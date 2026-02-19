Arcpirító árcédulák: luxus lett a magyarok egyik kedvelt élelmiszere

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Legutóbb az egyik diszkontban leesett az állam, amikor megláttam, hogy 600 forint egy darab kígyóuborka. Azt már megszoktuk, hogy télen akár a többszörösébe is kerülhet ez az itthon is népszerű zöldség, azonban a mostani ár így is megdöbbentő. És a kilátások sem rózsásak, mivel a spanyol ítéletidő miatt akár a termelés jelentős része is kieshet. Valószínűleg így is csökkenni fog a következő hónapokban a kígyóuborka ára, ahogy megjelennek más országok gazdái a piacon.

Leeshet az állunk a boltok zöldséges pultjainál

Az elmúlt napokban a magyar sajtóban is megjelent, hogy Oroszországban egyre nagyobb az elégedetlenség miután az emberek lassan már uborkát sem tudnak venni, ma már egy kiló uborka többe kerül, mint egy kilónyi banán. A legtöbb szakember ezt a háborúval és a hadigazdasággal indokolta, azonban ennél mélyebb okai vannak a drágulásnak.

Én magam nem először csodálkozom rá, mennyire volatilis tud lenni itthon a kígyóuborka ára, a téli hónapokban általában a többszörösébe kerül, mint a nyári szezonban. Legutóbb azonban a 600 forintos darabár megint megdöbbentett, hiszen korábban 200-300 forinthoz szoktam hozzá. És ez nem egyedi jelenség, az online Árfigyelő adatai alapján jelenleg egy üzletláncban lehet kapni 359 forintért kígyóuborkát, a többi boltban 500-700 forint az ár. És valóban, a nyári hónapokban ugyanez az ár jellemzően 300 forint körül alakult, decemberben ugrott nagyot.

Érdemes megnézni a KSH inflációs adataiban, hogy alakult az uborka ára az elmúlt években. Sajnos a statisztikai hivatal külön kígyóuborkát nem tüntet fel és kilónkénti árat közöl, de ebből is látszik, hogy a téli hónapokban mindig megugrik a fogyasztói ár, most azonban még a szokásosnál is nagyobb volt a drágulás.

Az adatok szerint januárban egy kiló uborka majdnem 2000 forint volt a magyar boltokban, ami még a tavaly év eleji szintet is jelentősen meghaladta. Sőt, ez új csúcsot is jelent, 2023-ban csak megközelíteni tudta a jelenlegi árat az uborka kilónként.

Vagyis úgy tűnik, hogy nem az emlékezetünk csalt meg, valóban drágább az uborka, mint ilyenkor szokott. És a tapasztalatok alapján

a következő hónapokban még jöhet drágulás.

Tavaly ugyanis februárban tetőzött az ár a KSH adatsora alapján, akkor 1610 forintba került egy kiló a zöldségből, majd onnan kezdett lassan csökkenni a piaci ár nyárra egészen 800 forint közelébe. Mivel egy átlagos bolti kígyóuborka jellemzően 350-500 gramm, ezért ennek a fele-harmada jelentené a darabonkénti árat, de az persze valamennyit torzíthat, hogy a statisztikai hivatal nem csak kígyóuborkát sorol ebbe a körbe.

Van egy másik adatbázis is, az Agrárgazdasági Kutatóintézet úgynevezett Agrárinformációs Portálja. Eszerint kifejezetten a belföldi kígyóuborka kilónkénti bruttó ára a Nagybani Piacon 2025-ben februárban tetőzött 1440 forinton, majd onnan nyárra 500 forint alá csökkent.

A probléma, hogy egyelőre belföldi forrásból kevés uborka áll rendelkezésre, mivel az év elején nem sok hazai termelő van, aki ilyennel lépne a piacra. Éppen ezért hagyományosan importra szorul Magyarország, amit a legnagyobb mennyiségben Spanyolországból lehet beszerezni. Az AKI-nak erre is van adata, ami szintén azt mutatja, hogy idén még a szokásosnál is magasabbra szökött a kígyóuborka ára.

Eszerint egy darab 350-400 grammos kígyóuborka nagykereskedelmi ára 500-600 forint, így lehet, hogy

nekem még szerencsém is volt a 600 forintos bolti árral.

Hasonló a helyzet más, friss zöldségekkel is. Míg a télálló gyökérzöldségek, mint például a burgonya vagy a sárgarépa, zellergumó esetében nincs kirívó áremelkedés, a cukkini, a paradicsom, a padlizsán és a kígyóuborka árán is megdöbbenhetnek a fogyasztók - mondta el a Portfolio-nak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Hozzátette: a Spanyolországban, Marokkóban és Egyiptomban uralkodó hűvös és borult, fényszegény időjárás már december óta jelentősen rontja az ottani termelők eredményeit.

A magyar termelés nem képes pótolni az így kiesett mennyiséget, még akkor sem, ha a legjobb, professzionális, üvegházi vagy fóliasátras termelők ma már lényegében az év tíz-tizenegy hónapjában képesek ilyen zöldségeket nevelni itthon is

- mondta el a főszerkesztő. Januárban azonban az ilyen termelőknél is jellemzően leállás, takarítás, az új szezonra való felkészülés zajlik, az első magyar primőrökre még néhány hetet várni kell. Elvben a professzionális magyar termelők végrehajthatnának olyan fejlesztéseket, amelyek a termelési időszakot 12 hónapra nyújtják ki, ám ennek már jelentős addicionális költségei lennének. Ráadásul nem is biztos, hogy megtérülne mindez: jövőre ugyanis a várhatóan helyreálló spanyol termelés költséghatékonyságával nem tudna versenyezni a jelentős költségek árán előállított magyar termény. Vagyis időszakos piaci zavarról van szó, amelyre válaszul felelőtlenség lenne az erőltetett fejlesztésekbe belefogni.

A spanyol gazdák gondjainak az árát fizetjük meg

Nem csak Magyarországon, hanem egész Európában hasonló most a helyzet elsősorban a Dél-Spanyolországot sújtó súlyos viharok miatt, melyeknek következtében szinte teljesen leállt a spanyol uborkaexport – írja a Freshplaza nemzetközi agrárpiaci szaklap. Jonathan Vandesande ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy 15 éves pályafutása alatt még nem látott hasonló helyzetet, hogy a szezon elején ennyire felboruljon a piaci egyensúly.

A szakember szerint a német kiskereskedelmi láncok a következő hetekben már akciókat terveznek. Az ehhez szükséges uborkára pedig alacsonyabb árak mellett szerződtek, ugyanakkor kockázat lehet, ha nem kapják meg a megrendelt mennyiséget. Abban az esetben a piacról kellene pótolni a kieső termést, ami jó hír lehetne a belga és holland termelőknek, akik gyakorlatilag üres piacon találnák magukat.

Az uborka azért speciális termék, mert máshonnan nem nagyon lehet pótolni Európában. Van ugyan görög termelés is, de annak minősége nem hasonlítható a spanyolhoz. Emellett az elmúlt években olasz és argentin zöldség is megjelent akár a magyar boltokban is, de sokkal kisebb mennyiségben.

A Freshplaza cikke szerint a következő hetekben még fennmaradhatnak a fennakadások, így az árak is magasan ragadhatnak.

Az uborka egy ideig még luxustermék lehet

- mondta Vandesande.

Általában kicsivel húsvét után, április elején jelenik meg jelentősebb mennyiségben üvegházban termesztett uborka az európai piacon, ezt követően stabilizálódhat a piac – tette hozzá a szakértő.

Címlapkép forrása: saját szabadon felhasználható