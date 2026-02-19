  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Holnap nem lesz változás az üzemanyagárakban - írja a holtankoljak.

Február 20-án nem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A ma érvényesített kiskereskedelmi árváltozások után a hazai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak 2026.02.19-én: 

  • 95-ös benzin: 562 Ft/liter
  • Gázolaj: 574 Ft/liter 
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

