembeni kereskedelmi hiányuk 113,7 milliárd dollárral emelkedett, elérve a 330,4 milliárd dollárt.

