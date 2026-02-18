Még egy kicsit nagyobb lett a tavalyi államadósság

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2025 végén négyéves csúcsra, 74,9%-ra emelkedett a magyar GDP-arányos államadósság. A ma megjelent pénzügyi számlák statisztikában nem ez volt a meglepetés, hanem az, hogy a friss adat kicsit magasabb az közölt kormányzati várakozásnál is. A tavalyi költségvetési hiány viszont kisebb lehetett.

2025 végén 74,9 százalék volt a GDP-arányos államadósság. Ez 1,4 százalékpontos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, és második egymást követő évben nem tud csökkenni az adósságráta.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter januárban 74,6%-os várható számot jelzett, vagyis ehhez képest kicsivel nagyobb lett az államadósság.

Az emelkedés elsősorban a magas hiány következménye, de a nevező hatás is közrejátszott: a stagnáló gazdaság nem segít az adósság kinövésében.

Utoljára 2021-ben volt ennél magasabb év végi adósságrátánk.

A Magyar Nemzeti Bank ma megjelent pénzügyi számlák statisztikájából az is kiderül, hogy az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2025 egészében a GDP 4,7%-a volt. Bár ez a mutató nem tökéletesen fedi a hivatalos eredményszemléletű (ESA) hiánymutatót, a gyakorlatban nem szokott különbség lenni a két mutató között. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi hiány a 2024-es 5,1%-ról csökkenni tudott. Nagy Márton korábban 4,9%-os várható deficitről beszélt, vagyis az államháztartási egyenleg tekintetében ellentétes irányú meglepetésről beszélhetünk, mint az államadósságnál.

Az adat ugyanakkor nem változtatja meg azt a képet, hogy az idei 5%-os hiánycél teljesüléséhez minden bizonnyal költségvetési kiigazításra lenne szükség az év második felében. Messzebbről nézve az állami gazdálkodást láthatjuk, hogy a 2000 és 2023 között jellemző 7%-os költségvetési hiány 2024-25-re 5%-ra mérséklődött. Az idei évre is ez a hivatalos hiánycél, sőt, Orbán Viktor miniszterelnök némi meglepetésre 2027-re is ekkora deficitet jelzett előre.

A statisztikában az is kiderül, hogy tavaly csökkent a háztartások nettó finanszírozási képessége, egyszerűsítve a megtakarítási hajlandósága. A GDP-arányos 4,3%%-os érték már érdemben alacsonyabb, mint a két éve látott 7% körüli szint.

Ez egyben azt jelenti, hogy a gazdaság két nagy szektora, az állam és lakosság együttes GDP-arányos finanszírozási képessége minimálisan a negatív tartományba fordult (-0,4%), erre két éve nem volt példa. Ez egyelőre nem veszélyezteti a külső egyensúlyi pozíciónkat, hiszen a harmadik nagy szektor, a vállalati kör a beruházási takaréklángja miatt nem mutat finanszírozási igényt. A külső egyensúly akkor tudna érdemben romlani, ha a háztartási fogyasztás élénkülése mellett a vállalatok beruházási kedve látványosan emelkedni kezdene.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio