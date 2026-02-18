Visszatér a tél Magyarországra - Hófúvás és mínusz 15 fok jöhet a hétvégén

Néhány napra visszatér a tél Magyarországra. Havazás, ónos eső, viharos szél és komoly lehűlés jöhet, az Operatív Törzs szerint akár mínusz 15 fok is lehet a hétvégén.

Az előrejelzések szerint csütörtöktől több hullámban érkezik hideg és csapadék az országba. Hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső és ónos eső is előfordulhat, majd délelőtt Budapest és az Északi középhegység térségében is csapadékra kell számítani. A fővárostól északra több mint 5 centiméter friss hó hullhat, a hegyekben 3 és 8 centiméter közötti mennyiség várható, az északi határnál akár 10 centiméter is.

Pénteken újabb csapadékzóna érkezik. A Dunántúl északi részén 10 és 20 centiméter hó eshet, egyes nyugati megyékben ennél is több. Erős szél is kialakulhat, ami hófúvást okozhat. Szombat hajnalra komoly lehűlés jön, a hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 15 fok közé eshet.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, indulás előtt tájékozódjanak az időjárásról és az útviszonyokról, és ahol riasztás van érvényben, inkább ne induljanak útnak. Az autókat fel kell készíteni a téli körülményekre, érdemes vizet, élelmet és meleg ruhát is bekészíteni.

Ha a hideg vagy a szél miatt fűtéskiesés történne, melegedőhelyeket nyitnak. Ha egy település ideiglenesen megközelíthetetlenné válik, az ellátást a készenléti szervek biztosítják.

Címlapkép forrása: Eerik via Getty Images