Kemény húzásra készül a szomszéd ország kormánya: rengeteg ember veszítheti el az állását

Drasztikus létszámcsökkentés vár a román közigazgatásra a kormány által előkészített sürgősségi rendelet alapján.

A tervezet értelmében a megyék által meghatározott önkormányzati létszámkeret 30 százalékkal csökkene, a jelenleg betöltött munkaköröknek pedig az ötöde szűnhet meg. A kabinet érvelése szerint az átszervezés megteremti a humánerőforrás és a költségvetési források optimális felhasználásának feltételeit.

A tervezett átszervezés figyelembe veszi a települések népességét is. Az Adevărul információi alapján új kategóriákat alakítanának ki a 20 ezer főnél népesebb közigazgatási egységek számára: külön csoportba kerülnének a 20-50 ezer lakosú, illetve az 50 ezer főnél népesebb települések. Ez a differenciálás lehetővé tenné, hogy a nagyobb lélekszámú önkormányzatok több munkatársat foglalkoztathassanak, alkalmazkodva a magasabb ügyfélforgalomhoz.

A helyi rendőrségi állomány létszámát szintén demográfiai mutatókhoz kötnék. A községekben, városokban és a fővárosi kerületekben 1200 lakosonként egy rendőr dolgozhatna, megyei szinten és a bukaresti főpolgármesteri hivatalnál pedig 6500 lakosonként jutna egy státusz. A 4500-nál kevesebb lakosú települések csak akkor működtethetnének saját rendőrséget, ha annak teljes költségvetését önerőből biztosítják, de az állomány ebben az esetben is legfeljebb háromfős lehet.

A kormánykoalíció a hétfői egyeztetésen határozott arról, hogy

sürgősségi rendelet formájában fogadják el a reformcsomagot.

A kabinet átfogó célkitűzése a közigazgatási bérkiadások 10 százalékos visszafogása.

Az oktatási, egészségügyi, kulturális és védelmi ágazatokban nem közvetlenül a szakalkalmazottak jövedelmét csökkentik. Az érintett tárcák maguk dönthetnek arról, milyen módszerrel érik el a megtakarítási célt. Azoknak az intézményeknek, amelyek már megkezdték a kiadáscsökkentést, nem szükséges a teljes, 10 százalékos mérséklést végrehajtaniuk a 2025-ös költségvetéshez viszonyítva.

Felvetődött a közalkalmazottak étkezési támogatásának megszüntetése is, ami mintegy 2,5 milliárd lejes megtakarítást eredményezhetett volna. A kormányzati szereplők között azonban nem alakult ki konszenzus, így ez a pont végül kimaradt a fejlesztési minisztérium által közzétett tervezetből.

