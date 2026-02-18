Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők

Péntek hajnalban teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a Mol, a vállalatot követő elemzők pedig már közzétették várakozásaikat arra vonatkozóan, hogy a főbb eredménysorokon milyen számokat hozhatott az olajtársaság.
Írásunkban áttekintjük a legfontosabb üzletágak várható teljesítményét és az eredményeket befolyásoló kulcstényezőket is.
Upstream: nem segített a környezet
A kutatás-termeléssel foglalkozó Upstream üzletág eredményeit alapvetően a kőolaj- és földgázárak alakulása határozza meg, emellett a kitermelt szénhidrogének volumene is érdemben befolyásolja a teljesítményt.
