Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők

Pénteken teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a Mol, az elemzői konszenzus pedig több fontos soron is érdemi elmozdulást vetít előre. Megnéztük, milyen eredményt vár a piac az egyes szegmensekben, és milyen tényezők formálhatták a vállalat teljesítményét.

Írásunkban áttekintjük a legfontosabb üzletágak várható teljesítményét és az eredményeket befolyásoló kulcstényezőket is.

Upstream: nem segített a környezet