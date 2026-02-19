Komoly vádat fogalmaztak meg az Apple-lel szemben

J.B. McCuskey republikánus főügyész szerint az Apple a felhasználói adatvédelmet a gyermekek biztonsága elé helyezte. A kereset az Apple saját belső kommunikációjára is hivatkozik. A cég egykori csalásellenes vezetője egy 2020-ban küldött üzenetében úgy fogalmazott, hogy az Apple "a gyermekpornográfia terjesztésének legnagyobb platformjává" vált.
A per középpontjában az Apple végpontok közötti titkosításra (end-to-end encryption) való áttérése áll. Ez a technológia a digitális fájlokat mind az Apple, mind a bűnüldöző szervek számára hozzáférhetetlenné teszi. Nyugat-Virginia állítása szerint
ez lehetővé tette, hogy a gyermekbántalmazást ábrázoló tartalmak elburjánozzanak a platformon.
Míg a Google, a Microsoft és más szolgáltatók a feltöltött fotókat és csatolmányokat összevetik az ismert illegális anyagok adatbázisával, addig az Apple sosem vezetett be ilyen jellegű, átfogó ellenőrzést.
Az Apple 2021 augusztusában jelentette be a NeuralHash rendszert, amellyel a feltöltés előtt, közvetlenül a felhasználók eszközein vizsgálta volna az iCloudra szánt képeket. Biztonsági kutatók azonban a téves találatok veszélyére figyelmeztettek, az adatvédelmi aktivisták pedig attól tartottak, hogy a rendszert kormányzati megfigyelésre is ki lehetne terjeszteni. Az Apple először elhalasztotta, majd 2022 decemberében végleg visszavonta a NeuralHash bevezetését. Ugyanabban a hónapban a vállalat elérhetővé tette az iCloud-adatok végpontok közötti titkosításának lehetőségét.
A kereset szerint az Apple tisztességtelen és megtévesztő üzleti gyakorlatot folytatott a NeuralHash népszerűsítésével, majd annak csendes visszavonásával megszegte a gyermekbántalmazási tartalmak elleni küzdelemre tett ígéretét. Emellett az állam a közrend megzavarása címén is felelősségre vonná a céget, mondván: termékeit úgy tervezte, hogy azok lehetővé teszik az illegális tartalmak gyűjtését, tárolását és terjesztését.
Az Apple 2023-ban mindössze 267 bejelentést tett az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központjánál (NCMEC), szemben a Google 1,47 milliós és a Meta 30,6 milliós esetszámával.
Az Apple közleményében hangsúlyozta, hogy olyan funkciókat vezetett be, amelyek megakadályozzák, hogy kiskorúak meztelenséget ábrázoló képeket töltsenek fel vagy fogadjanak. Hozzátették, hogy folyamatosan fejlesztik iparágvezető szülői felügyeleti eszközeiket. A cég a "Communication Safety" funkcióra hivatkozott, amely automatikusan elfedi a meztelenséget tartalmazó tartalmakat a gyermekek eszközein. Egy hasonló, 2024 végén Kaliforniában benyújtott csoportos keresetben az Apple a Communications Decency Act 230-as szakaszára hivatkozva kérte a per elutasítását. Ez a jogszabály széles körű védelmet biztosít az internetes szolgáltatóknak a felhasználók által generált tartalmakkal kapcsolatos felelősség alól.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
