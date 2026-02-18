Csütörtökön érkeznek a kormány bejelentései, sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2026. február 19-én, csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart
Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány?
címmel a Karmelita Kolostor Színháztermében - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A kormány bejelentéseiről a Portfolio élőben tudósít majd.
A sajtótájékoztató kiemelt témája várhatóan a hazai energiaellátás és a leállított ukrán dízelexport kérdése lesz. Január 27-én egy orosz dróntámadás miatt leállt az orosz Barátság vezetéken a tranzit,
ami miatt Magyarország jelenleg nem jut hozzá az energiahordozóhoz.
Ellátási kockázat egyelőre nincs: Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy feloldják a stratégiai készleteket, amelyek 96 napra biztosítják az ország számára a szükséges mennyiségű üzemanyagot.
A szlovák vezetéssel együtt a magyar kormány az Európai Bizottságnál kérte a tengeri olajellátásra vonatkozó szankciók feloldását, hogy Horvátországon át, az Adria vezetéken keresztül orosz olajat importálhasson a Mol a százhalombattai és a pozsonyi finomítókba. A két ország vezetése szerint Ukrajna már elvégezte a tranzit újraindításához szükséges javítási munkákat, azonban egyelőre nem adtak engedélyt az orosz olaj szállítására, ezért szerda délután a magyar és a szlovák kormányok is bejelentették, hogy leállítják a dízelexportot Ukrajnába. A lépés inkább szimbolikus, a teljes ukrán import 0,4 százalékát érinti csak ez.
Az energiapolitikai kérdések mellett a holnapi sajtóeseményen szóba kerülhet
- Marco Rubio magyarországi látogatása,
- a vendéglátói akcióterv,
- a magyar gazdaság helyzete (infláció, költségvetés helyzete),
- a bankszektor jövője és
- hazánk külpolitikai, külgazdasági kapcsolatai is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
