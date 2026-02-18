Figyelem, autósok! Baleset történt az M1-M7-es autópályán, számottevő a dugó

Baleset miatt több forgalmi sávot lezártak, jelentős a torlódás az M1-M7 autópálya közös bevezető szakaszán, Gazdagrétnél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda késő délután az MTI-vel.

Mint írták,

egy kisteherautó és egy személykocsi karambolozott a sztrádák és a Balatoni út csomópontja közelében.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik, a helyszínre mentő is érkezett.