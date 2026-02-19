Gulyás Gergely: a kormány vizsgálja az ukrán földgáz- és áramszállítások leállítását

Szóba került a főváros is, miután ismét előkerült a csődközeli állapot. A miniszter úgy fogalmazott: Budapest az ország leggazdagabb önkormányzata, és bár időről időre csődközeli helyzetről beszél, tényleges csőd nem következett be.

Mi egy törvényi garanciát adtunk a városnak

- mondta Gulyás.

Ha a főváros nem tudná kifizetni a munkavállalóit, akkor a magyar kormány jogszabályban rögzítette, hogy ezt átvállalja, beleértve a közszolgáltató cégek munkavállalóit is - tette hozzá.