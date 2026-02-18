Idő előtt távozhat az EKB elnöke, politikai okok állhatnak a háttérben

Lagarde 2019 novemberében érkezett a frankfurti székhelyű intézményhez a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éléről. Kinevezésére azt követően került sor, hogy Emmanuel Macron és Angela Merkel akkori német kancellár megállapodást kötött: Lagarde kapja az EKB elnöki posztját, Ursula von der Leyen pedig az Európai Bizottság elnöke lesz.
A távozás pontos időpontja egyelőre nem ismert, az EKB nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Update:
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a munkájára összpontosít, és még nem hozott döntést hivatali idejének végéről
- közölte szerdán az EKB szóvivője, miután megjelent a Financial Times értesülése.
Az FT szerint ugyanakkor a korai távozás hátterében politikai megfontolások húzódnak. A jövő áprilisi francia elnökválasztáson Marine Le Pen szélsőjobboldali politikus – vagy pártfogoltja, Jordan Bardella – esélyesként indul. Mivel mindketten euroszkeptikusok, győzelmük megnehezítené az együttműködést az európai intézményekkel, így az EKB-val is. Macron, aki harmadszorra már nem indulhat az elnöki székért, hónapok óta törekszik arra, hogy befolyása legyen Lagarde utódjának kiválasztására.
Az utódlásra több jelölt is esélyes. A Financial Times decemberi felmérésében a megkérdezett európai közgazdászok a spanyol Pablo Hernández de Cost és a holland Klaas Knotot – a két ország korábbi, illetve jelenlegi jegybankelnökét – tartották a legesélyesebbnek. Isabel Schnabel, az EKB Igazgatóságának tagja nyíltan jelezte érdeklődését, és Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke szintén pályázik a posztra.
Lagarde elnökségét válságok sorozata határozta meg: a koronavírus-járvány, Oroszország Ukrajna elleni háborúja, valamint az Egyesült Államokkal kialakult kereskedelmi konfliktusok. Az eurózóna inflációja 2022 végén megközelítette a 11 százalékot. Erre válaszul az EKB a mínusz 0,5 százalékos betéti kamatot alig több mint egy év alatt 4 százalékra emelte. 2024 közepétől, az infláció mérséklődésével párhuzamosan a jegybank a kamatcsökkentés útjára lépett, és 2 százalékra mérsékelte az irányadó rátát.
Lagarde maga is utalt a korai távozás lehetőségére, amikor a múlt hónapban a Bloomberg TV-nek úgy nyilatkozott: eredetileg ötéves megbízatás tudatában fogadta el a posztot. Felidézte, hogy Macronnak azt mondta:
Öt évig leszek Frankfurtban, mire az elnök így válaszolt: Nem, nyolc évig.
Címlapkép forrása: EU
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Erősödik a Tisza-bet?
Megváltozik Amerika ikonikus elnöki repülőgépe: ilyen lesz az új festés
A mostani kék-fehér helyett.
Kéthetes mélyponton járt az olajár
Esett a brent és a WTI.
Egymás után történnek a balesetek a vezető nélküli autókkal: aggasztó hírek érkeztek a Tesla robotaxijairól
A versenytárs Waymo is több száz incidenst jelentett.
Biztonsági kockázat miatt száműzték a kínai autókat: meglepő döntést hozott Lengyelország hadserege
Nem hajthatnak be kínai járművek katonai létesítmények területére.
Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén
Daruzás és rakodás közben.
Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére
Nem éppen barátságos.
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?