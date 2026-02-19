  • Megjelenítés
Kemény húzásra készül a szomszéd ország kormánya: rengeteg ember veszítheti el az állását
Gazdaság

Kemény húzásra készül a szomszéd ország kormánya: rengeteg ember veszítheti el az állását

Portfolio
A román kormány radikális közigazgatási átalakításra készül: sürgősségi rendelettel szüntetné meg az önkormányzati álláshelyek jelentős részét, és 10 százalékos bérmegtakarítást céloz meg a közszférában. Az érintett intézményeknek 2026 nyaráig kell végrehajtaniuk az átszervezést - írta meg a VG.

Drasztikus létszámcsökkentés vár a román közigazgatásra a kormány által előkészített sürgősségi rendelet alapján.

A tervezet értelmében a megyék által meghatározott önkormányzati létszámkeret 30 százalékkal csökkene, a jelenleg betöltött munkaköröknek pedig az ötöde szűnhet meg. A kabinet érvelése szerint az átszervezés megteremti a humánerőforrás és a költségvetési források optimális felhasználásának feltételeit.

A tervezett átszervezés figyelembe veszi a települések népességét is. Az Adevărul információi alapján új kategóriákat alakítanának ki a 20 ezer főnél népesebb közigazgatási egységek számára: külön csoportba kerülnének a 20-50 ezer lakosú, illetve az 50 ezer főnél népesebb települések. Ez a differenciálás lehetővé tenné, hogy a nagyobb lélekszámú önkormányzatok több munkatársat foglalkoztathassanak, alkalmazkodva a magasabb ügyfélforgalomhoz.

A helyi rendőrségi állomány létszámát szintén demográfiai mutatókhoz kötnék. A községekben, városokban és a fővárosi kerületekben 1200 lakosonként egy rendőr dolgozhatna, megyei szinten és a bukaresti főpolgármesteri hivatalnál pedig 6500 lakosonként jutna egy státusz. A 4500-nál kevesebb lakosú települések csak akkor működtethetnének saját rendőrséget, ha annak teljes költségvetését önerőből biztosítják, de az állomány ebben az esetben is legfeljebb háromfős lehet.

Még több Gazdaság

Földrengés rázta meg a portugál főváros környékét

Munkaerőpiaci válságba sodródnak a brit boltok

Megkongatták a vészharangot: emberi életeket áldozunk ipari érdekek oltárán

A kormánykoalíció a hétfői egyeztetésen határozott arról, hogy

sürgősségi rendelet formájában fogadják el a reformcsomagot.

A kabinet átfogó célkitűzése a közigazgatási bérkiadások 10 százalékos visszafogása.

Az oktatási, egészségügyi, kulturális és védelmi ágazatokban nem közvetlenül a szakalkalmazottak jövedelmét csökkentik. Az érintett tárcák maguk dönthetnek arról, milyen módszerrel érik el a megtakarítási célt. Azoknak az intézményeknek, amelyek már megkezdték a kiadáscsökkentést, nem szükséges a teljes, 10 százalékos mérséklést végrehajtaniuk a 2025-ös költségvetéshez viszonyítva.

Felvetődött a közalkalmazottak étkezési támogatásának megszüntetése is, ami mintegy 2,5 milliárd lejes megtakarítást eredményezhetett volna. A kormányzati szereplők között azonban nem alakult ki konszenzus, így ez a pont végül kimaradt a fejlesztési minisztérium által közzétett tervezetből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Jön az újabb havazás: 30 centi hó eshet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility