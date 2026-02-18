Trump megüzente: nem lehet légvárakra építve lekenyerezni őt

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a tavaly nyáron aláírt, 550 milliárd dolláros amerikai–japán kereskedelmi megállapodás keretében megkezdődik az első három projekt megvalósítása. A beruházások sorában egy gáztüzelésű erőmű, egy olajexport-terminál és egy ipari gyémántokat előállító üzem szerepel, összesen mintegy 36 milliárd értékben. A júliusi alkut sokan úgy keretezték, hogy Japán jövőbeli nagy pénzekről szóló, bizonytalan ígéretekért "cserébe" kapott azonnali vámcsökkentést, és az időhúzás taktikájával talán el is bliccelheti a tényleges beruházást a rövid figyelmű amerikai elnökkel szemben. A mai bejelentés és egy tokiói hotelben októberben lezajló szürreális tárgyalássorozat azonban azt mutatják, hogy nem ilyen könnyű kijátszani Trumpot.

Az elnök a Truth Social platformon közölte, hogy Japán hivatalosan is megkezdte az Egyesült Államokba irányuló beruházási vállalásainak teljesítését. A három projekt helyszíne Ohio, a Mexikói-öböl és Georgia: az előbbiben egy gáztüzelésű erőmű, a másodiknál egy mélyvízi olajexport-terminál, míg a déli államban egy kritikus fontosságú ásványi anyagokat feldolgozó üzem épül. A beruházások értéke együtt mintegy 36 milliárd dollárra rúg.

A terveket Howard Lutnick kereskedelmi miniszter részletezte. Az ohiói erőmű 9,2 gigawatt kapacitású lesz, amely Trump szerint a valaha épült legnagyobb ilyen létesítmény. A kikötő évi 20-30 milliárd dollár értékű amerikai nyersolajkivitelt tehet lehetővé, a georgiai üzem pedig szintetikus ipari gyémántokat állít majd elő.

A beruházások közül a legnagyobb jelentőségű egyértelműen a gázerőmű. Ha teljes kapacitáson működik majd, akkor 9 nukleáris reaktorral megegyező mennyiségű energia előállítására lesz képes. Másképp kifejezve, ez nagyjából 7,4 millió amerikai otthon ellátására lenne elegendő a Bloomberg szerint.

Az 550 milliárd dolláros ígéret

A tavalyi megállapodás értelmében Tokió összesen 550 milliárd dollár értékben vállalt befektetéseket, hiteleket, illetve hitelgaranciákat amerikai projektekhez. Cserébe Trump 15 százalékra mérsékelte a kivetett vámokat és az egyes ágazatokat érintő vámtételeket.

Hogyan működne a "kölcsönösen előnyös" konstrukció?

Lutnick szerint a konstrukció lényege, hogy a tőkét Japán biztosítja, míg az infrastruktúra az Egyesült Államokban épül ki. A hozamok elosztása révén Japán befektetése megtérül, Amerika pedig stratégiai eszközökhöz és bővülő ipari kapacitáshoz jut. A nyereséget és az osztalékokat fele-fele arányban osztják meg mindaddig, amíg a szigetország vissza nem kapja az eredeti befektetését a kamatokkal együtt. Korábban még 90 százalékos amerikai részesedésről volt szó, így úgy tűnik, hogy Japánnak sikerült javítania a pozícióját tavaly óta.



Takaicsi Szanae japán miniszterelnök szerdán közölte, hogy a megállapodás mindkét fél számára előnyös, mivel garantálja a gazdasági biztonságot és elősegíti a növekedést. Akazava Rjószei gazdasági miniszter hozzátette: a projektek a kritikus nyersanyagok, az energia és a mesterséges intelligencia területén erősítik a két ország ellátási láncait. A tárcavezető tájékoztatása szerint az érintett japán vállalatok között található az Asahi Diamond Industrial, a Mitsui O.S.K. Lines, a Nippon Steel, a Toshiba, a Hitachi, a Mitsubishi Electric, valamint a SoftBank Group is.

Az egyezséget júliusi megjelenésekor sokan szkepticizmussal fogadták. Mindezt jól példázza egy befektetési bank, a Piper Sandler reakciója: "A kereskedelmi partnereink és fő multinacionális cégek tudják, hogy Trump vámjai ingatag jogi lábakon állnak."

Így nehezen hihetőnek gondoljuk, hogy közülük sokan korábban nem tervezett masszív beruházásokat vinnének az USA-ba válaszul olyan vámokra, amik lehet, hogy nem is fognak megmaradni.

Emiatt Japán kereskedelmi megállapodása úgy tűnt, hogy példaként szolgálhat más Trumppal tárgyaló országok számára, hogy hogyan lehet nagy pénzekről szóló jövőbeli ígéretekkel azonnali vámcsökkentést elérni, miközben egyre közeledik a vámokról szóló bírósági ítélet (és Trump ciklusának vége). Többen felvetették, hogy az EU-nak is hasonló megközelítést kellene alkalmaznia az amerikai adminisztrációval folyó kereskedelmi tárgyalásaiban.

Szürreális art of the deal show Tokióban

A mai bejelentés alapján azonban úgy tűnik, hogy az amerikai elnök nagyon is komolyan veszi a japán ígéret betartatását.

Valójában a most bejelentett nagy projekteket minden bizonnyal Lutnick tavaly októberi tokiói látogatása alatt előlegezték meg, csak meg akarták várni a nyilvánossá tétellel a japán választások lezajlását. A szokatlan tárgyalási folyamatról a Financial Times beszámolója szerint egy szenior japán tisztviselő így nyilatkozott:

Néhányan úgy gondolták, hogy talán csak elég lesz várnunk és Trump majd átviszi másra a fókuszát. De ez túl veszélyes. Meg kell mutatnunk, hogy tiszteletben tartjuk az egyezséget.

Az alkudozás nem a szokásos, hosszadalmas mederben, tárgyalóasztalok mellett zajlott, hanem egy tokiói luxushotel zárt konferenciatermében, a Hotel Okura Tokyo falai között. Három nappal azelőtt, hogy Donald Trump ünnepélyes vacsorán látta volna vendégül Japán vállalati elitjét, az igazi üzlet már javában forrt.

Az amerikai kereskedelmi miniszter, Howard Lutnick futószalagszerűen fogadta a vezérigazgatókat, és százmilliárd dolláros nagyságrendű befektetési ígéreteket préselt ki belőlük – mindezt szinte órák alatt.

A tempó szédítő volt, az összeg fantasztikus, a tét pedig világos: Japánnak bizonyítania kell, hogy tartja magát az ígéretéhez, vagy jönnek a büntetővámok. Ezen ponton érdemes megjegyezni, hogy Japán az USA legfontosabb ázsiai szövetségese.

Az amerikai fél látványos, már-már színházi eszközökkel dolgozott. A megállapodásokat "érdeklődési nyilatkozatként" tálalták, ami lehetővé tette, hogy a japán cégvezetők anélkül írjanak alá, hogy vissza kellene menniük az igazgatótanácsukhoz jóváhagyásért. A Fehér Ház logikája egyszerű volt: bizonyítsátok lojalitásotokat készpénzzel – mégpedig gyorsan. Egyes japán vezetők ezt egyenesen "zsarolásnak" nevezték, más diplomaták "utcai taktikának". A japán üzleti kultúrához szokott szereplők számára, akik hónapokig érlelnek egy-egy döntést, ez a hotelben, órák alatt levezényelt alkudozás meghökkentő és idegen volt.

Amikor Trump megérkezett a díszvacsorára, már minden elő volt készítve. A japán óriáscégek – köztük a Panasonic, a Hitachi és a SoftBank Group – mosolygó vezérigazgatói sorban álltak, hogy az aláírt dokumentumokat a kezükben tartva pózoljanak az amerikai elnök mellett. A jelenet inkább emlékeztetett egy gondosan megrendezett sajtóeseményre, mint klasszikus üzleti tárgyalásra.

Többen dühösek voltak a várakoztatás miatt, mások nem is értették pontosan, mit írtak alá.

A képen balról jobbra az amerikai japán nagykövet, George Glass, a Softbank vezérigazgatója, Masayoshi Son, az amerikai elnök, Donald Trump és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter láthatóak Trump októberi látogatása során Tokióban, ahol a japán üzleti elittel találkozott. A Softbank fogja levezényelni a gázerőműbe történő japán befektetést. Forrás: Getty Images.

Úgy tűnik tehát, hogy Tokió úgy próbálja elkerülni a büntetővámokat, hogy megadja Trumpnak amit az elnök az egyik leginkább szeret: hangos sikerként kommunikálható nagy számokat és az amerikaiak szája íze szerinti tárgyalást. Mindezzel azonban Japán végső soron mégiscsak azt szeretné elérni, hogy csupán éppen annyit kelljen adnia, amennyit feltétlenül muszáj.

Az első alkunak nem kell hatalmasnak lennie, csak elég nagynak ahhoz, hogy megmutassa, hogy sikerült gyorsan haladást elérni

– írta le a taktikát a tárgyalásokban résztvevő egyik japán tisztviselő.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images