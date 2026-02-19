Kész, vége: összeomlott a csúcsgasztronomia

A krízis méreteit jól szemlélteti, hogy az elmúlt hónapokban olyan legendás helyszínek szűntek meg, amelyek generációkon keresztül formálták a gasztrokultúrát. Az osztrák fővárosban örökre bezárt az 1567 óta működő Gösser Bierklinik, amely közel fél évezredes történelmével Európa egyik legpatinásabb vendéglője volt. London exkluzív Mayfair negyedében a The White Horse húzta le a rolót; a Hedonism Wines tulajdonában álló vendéglő egykor a Michelin-csillagos HIDE társintézményeként működött. A spanyol Málaga gasztronómiai vesztesége sem kisebb: a nemrég még Michelin-elismerést szerző Blossom étterem egy tűzesetet követően már nem nyitott újra.
A brit gasztronómiai szaklapok arról számolnak be, hogy
a neves séfek tömegesen zárják be éttermeiket, és sorra számolják fel vállalkozásaikat.
Franciaországban a Michelin-kalauz legfrissebb értékelése alapján huszonkét vendéglő veszítette el csillagát. Közülük többen a minősítés visszavonása után azonnal lehúzták a rolót, vagy gyökeresen új irányba indultak. Olaszországban pedig egyre gyakoribb jelenség, hogy az éttermek önként mondanak le Michelin-elismerésükről, mivel képtelenek finanszírozni a presztízshez társuló működési költségeket.
A gasztronómiai földrengés hátterében három fő tényező áll. Elsőként az üzemeltetési költségek robbanásszerű növekedését kell említeni. Az energiaárak, az alapanyagköltségek és a munkabérek párhuzamos emelkedése olyan szintre jutott a Pénzcentrum szerint, hogy
a csúcsgasztronómia hagyományos üzleti modellje összeomlott.
A Michelin-színvonalú működés már alapvetően is jelentős ráfordítást követel, hiszen prémium alapanyagok, nagy létszámú szakszemélyzet és állandó megújulás szükséges hozzá. A vendégkör viszont egyre kevésbé képes vagy hajlandó megfizetni a megemelkedett árakat, így az árbevétel nem követi a költségek növekedését.
A második kritikus pont a munkaerőpiac radikális átrendeződése. A vendéglátóipar évtizedekig a túlmunkára, a szerény javadalmazásra és az alkalmazottak önfeláldozására épített, ám ez az üzemeltetési filozófia mára csődöt mondott. Lakézi András, a Hotel Clark Budapest és a Leo Hotel & Lounge szállodaigazgatója korábbi nyilatkozatában így fogalmazott: "A fiatal generáció már nem fogadja el azt, amit korábban természetesnek vettek, és ebben teljesen igazuk van.
A konyhákon különösen erős volt a kizsigerelés kultúrája, amely szerencsére eltűnőben van, de a változás ára magas: a munkaerőhiány és a bérek növekedése egyszerre terheli a szektort.
A harmadik tényező a fogyasztói magatartás átalakulása. A világjárvány utáni időszakban a vendégek jelentős hányada a kevésbé formális, gyorsabb tempójú és megfizethetőbb casual dining irányába fordult. A luxusgasztronómia iránti érdeklődés csökkenése kontinensszerte tapasztalható trend, ami tovább súlyosbítja a prémium szegmens helyzetét.
A magyar vendéglátás sem mentes a kontinentális folyamatok hatásaitól.
A fővárosban és vidéken egyaránt sorozatos bezárásoknak lehetünk tanúi, amelyek háttere megegyezik a nyugat-európai mintázattal.
A hazai szakemberek szerint a bérköltségek meredeken emelkedtek, amit az alapanyagárak és az adóterhek növekedése is követett, miközben a forgalom bővülése elmarad a költségek ütemétől. A korábbi gazdasági működési elvek alkalmazhatatlanná váltak. A szakértők szerint kizárólag azok a vendéglátóhelyek képesek fennmaradni, amelyek méltányosan kezelik dolgozóikat, kiegyensúlyozott munkakörülményeket biztosítanak, és hiteles értéket közvetítenek vendégeik felé.
A luxusgasztronómia azonban nem fog nyomtalanul eltűnni, sokkal inkább átalakuláson megy keresztül. Az elkövetkező időszak feltehetően a kompaktabb éttermek, a szűkebb kínálat, a környezettudatosabb üzemeltetés és a casual fine dining koncepciók térnyerését hozza majd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megérte ide tenni a pénzt: agyonverték az inflációt a nyugdíjpénztári befektetések
Minden mutató szerint szárnyal az öngondoskodási szektor.
Feszült helyzet: lopakodó bombázókat és repülőgép-hordozókat vezényeltek a térségbe, napok kérdése az újabb háború
Lassan minden csavar a helyére kerül.
Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama
15 százalékos mínusz.
Őszinte beismerést tett az egyik legnagyobb AI-guru: "elképesztő a fejlődés"
Interjút adott Sam Altman.
Jogosulatlan követelésvásárlót kapcsolt le az MNB
A társaság a megszerzett követeléscsomagot azóta már maga is továbbértékesítette.
Érkezik a plusz bevétel a családokhoz, a saját jóllétükre is érdemes költeni belőle
Előtérben a célzott öngondoskodás.
Olyan bolygót találtak a világűrben, ami a tudósok szerint nem is létezhetne
Boríthat mindent, amit a bolgyók keletkezéséről sejtettünk.
Elárulta Zelenszkij: erről beszélne Putyinnal, ha leülnének szemtől szemben – Van egy téma, amit kerülne
Szerinte ő jobban ismeri Oroszországot, mint Putyin Ukrajnát.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.