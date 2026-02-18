Súlyos figyelmeztetés jött az IMF-től: óriási hibát készül elkövetni a frissen újraválasztott miniszterelnök

Az IMF a legfrissebb, úgynevezett IV. cikkely szerinti konzultáció zárónyilatkozatában szerdán fejtette ki álláspontját. A szervezet szerint a forgalmi adó csökkentése nem célzott intézkedésnek minősül, amely szűkítené a költségvetési mozgásteret és növelné a fiskális kockázatokat. Rahul Anand, az IMF japán missziójának vezetője hozzátette:

Japánnak nem kellene lazítania a költségvetési fegyelmen, különösen akkor, amikor az adósságszolgálat és a jóléti kiadások várhatóan tovább emelkednek.

A kijelentés különösen annak fényében érdekes, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök nyíltan laza gazdaságpolitikát folytat az ázsiai országban, amihez épp a hetekben szerezte meg a választók jelentős támogatását is.

A kamatterhek növekedéséhez részben a japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) kamatemelései is hozzájárulnak. Az IMF idén két, 2027-ben pedig még egy kamatemeléssel számol, ami az irányadó rátát az 1,5 százalékos semleges szintre emelné.

A szervezet prognózisa szerint az államadósság kamatkiadásai 2031-re a 2025-ös szint kétszeresére nőnek, mivel a lejáró kötvényeket magasabb hozamok mellett kell majd refinanszírozni.

Ez összhangban van a japán pénzügyminisztérium becslésével, amely szerint a kamatkiadások a 2029-es pénzügyi évre 21,6 ezer milliárd jenre duplázódnak.

Takaicsi miniszterelnök a választási kampányban tett ígéretének megfelelően két évre vezetné be az élelmiszerek áfamentességét. Állítása szerint az évi mintegy 5 ezer milliárd jenes (32,7 milliárd dollár) bevételkiesés nem igényelne további kötvénykibocsátást. Az IMF elismerte, hogy az intézkedés élelmiszerekre való korlátozása és ideiglenes jellege mérsékeli a költségvetési hatást, ugyanakkor a szervezet inkább olyan megoldást javasolt, amely költségvetési szempontból semleges, időben korlátozott, és kifejezetten a sérülékeny háztartásokat célozza.

A tágabb fiskális politikát illetően az IMF egy hiteles, középtávú keretrendszer kidolgozását sürgette, amely világos költségvetési célokat tartalmaz. Takaicsi kormánya a GDP-arányos államadósság csökkentésére helyezi a hangsúlyt, ezzel gyakorlatilag háttérbe szorítva az elsődleges többlet elérésére vonatkozó, régóta fennálló és szigorúbb célkitűzést. Az IMF elismerte, hogy Tokió előrelépést tett az elsődleges hiány mérséklésében, amely így már a G7-országok között az egyik legkisebb. Figyelmeztettek ugyanakkor, hogy Japán adósságszintje továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok körében.

A szervezet a japán állampapírpiac stabilitása érdekében a Valutaalap a pótköltségvetések visszafogását is szorgalmazta.

Takaicsi októberi hivatalba lépése után a japán állampapírok nyomás alá kerültek, januárban pedig a leghosszabb lejáratú kötvények hozama meghaladta a 4 százalékot. Anand kiemelte, hogy a külföldi befektetők a tízéves szegmens vásárlásainak már közel 30 százalékát adják, jelenlétük pedig támogatja a likviditást, különösen a BoJ piaci aktivitásának csökkenése mellett. Hozzátette ugyanakkor: egyelőre nincs jele annak, hogy a fiskális aggodalmak miatt a befektetők visszavonulnának.

Az IMF makrogazdasági előrejelzései Japánra vonatkozóan Makrogazdasági mutató 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Reál GDP-növekedés (%) 1,30 0,70 -0,20 1,10 0,80 0,60 Infláció (%) 1,10 3,90 2,40 3,00 2,50 2,10 Kamatszint (%) -0,10 -0,10 0,25 0,75 1,25 1,50 Dollár-jen árfolyam 131,50 140,50 151,40 149,40 Forrás: IMF, Portfolio

