Kevesebb a légúti fertőzés, de megugrott az intenzíven kezeltek száma

Az akut légúti fertőzéssel, ezen belül influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma is csökkent - előbbi 7,5%-kal, utóbbi 13%-kal - 2026 hetedik hetében. Az egyértelmű javulást kissé beárnyékolja, hogy míg 17%-kal kevesebben voltak kórházban súlyos akut légúti fertőzéssel, az intenzív / szubintenzív ellátást igénylők száma 41%-kal emelkedett. 126 ezernél is több gyerekkel fordultak szüleik orvoshoz légúti fertőzés miatt, ám ez mintegy 14 ezres csökkenést jelent az előző héthez képest.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtöki jelentése szerint az év hetedik hetében (február 9-15.) az országban 262 300 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 7,5%-kal kevesebben, mint a 6. héten, és 66 800 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-13%).

Ahogy az alábbi grafikonok sejtetik - direkt ábrázoltuk az előző légúti fertőzéses időszakokat a 20. hét végéig -, már a hatodik héten elérhettük az idei szezon csúcsát, bár a fertőzöttek száma még megugorhat a következő hetek valamelyikén, főleg, ha hidegebbre fordul az idő.

A hetedik heti ARI szám alacsonyabb, mint az előző három év hatodik hetén.

Az ILI szám tavaly ilyenkor magasabb volt, míg két és három évvel ezelőtt alacsonyabb.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 25,5%-ra csökkent 27,1%-ról, ami alacsonyabb, mint egy éve, viszont magasabb, mint két és három évvel ezelőtt.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta a negyedik legmagasabb hetedik heti számot láthatjuk idén - csak 2015-ben. 2017-ben és tavaly volt ennél is rosszabb a helyzet az 7. héten.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint a légúti vírusok terjedése az EU/EGT egész területén magas maradt a hatodik héten:

az influenza vírusok terjedése továbbra is magas,

vírusok terjedése továbbra is magas, az RSV terjedése megnövekedett és tovább növekszik,

terjedése megnövekedett és tovább növekszik, míg a SARS-CoV-2 terjedése alacsony szinten marad.

(A hetedik heti jelentés holnap jelenik meg, és valószínűleg az is enyhülést mutat majd.)

Bár a vizsgált minták teljes száma a 7. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták

Amint az alábbi grafikonon látható, az 51. héten az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál fordulat következett be, és a szezon hátralévő részében ez valószínűleg ez már így is marad, azaz az influenza pozitivitási aránya messze a Covidé és az RSV-é felett marad. A leszálló ágban a 12-15. hét környékén veheti át az RSV a vezető szerepet.

A koronavírus pozitivitási arány 4,0%-ról 2,8%-ra csökkent, míg egy évvel ezelőtt 1,0%, két évvel ezelőtt 3,1%, három évvel ezelőtt pedig 4,1% volt.

Az influenza pozitívitási aránya 44,5%-on tetőzött az 5. héten, és a 7. héten 29,5%-ra csökkent. Összehasonlításképpen: egy évvel ezelőtt ez az arány 52,4%, két évvel ezelőtt 36,5%, és a három évvel ezelőtt 41,3% volt.

Ebben a szezonban a légúti óriássejtes vírus (RSV) jelenlétét a 46. héten mutatták ki először, és aránya a heti mintákban már nem montható kifejezetten alacsonynak (7,5%) - sőt, az arány már harmadik hete emelkedik! Arra is érdemes figyelni, hogy 2022 végén, 2023 elején körülbelül 24%-on tetőzött az arány. Az elmúlt három szezon mintázata azonban nagyon kevés hasznos információt nyújt az előrejelzésekhez. Kockázatos előrejelzés, de az eddig regisztrált fertőzések száma alapján várható, hogy az RSV-pozitivitási arány 15% alatt marad. Az elmúlt három szezon átlaga 4,9%.

Kevesebben a kórházakban, többen az intenzíven

A 6. héten 201 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 17%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 242 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt és valószínűleg marad is a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közül 8 produkált pozitív COVID-19 tesztet (4,0%), míg 2024/25-ben ez az arány 1,7%, 2023/24-ben 7,5%, 2022/23-ban 11,3% volt. Az elmúlt három szezonban a kórházak több SARI-beteget vettek fel a 7. héten, tavaly 290-et, két éve 268-at és három éve 275-öt.

A 201 beteg közül 31-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami 15,4%-os arányt jelent - ez idén a legmagasabb szám! Egy évvel ezelőtt ugyanazon a héten 43 SARI-beteg volt intenzív osztályon (14,8%), két évvel ezelőtt 28 (10,4%), három évvel ezelőtt pedig szintén 31 (11,3%).

A koronavírus-fertőzéssel kórházba felvett betegek fele a 60 éves vagy idősebb volt (összesen 4). A SARI-betegek 38,8%-a tartozott a 60+ korcsoportba (összesen 78),

míg közel harmaduk (66) két év alatti gyerek volt. Az egy évvel ezelőtti számuk és arányuk 81 és 27,9%, míg a két évvel ezelőtti 112 és 41,8% volt.



Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot, amelyek azt mutatják, hogy a 35. héttől kezdve általánosan nőtt a kórházba került SARI-betegek száma, kivéve a 42. és 45. héten tapasztalt váratlan csökkenést.

Az influenza több kórházi elhelyezés mögött áll, mint a koronavírus immár a kilencedik egymást követő héten. (38,8% szemben 4,0%-kal, lásd az alábbi részletes grafikont).

Az 51. hétig ez a szezon kevésbé volt súlyos, mint az előzőek, ami a kórházba került ARI-s betegek arányát illeti. Az 51. héten azonban hirtelen emelkedés volt megfigyelhető, és a 2026-os év első hetében mért százalékos arány a legrosszabb helyzetet mutatta az előző három szezonhoz képest. Szerencsére a jelentős romlást jelentős javulás követte, és a 2. és 3. héten már újra az elmúlt három év összehasonlító adatai alatt voltunk. A 4. hét ismét kedvezőtlen változást hozott, a második legrosszabb arányt ereményezve 2022/23 óta.

Az 5. héten ismét javulásnak lehettünk tanúi, a mutató visszatért az előző három szezon összehasonlító aránya alá és ugyanezt érvényes a 6. és 7. hétre is.

Az előző évek mintái arra utaltak, hogy a kórházi kezelésekben a koronavírus-fertőzések aránya tovább fog csökkenni, és 0-5% között maradhat akár a szezon végéig. (Az 5. héten volt egy kis megugrás, de az ilyen fluktuáció benne van a pakliban, ezért a 7. heti emelkedés sem meglepő.) Ezzel párhuzamosan a kórházi kezelések mögött álló influenzafertőzések aránya a várakozásoknak megfelelően emelkedni kezdett tavaly a 48. hét után. És nem szabad megfeledkezünk az RSV-ről sem, ami okozhat még meglepetéseket.

Így „cseréltek helyet” a légúti fertőzésekkel kapcsolatos kórházi kezelések fő vírusai tavaly, bár semmi garancia nincs arra, hogy a mostani szezonban is ugyanezt a tendenciát fogjuk látni, bár óriási eltérések eddig nincsenek (ld. alábbi grafikonok).

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. A kórházi kezelések mögött álló koronavírus-fertőzések arányát még ábrázoltuk a 2023/24-es szezonban is, de mivel már nekünk is kezd golyózni a szemünk az ábrától, úgy döntöttünk, hogy a 2023/24-es influenza- és RSV-adatokat nem rakjuk a grafikonra. Mindenesetre az ez után következő grafikonok jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Bár a Covid és az RSV grafikonokon azt látjuk, hogy ezen fertőzések aránya a kórházi ápoltak között nagyjából ugyanolyan, mint egy évvel ezelőtt, feltűnő, hogy az influenza aránya közel 60%-ra ugrott a harmadik héten, ami a négy ábrázolt szezon közül a legmagasabb. A negyedik heti csökkenésről azt írtuk, jelezheti a csúcs közelségét, bár felhívtuk a figyelmet egy-egy lehetséges felpattanásra - és ez be is jött. A hatodik hét újabb csökkenést mutattott, amit egy kisebb emelkedés követett a hetedik héten.

Az RSV-grafikonon viszont érdemes elidőzni és nyugtázni, hogy a felívelés már a negyedik hete tart.

Még mindig a gyerekeket érintik leginkább a légúti fertőzések

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók közel fele 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a hatodik héten. Ez mintegy 126 200 gyereket jelent, ami mintegy 14 ezres csökkenés a szezon előző heti számról. Ezen felül mintegy 65 600-an - a betegek negyede - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban.

Az elmúlt néhány évet vizsgálva, a tavalyi és a tavalyelőtti szám is magasabb volt.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek hatodik heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, közel 28 000 beteggel, ami az ILI kategória 41,9%-a.

Hepatitis fertőzések

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 39 új esetet jelentett a 6. hétre, amivel 234-re emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is rosszabb a helyzet.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első hat héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 87 megbetegedéssel (37,2%), őt követi Budapest (67, 28,6%), Pest (16, 6,8%), valamint holtversenyben Heves és Szabolcs (13, 5,6%).

