Idő előtt távozhat az EKB elnöke, politikai okok állhatnak a háttérben

Lagarde 2019 novemberében érkezett a frankfurti székhelyű intézményhez a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éléről. Kinevezésére azt követően került sor, hogy Emmanuel Macron és Angela Merkel akkori német kancellár megállapodást kötött: Lagarde kapja az EKB elnöki posztját, Ursula von der Leyen pedig az Európai Bizottság elnöke lesz.

A távozás pontos időpontja egyelőre nem ismert, az EKB nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a munkájára összpontosít, és még nem hozott döntést hivatali idejének végéről

- közölte szerdán az EKB szóvivője, miután megjelent a Financial Times értesülése.

Az FT szerint ugyanakkor a korai távozás hátterében politikai megfontolások húzódnak. A jövő áprilisi francia elnökválasztáson Marine Le Pen szélsőjobboldali politikus – vagy pártfogoltja, Jordan Bardella – esélyesként indul. Mivel mindketten euroszkeptikusok, győzelmük megnehezítené az együttműködést az európai intézményekkel, így az EKB-val is. Macron, aki harmadszorra már nem indulhat az elnöki székért, hónapok óta törekszik arra, hogy befolyása legyen Lagarde utódjának kiválasztására.

Az utódlásra több jelölt is esélyes. A Financial Times decemberi felmérésében a megkérdezett európai közgazdászok a spanyol Pablo Hernández de Cost és a holland Klaas Knotot – a két ország korábbi, illetve jelenlegi jegybankelnökét – tartották a legesélyesebbnek. Isabel Schnabel, az EKB Igazgatóságának tagja nyíltan jelezte érdeklődését, és Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke szintén pályázik a posztra.

Lagarde elnökségét válságok sorozata határozta meg: a koronavírus-járvány, Oroszország Ukrajna elleni háborúja, valamint az Egyesült Államokkal kialakult kereskedelmi konfliktusok. Az eurózóna inflációja 2022 végén megközelítette a 11 százalékot. Erre válaszul az EKB a mínusz 0,5 százalékos betéti kamatot alig több mint egy év alatt 4 százalékra emelte. 2024 közepétől, az infláció mérséklődésével párhuzamosan a jegybank a kamatcsökkentés útjára lépett, és 2 százalékra mérsékelte az irányadó rátát.

Lagarde maga is utalt a korai távozás lehetőségére, amikor a múlt hónapban a Bloomberg TV-nek úgy nyilatkozott: eredetileg ötéves megbízatás tudatában fogadta el a posztot. Felidézte, hogy Macronnak azt mondta:

Öt évig leszek Frankfurtban, mire az elnök így válaszolt: Nem, nyolc évig.

