Hernádi Zsolt az orosz olajról: készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül

A Telexnek adott interjút Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. A beszélgetésben többek között ezek hangzottak el:
- "Az orosz olaj jellemzően olcsóbb, és ebből a költségvetésnek is igen komoly bevétele van, egyfajta lefölözés történik, a pénz bemegy a rezsivédelmi alapba." A tényleges árkülönbség az orosz és a nyugati olajtípusok között ma olyan 15-17 százalék körüli.
- Ha tartósan kiesik a Barátság-vezeték, akkor azt már nehéz lenne újraindítani.
- A frissen kialakult ellátásbiztonsági helyzet kapcsán a múlt héten megállapodott a horvát, szlovák, magyar fél és az Európai Bizottság, hogy
részletes és hosszan tartó tesztsorozat induljon az Adria-vezetéken,hogy tények alapján lehessen vállalásokat tenni.
- A tengeri úton orosz kőolaj érkezik, amire az EU-s szankciók lehetőséget adnak.
Remélem, a Janaf nem fekszik keresztbe. Jó tesztje lesz ez a horvát szállítóvállalat megbízhatóságának.
-
Az olajpiacon jelenleg Magyarország és Szlovákia is egy úgynevezett leválási ütemtervet készít.
- A vezető szerint a mi régiónkban
az orosz olajról való leválás technológiai okokból a piac 10 százalékának kiesését jelentené, ami termékhiányhoz és áremelkedéshez vezet.
- A NIS-felvásárlással kapcsolatban elmondta Hernádi Zsolt, hogy február 20-át követően adhat újabb hosszabbítást az amerikai OFAC a NIS működésére, a vételi ügylet teljes zárására pedig március 24-ig van határidő.
- A szerb finomítónak nincs szüksége orosz olajra az optimális működéshez, hangsúlyozza a vezető. A kúthálózat széles, földrajzilag is nagy kiterjedésű. "Ami pedig a kitermelést illeti, amikor mi vizsgáltuk 500 ezer tonna olajat termeltek, ma már egymillió tonnát."
Címlapkép forrása: Portfolio
