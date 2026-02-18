  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a dízel ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a dízel ára

Portfolio
Holnaptól olcsóbb lesz a dízel a benzinkutakon, írja a holtankoljak.

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal.

A mai napi átlagárak a következők (2026.02.18-án):

  • 95-ös benzin: 564 Ft/liter 
  • Gázolaj: 576 Ft/liter
Címlapkép forrása: Shutterstock

