Kész, vége: összeomlott a csúcsgasztronomia

A krízis méreteit jól szemlélteti, hogy az elmúlt hónapokban olyan legendás helyszínek szűntek meg, amelyek generációkon keresztül formálták a gasztrokultúrát. Az osztrák fővárosban örökre bezárt az 1567 óta működő Gösser Bierklinik, amely közel fél évezredes történelmével Európa egyik legpatinásabb vendéglője volt. London exkluzív Mayfair negyedében a The White Horse húzta le a rolót; a Hedonism Wines tulajdonában álló vendéglő egykor a Michelin-csillagos HIDE társintézményeként működött. A spanyol Málaga gasztronómiai vesztesége sem kisebb: a nemrég még Michelin-elismerést szerző Blossom étterem egy tűzesetet követően már nem nyitott újra.

A brit gasztronómiai szaklapok arról számolnak be, hogy

a neves séfek tömegesen zárják be éttermeiket, és sorra számolják fel vállalkozásaikat.

Franciaországban a Michelin-kalauz legfrissebb értékelése alapján huszonkét vendéglő veszítette el csillagát. Közülük többen a minősítés visszavonása után azonnal lehúzták a rolót, vagy gyökeresen új irányba indultak. Olaszországban pedig egyre gyakoribb jelenség, hogy az éttermek önként mondanak le Michelin-elismerésükről, mivel képtelenek finanszírozni a presztízshez társuló működési költségeket.

A gasztronómiai földrengés hátterében három fő tényező áll. Elsőként az üzemeltetési költségek robbanásszerű növekedését kell említeni. Az energiaárak, az alapanyagköltségek és a munkabérek párhuzamos emelkedése olyan szintre jutott a Pénzcentrum szerint, hogy

a csúcsgasztronómia hagyományos üzleti modellje összeomlott.

A Michelin-színvonalú működés már alapvetően is jelentős ráfordítást követel, hiszen prémium alapanyagok, nagy létszámú szakszemélyzet és állandó megújulás szükséges hozzá. A vendégkör viszont egyre kevésbé képes vagy hajlandó megfizetni a megemelkedett árakat, így az árbevétel nem követi a költségek növekedését.

A második kritikus pont a munkaerőpiac radikális átrendeződése. A vendéglátóipar évtizedekig a túlmunkára, a szerény javadalmazásra és az alkalmazottak önfeláldozására épített, ám ez az üzemeltetési filozófia mára csődöt mondott. Lakézi András, a Hotel Clark Budapest és a Leo Hotel & Lounge szállodaigazgatója korábbi nyilatkozatában így fogalmazott: "A fiatal generáció már nem fogadja el azt, amit korábban természetesnek vettek, és ebben teljesen igazuk van.

A konyhákon különösen erős volt a kizsigerelés kultúrája, amely szerencsére eltűnőben van, de a változás ára magas: a munkaerőhiány és a bérek növekedése egyszerre terheli a szektort.

A harmadik tényező a fogyasztói magatartás átalakulása. A világjárvány utáni időszakban a vendégek jelentős hányada a kevésbé formális, gyorsabb tempójú és megfizethetőbb casual dining irányába fordult. A luxusgasztronómia iránti érdeklődés csökkenése kontinensszerte tapasztalható trend, ami tovább súlyosbítja a prémium szegmens helyzetét.

A magyar vendéglátás sem mentes a kontinentális folyamatok hatásaitól.

A fővárosban és vidéken egyaránt sorozatos bezárásoknak lehetünk tanúi, amelyek háttere megegyezik a nyugat-európai mintázattal.

A hazai szakemberek szerint a bérköltségek meredeken emelkedtek, amit az alapanyagárak és az adóterhek növekedése is követett, miközben a forgalom bővülése elmarad a költségek ütemétől. A korábbi gazdasági működési elvek alkalmazhatatlanná váltak. A szakértők szerint kizárólag azok a vendéglátóhelyek képesek fennmaradni, amelyek méltányosan kezelik dolgozóikat, kiegyensúlyozott munkakörülményeket biztosítanak, és hiteles értéket közvetítenek vendégeik felé.

A luxusgasztronómia azonban nem fog nyomtalanul eltűnni, sokkal inkább átalakuláson megy keresztül. Az elkövetkező időszak feltehetően a kompaktabb éttermek, a szűkebb kínálat, a környezettudatosabb üzemeltetés és a casual fine dining koncepciók térnyerését hozza majd.

