  • Megjelenítés
Figyelem, autósok! Baleset történt az M1-M7-es autópályán, számottevő a dugó
Gazdaság

Figyelem, autósok! Baleset történt az M1-M7-es autópályán, számottevő a dugó

MTI
|
Portfolio
Baleset miatt több forgalmi sávot lezártak, jelentős a torlódás az M1-M7 autópálya közös bevezető szakaszán, Gazdagrétnél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda késő délután az MTI-vel.

Mint írták,

egy kisteherautó és egy személykocsi karambolozott a sztrádák és a Balatoni út csomópontja közelében.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik, a helyszínre mentő is érkezett.

Kapcsolódó cikkünk

Egymás után történnek a balesetek a vezető nélküli autókkal: aggasztó hírek érkeztek a Tesla robotaxijairól

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén

Elesett az M1, torlódás az M3-ason

Baleset miatt lezárták a 77-es főutat

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility