Durvul a helyzet a Covid-vakcinák körül: szabadalombitorlási keresetet nyújtottak be

A német BioNTech biotechnológiai vállalat csütörtökön szabadalombitorlási keresetet nyújtott be a Moderna ellen egy delaware-i szövetségi bíróságon. A cég állítása szerint a Moderna Covid-19 elleni vakcinája megsérti a BioNTech és a Pfizer közös oltóanyagához, a Comirnatyhoz kapcsolódó szabadalmi jogokat.

A kereset szerint az mNEXSPIKE – a Moderna új generációs Covid-vakcinája, amelyet az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 2025-ben engedélyezett – sérti a BioNTech szabadalmait. A vitatott technológia egy olyan egyszerűsített mRNS-alapú vakcinatervezési eljárást takar,

amely lehetővé teszi a készítmény alacsonyabb dózisban történő alkalmazását.

A mostani per egy korábbi jogvita ellenpontja: a Moderna még 2022-ben perelte be a BioNTech-et és a Pfizert a Comirnaty miatt, szintén szabadalombitorlásra hivatkozva. Ez az eljárás azóta is folyamatban van. Az ügyek a biotechnológiai cégek közötti szabadalmi perek egyre bővülő sorába illeszkednek, amelyek során a vállalatok a Covid-vakcinákhoz használt technológiák után követelnek jogdíjat.

A Moderna, a BioNTech és a Pfizer szóvivői nem reagáltak azonnal a sajtó megkereséseire. A Pfizer az újonnan indított perben nem érintett fél.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images