Megjelent egy fontos cafeteria-rendelet

Megjelent a Hivatalos Értesítő csütörtöki számában a belügyminiszteri döntés a rendvédelmi dolgozók 2026-os béren kívüli juttatásairól. Korábban is ilyen összegekkel számolhattak a dolgozók.

A rendelet szerint a rendőrségnél, a katasztrófavédelemnél és más belügyminiszteri irányítás alá tartozó szerveknél dolgozók – beleértve a hivatásos állományt, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat és a szerződéses határvadászokat – 2026-ban is bruttó 200 ezer forint cafetériára jogosultak fejenként. Ez az összeg megegyezik a korábbi években biztosított kerettel.

A közlönyből az is kiderül, hogy a bankszámla-hozzájárulás összege sem változik: aki fizetési számlára kapja az illetményét, évente bruttó 4000 forintot kap erre a célra.

Ezt az összeget legkésőbb a novemberi fizetéssel együtt kell kifizetni, míg év közbeni kilépés esetén időarányosan jár.

Az új szabályozás a közzétételt követő napon lép hatályba, de 2026. január 1-jétől kell alkalmazni, vagyis a dolgozók a teljes évre számíthatnak ezekre a juttatásokra. A mostani döntéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2025-re vonatkozó előírás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images