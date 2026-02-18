  • Megjelenítés
Visszatér a tél Magyarországra - Hófúvás és mínusz 15 fok jöhet a hétvégén
Gazdaság

Visszatér a tél Magyarországra - Hófúvás és mínusz 15 fok jöhet a hétvégén

MTI
Néhány napra visszatér a tél Magyarországra. Havazás, ónos eső, viharos szél és komoly lehűlés jöhet, az Operatív Törzs szerint akár mínusz 15 fok is lehet a hétvégén.

Az előrejelzések szerint csütörtöktől több hullámban érkezik hideg és csapadék az országba. Hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső és ónos eső is előfordulhat, majd délelőtt Budapest és az Északi középhegység térségében is csapadékra kell számítani. A fővárostól északra több mint 5 centiméter friss hó hullhat, a hegyekben 3 és 8 centiméter közötti mennyiség várható, az északi határnál akár 10 centiméter is.

Pénteken újabb csapadékzóna érkezik. A Dunántúl északi részén 10 és 20 centiméter hó eshet, egyes nyugati megyékben ennél is több. Erős szél is kialakulhat, ami hófúvást okozhat. Szombat hajnalra komoly lehűlés jön, a hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 15 fok közé eshet.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, indulás előtt tájékozódjanak az időjárásról és az útviszonyokról, és ahol riasztás van érvényben, inkább ne induljanak útnak. Az autókat fel kell készíteni a téli körülményekre, érdemes vizet, élelmet és meleg ruhát is bekészíteni.

Ha a hideg vagy a szél miatt fűtéskiesés történne, melegedőhelyeket nyitnak. Ha egy település ideiglenesen megközelíthetetlenné válik, az ellátást a készenléti szervek biztosítják.

Még több Gazdaság

Újabb európai ország zárná el a közösségi médiát a fiatalok elől

Kirobbanó formában az amerikai ipar

Csütörtökön érkeznek a kormány bejelentései, sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket

Címlapkép forrása: Eerik via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility