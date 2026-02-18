Súlyos figyelmeztetés jött az IMF-től: óriási hibát készül elkövetni a frissen újraválasztott miniszterelnök

Az IMF a legfrissebb, úgynevezett IV. cikkely szerinti konzultáció zárónyilatkozatában szerdán fejtette ki álláspontját. A szervezet szerint a forgalmi adó csökkentése nem célzott intézkedésnek minősül, amely szűkítené a költségvetési mozgásteret és növelné a fiskális kockázatokat. Rahul Anand, az IMF japán missziójának vezetője hozzátette:
Japánnak nem kellene lazítania a költségvetési fegyelmen, különösen akkor, amikor az adósságszolgálat és a jóléti kiadások várhatóan tovább emelkednek.
A kijelentés különösen annak fényében érdekes, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök nyíltan laza gazdaságpolitikát folytat az ázsiai országban, amihez épp a hetekben szerezte meg a választók jelentős támogatását is.
A kamatterhek növekedéséhez részben a japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) kamatemelései is hozzájárulnak. Az IMF idén két, 2027-ben pedig még egy kamatemeléssel számol, ami az irányadó rátát az 1,5 százalékos semleges szintre emelné.
A szervezet prognózisa szerint az államadósság kamatkiadásai 2031-re a 2025-ös szint kétszeresére nőnek, mivel a lejáró kötvényeket magasabb hozamok mellett kell majd refinanszírozni.
Ez összhangban van a japán pénzügyminisztérium becslésével, amely szerint a kamatkiadások a 2029-es pénzügyi évre 21,6 ezer milliárd jenre duplázódnak.
Takaicsi miniszterelnök a választási kampányban tett ígéretének megfelelően két évre vezetné be az élelmiszerek áfamentességét. Állítása szerint az évi mintegy 5 ezer milliárd jenes (32,7 milliárd dollár) bevételkiesés nem igényelne további kötvénykibocsátást. Az IMF elismerte, hogy az intézkedés élelmiszerekre való korlátozása és ideiglenes jellege mérsékeli a költségvetési hatást, ugyanakkor a szervezet inkább olyan megoldást javasolt, amely költségvetési szempontból semleges, időben korlátozott, és kifejezetten a sérülékeny háztartásokat célozza.
A tágabb fiskális politikát illetően az IMF egy hiteles, középtávú keretrendszer kidolgozását sürgette, amely világos költségvetési célokat tartalmaz. Takaicsi kormánya a GDP-arányos államadósság csökkentésére helyezi a hangsúlyt, ezzel gyakorlatilag háttérbe szorítva az elsődleges többlet elérésére vonatkozó, régóta fennálló és szigorúbb célkitűzést. Az IMF elismerte, hogy Tokió előrelépést tett az elsődleges hiány mérséklésében, amely így már a G7-országok között az egyik legkisebb. Figyelmeztettek ugyanakkor, hogy Japán adósságszintje továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok körében.
A szervezet a japán állampapírpiac stabilitása érdekében a Valutaalap a pótköltségvetések visszafogását is szorgalmazta.
Takaicsi októberi hivatalba lépése után a japán állampapírok nyomás alá kerültek, januárban pedig a leghosszabb lejáratú kötvények hozama meghaladta a 4 százalékot. Anand kiemelte, hogy a külföldi befektetők a tízéves szegmens vásárlásainak már közel 30 százalékát adják, jelenlétük pedig támogatja a likviditást, különösen a BoJ piaci aktivitásának csökkenése mellett. Hozzátette ugyanakkor: egyelőre nincs jele annak, hogy a fiskális aggodalmak miatt a befektetők visszavonulnának.
|Az IMF makrogazdasági előrejelzései Japánra vonatkozóan
|Makrogazdasági mutató
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|2027
|Reál GDP-növekedés (%)
|1,30
|0,70
|-0,20
|1,10
|0,80
|0,60
|Infláció (%)
|1,10
|3,90
|2,40
|3,00
|2,50
|2,10
|Kamatszint (%)
|-0,10
|-0,10
|0,25
|0,75
|1,25
|1,50
|Dollár-jen árfolyam
|131,50
|140,50
|151,40
|149,40
|Forrás: IMF, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a döntés: így változik holnap a dízel ára
Megjöttek a friss adatok.
Oroszország titokban új csapásra készül: lemásolták Ukrajna sztárfegyverét, gyilkos gépek lephetik el a tengert
Intenzíven folynak a fejlesztések.
Íme az ember, aki teljhatalmú vezetőként örökölheti meg a világ legveszélyesebb atomhatalmát – Nehezebb dolga lesz, mint bármelyik elődjének
Kevés olyan ember van, akiről ilyen keveset tudni, mégis ennyire befolyásos.
Olyan alacsonyra esett a német gáztartalék, hogy félelmükben már stratégiai készletek kialakítását tervezik
Már a mostani fűtési szezonban is probléma lehet.
Hihetetlen, mi úszik az Antarktisz jege alatt 500 méter mélyen - a kutatók is alig hitték el, amit láttak
A klímaváltozás is tehet róla.
Drágább lesz eljutni a népszerű nyaralóhelyekre: rengeteg magyar utazót érinthet a bejelentés
Emeli díjait az egyik nagy reptérüzemeltető.
Cannes-i seregszemlén mutatják meg magukat a magyar ingatlanfejlesztők
Magyar projektek a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán, a MIPIM-en.
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.