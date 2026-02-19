  • Megjelenítés
Gulyás Gergely: a kormány vizsgálja az ukrán földgáz- és áramszállítások leállítását
Gazdaság

Gulyás Gergely: a kormány vizsgálja az ukrán földgáz- és áramszállítások leállítását

Portfolio
Csütörtökön 10 órától a már megszokott sajtótájékoztató keretein belül ismerteti a kormány szerdai döntéseit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Eddig megtudhattuk, hogy a kormány vizsgálja az Ukrajnába irányuló földgáz- és áramszállítások leállítását a Barátság kőolajvezeték körüli vita miatt, miközben a hazai ellátást stratégiai készletekkel és tengeri úton érkező orosz olajjal biztosítják. Gulyás Gergely közölte: bár egyelőre nem látják szükségét az üzemanyagárstop visszavezetésének, a kormány minden eszközt mérlegel, ha a drágulás indokolttá teszi.
Megosztás

Budapest helyzete

Szóba került a főváros is, miután ismét előkerült a csődközeli állapot. A miniszter úgy fogalmazott: Budapest az ország leggazdagabb önkormányzata, és bár időről időre csődközeli helyzetről beszél, tényleges csőd nem következett be.

Mi egy törvényi garanciát adtunk a városnak

- mondta Gulyás.

Ha a főváros nem tudná kifizetni a munkavállalóit, akkor a magyar kormány jogszabályban rögzítette, hogy ezt átvállalja, beleértve a közszolgáltató cégek munkavállalóit is - tette hozzá.

Megosztás

Jöhet az újabb benzinárstop?

Gulyás Gergely az olajvita kapcsán kiemelte: a kormány álláspontja továbbra is az, hogy az orosz dróntámadást követően megsérült energetikai infrastruktúra már kijavításra került.

Február 12-re ígérték az újraindítást, azóta se történt semmi

- tette hozzá.

Felmerült az üzemanyagárak kérdése is. Arra az újságírói felvetésre, hogy 600–700 forintos árszint esetén visszatérhet-e az árstop, a miniszter azt mondta:

a kormány korábban már élt ezzel az eszközzel, és ha az áremelkedés indokolttá teszi, minden rendelkezésre álló intézkedést megfontolnak.

Egyelőre azonban nem látják szükségét újabb beavatkozásnak.

Megosztás

Otthon Start Program

A kabinet foglalkozott az Otthon Start Program helyzetével is és a beszámoló szerint

meghaladta a 25 ezret a pénzintézetek által folyósított, fix 3 százalékos kamatozású hitelek száma.

A részletes adatokra kitérve Gulyás hozzátette, hogy az igénylők 80 százaléka 40 év alatti, 70 százalékuk 35 év alatti, az átlagos hitelösszeg 35 millió forint, az átlagos futamidő 21 és fél év.

A kormány úgy értékeli, hogy a program nem okozott robbanásszerű ingatlanár-emelkedést: az augusztus és december közötti adatok alapján az éves áremelkedés alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, az albérletárak pedig stagnálnak. A kabinet ezt részben az ár- és négyzetméter-korlátoknak tulajdonítja.

Megosztás

Orbán Viktor Amerikában

A Kormányinfón szó esett a miniszterelnök washingtoni útjáról is. A tájékoztatás szerint a kormányfő az Egyesült Államokban a „Béketanács” alakuló ülésén vesz részt. A magyar álláspont szerint számos nemzetközi szervezet foglalkozik a háborúval, ugyanakkor szükség van olyan kezdeményezésekre is, amelyek kifejezetten a béke megteremtését célozzák.

A kormány értékelése szerint

Magyarország tagsága nem jár pénzügyi kötelezettséggel, ugyanakkor lehetőséget teremt a magyar érdekek képviseletére egy, az amerikai elnök által vezetett fórumon

- mondta Gulyás.

Megosztás

Vizsgálják az ukrán földgáz- és áramszállítások leállítását

A magyar kormány tegnap ülésén kiemelt témaként foglalkozott a Barátság olajvezeték körüli helyzettel

- kezdett bele Gulyás Gergely a tájékoztatóba.

A kormány úgy látja, hogy garantált az ellátás, felszabadították a stratégiai készletet, ami több mint 3 hónapra biztosítja az ellátást. Ezen felül orosz olajat is berendeltek tengeri úton, a Mol közlése szerint 500 ezer tonnát eddig.

A kormány vizsgálja a földgáz- és áramszállítások leállítását

- tette hozzá.

Az ukránok felé a dízelüzemanyag-szállítás szerdán került leállításra, ezt a lépést követheti most újabb energiaforrások exportjának szankciója - bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Azonnali hatállyal leállította a kormány az üzemanyag-szállítást Ukrajnába - Egy feltételt szabtak az újraindításhoz

Megosztás

Ezek lesznek a főbb témák

A friss bejelentések mellett biztos szó lesz

  • a Barátság vezetéket érintő olajvitáról,
  • Marco Rubio amerikai külügyminiszter magyarországi látogatásáról, valamint
  • Orbán Viktor washingtoni útjáról is.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter eheti budapesti látogatása során stratégiai jelentőségű nukleáris együttműködési megállapodást írt alá a kormánnyal.

Az amerikai-magyar kapcsolatokat erősítheti Orbán Viktor mostani washingtoni útja, ahol a miniszterelnök – az Európai Unióból egyedüli tagként – részt vesz a Donald Trump által életre hívott, a globális konfliktusok rendezését célzó „Béktanács” (Board of Peace) alakuló ülésén.

A diplomáciai sikereket ugyanakkor beárnyékolja a Barátság kőolajvezeték január 27-e óta tartó leállása miatti vita. Emiatt hazánk a stratégiai készletek felszabadítására kényszerült.

Kapcsolódó cikkünk

Csütörtökön érkeznek a kormány bejelentései, sajtótájékoztatón ismertetik a részleteket

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Összeomlás felé száguld az orosz gazdaság? Bezárnak a boltok, éttermek
Trump megüzente: nem lehet légvárakra építve lekenyerezni őt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility