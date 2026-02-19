Kiderült az igazság Trump vámpolitikájáról: nem azt kapták az amerikaiak, amit ígértek nekik

2025-ben megháromszorozódtak az amerikai közepes méretű vállalatok által fizetett vámterhek a JPMorganChase Institute friss elemzése szerint. A kutatás fizetési adatbázisokra épül, és a közepes méretű vállalatokra fókuszál: ezek éves árbevétele 10 millió és 1 milliárd dollár között mozog, jellemzően 500 fő alatti létszámmal működnek. A vizsgált vállalati kör összesen mintegy 48 millió munkavállalót foglalkoztat az Egyesült Államokban. Az intézet kutatási igazgatója, Chi Mac szerint a vámok „jelentős változást” hoztak a működési költségekben, és már látszanak jelei annak is, hogy egyes cégek Kína helyett más ázsiai beszállítók felé fordulnak.
Az elemzés nem számszerűsíti pontosan, hogyan épülnek be a pluszköltségek a gazdaságba, de egyértelműen azt mutatja, hogy a vámokat amerikai vállalatok fizetik meg.
Ez szembemegy a Trump-adminisztráció azon állításával, miszerint a terhek döntően külföldi exportőröket sújtanak. A közepes cégek jellemzően kisebb ármeghatározó erővel rendelkeznek, mint a multinacionális vállalatok, így a vámköltségeket vagy áthárítják a fogyasztókra magasabb árak formájában, vagy a profitmarzs rovására nyelik le, esetleg a foglalkoztatáson spórolnak. A Fehér Ház az elemzésre nem reagált.
A vámemelések mértéke jelentős volt: a New York-i Federal Reserve kutatói szerint az átlagos amerikai vámtarifa 2,6 százalékról 13 százalékra emelkedett 2025-re.
Egy másik, a jegybanknál készült tanulmány arra jutott, hogy a vámteher közel 90 százaléka amerikai cégeknél és fogyasztóknál csapódik le. Ezt a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatója, Kevin Hassett élesen bírálta, a tanulmányt „szégyennek” nevezve. Donald Trump több termékkör – például acél, konyhabútorok és fürdőszobai berendezések – esetében nemzetbiztonsági indokra hivatkozva vetett ki magas vámokat, majd 2025 áprilisában „Liberation Day” néven gazdasági vészhelyzetet hirdetett, hogy a Kongresszus megkerülésével vezessen be általános importadót.
A vámintézkedések egyik deklarált célja az volt, hogy csökkentsék az Egyesült Államok Kínától való közvetlen függését.
A JPMorganChase Institute adatai szerint ez már megtörténni látszik: a vizsgált közepes cégek Kínába irányuló kifizetései 20 százalékkal maradtak el a 2024. októberi szinttől.
Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy ez valódi beszállítói átrendeződést jelez-e, vagy a kínai áruk harmadik országokon keresztül érkeznek. A szélesebb makrogazdasági célok teljesülése sem látszik: az amerikai statisztikai hivatal adatai szerint az amerikai külkereskedelmi hiány 2025-ben 25,5 milliárd dollárral, 1240 milliárd dollárra nőtt.
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság várhatóan hamarosan dönt arról, hogy az elnök túllépte-e hatáskörét a gazdasági vészhelyzet kihirdetésével.
Bár az infláció eddig nem ugrott meg látványosan, akadémiai becslések szerint a fogyasztói árak mintegy 0,8 százalékponttal magasabbak, mint vámok nélkül lennének, miközben a foglalkoztatás növekedése érezhetően lassult.
A kutatás szerzői szerint a vállalatok még alkalmazkodási fázisban vannak, az intézet pedig további vizsgálatokat ígér a hatások pontosabb feltárására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
