  • Megjelenítés
Kész, vége: összeomlott a csúcsgasztronomia
Gazdaság

Kész, vége: összeomlott a csúcsgasztronomia

Portfolio
Az európai gasztronómia súlyos válsággal néz szembe, rendszerszintű összeomlás söpör végig a kontinens vendéglátóiparán. A csúcsgasztronómia fellegvárai dőlnek össze Londontól Budapestig, miközben évszázados hagyományokkal rendelkező vendéglők kénytelenek végleg bezárni - írta meg a Pénzcentrum. A lap szerint a csúcsgasztronómia hagyományos üzleti modellje összeomlott. 

A krízis méreteit jól szemlélteti, hogy az elmúlt hónapokban olyan legendás helyszínek szűntek meg, amelyek generációkon keresztül formálták a gasztrokultúrát. Az osztrák fővárosban örökre bezárt az 1567 óta működő Gösser Bierklinik, amely közel fél évezredes történelmével Európa egyik legpatinásabb vendéglője volt. London exkluzív Mayfair negyedében a The White Horse húzta le a rolót; a Hedonism Wines tulajdonában álló vendéglő egykor a Michelin-csillagos HIDE társintézményeként működött. A spanyol Málaga gasztronómiai vesztesége sem kisebb: a nemrég még Michelin-elismerést szerző Blossom étterem egy tűzesetet követően már nem nyitott újra.

A brit gasztronómiai szaklapok arról számolnak be, hogy

a neves séfek tömegesen zárják be éttermeiket, és sorra számolják fel vállalkozásaikat.

Franciaországban a Michelin-kalauz legfrissebb értékelése alapján huszonkét vendéglő veszítette el csillagát. Közülük többen a minősítés visszavonása után azonnal lehúzták a rolót, vagy gyökeresen új irányba indultak. Olaszországban pedig egyre gyakoribb jelenség, hogy az éttermek önként mondanak le Michelin-elismerésükről, mivel képtelenek finanszírozni a presztízshez társuló működési költségeket.

Még több Gazdaság

Gulyás Gergely: a kormány vizsgálja az ukrán földgáz- és áramszállítások leállítását

Figyelem: jelentősen megváltozik a menetrend a forgalmas vonalon

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

A gasztronómiai földrengés hátterében három fő tényező áll. Elsőként az üzemeltetési költségek robbanásszerű növekedését kell említeni. Az energiaárak, az alapanyagköltségek és a munkabérek párhuzamos emelkedése olyan szintre jutott a Pénzcentrum szerint, hogy

a csúcsgasztronómia hagyományos üzleti modellje összeomlott.

A Michelin-színvonalú működés már alapvetően is jelentős ráfordítást követel, hiszen prémium alapanyagok, nagy létszámú szakszemélyzet és állandó megújulás szükséges hozzá. A vendégkör viszont egyre kevésbé képes vagy hajlandó megfizetni a megemelkedett árakat, így az árbevétel nem követi a költségek növekedését.

A második kritikus pont a munkaerőpiac radikális átrendeződése. A vendéglátóipar évtizedekig a túlmunkára, a szerény javadalmazásra és az alkalmazottak önfeláldozására épített, ám ez az üzemeltetési filozófia mára csődöt mondott. Lakézi András, a Hotel Clark Budapest és a Leo Hotel & Lounge szállodaigazgatója korábbi nyilatkozatában így fogalmazott: "A fiatal generáció már nem fogadja el azt, amit korábban természetesnek vettek, és ebben teljesen igazuk van.

A konyhákon különösen erős volt a kizsigerelés kultúrája, amely szerencsére eltűnőben van, de a változás ára magas: a munkaerőhiány és a bérek növekedése egyszerre terheli a szektort.

A harmadik tényező a fogyasztói magatartás átalakulása. A világjárvány utáni időszakban a vendégek jelentős hányada a kevésbé formális, gyorsabb tempójú és megfizethetőbb casual dining irányába fordult. A luxusgasztronómia iránti érdeklődés csökkenése kontinensszerte tapasztalható trend, ami tovább súlyosbítja a prémium szegmens helyzetét.

A magyar vendéglátás sem mentes a kontinentális folyamatok hatásaitól.

A fővárosban és vidéken egyaránt sorozatos bezárásoknak lehetünk tanúi, amelyek háttere megegyezik a nyugat-európai mintázattal.

A hazai szakemberek szerint a bérköltségek meredeken emelkedtek, amit az alapanyagárak és az adóterhek növekedése is követett, miközben a forgalom bővülése elmarad a költségek ütemétől. A korábbi gazdasági működési elvek alkalmazhatatlanná váltak. A szakértők szerint kizárólag azok a vendéglátóhelyek képesek fennmaradni, amelyek méltányosan kezelik dolgozóikat, kiegyensúlyozott munkakörülményeket biztosítanak, és hiteles értéket közvetítenek vendégeik felé.

A luxusgasztronómia azonban nem fog nyomtalanul eltűnni, sokkal inkább átalakuláson megy keresztül. Az elkövetkező időszak feltehetően a kompaktabb éttermek, a szűkebb kínálat, a környezettudatosabb üzemeltetés és a casual fine dining koncepciók térnyerését hozza majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Összeomlás felé száguld az orosz gazdaság? Bezárnak a boltok, éttermek
Trump megüzente: nem lehet légvárakra építve lekenyerezni őt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility