Megjöttek a friss előrejelzések: mutatjuk, hol kell nagy havazásra számítani

Várhatóan az Északi-középhegységben - elsősorban annak északi előterében -

5-10 cm-es hóvastagság is kialakulhat.

Mindeközben másutt inkább eső valószínű, néhol átmeneti ónos eső, fagyott eső sem kizárt, mielőtt délnyugat felől esőbe vált a csapadék.

Éjszaka nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, azonban ma a dél felől érkező enyhébb levegő miatt még zömmel esőre kell készülni. Az Északi-középhegységben végig hó, havas eső hullhat, illetve az Északnyugat-Dunántúlon is fokozatosan válthat szilárd halmazállapotba a csapadék, ezáltal ott reggelig már vastagabb hóréteg is kialakulhat.

Pénteken napközben a halmazállapot-váltás határa egyre inkább délkelet felé tolódik, de délkeleten várhatóan estig még folyékony maradhat. Összességében többfelé várható havazás, de délután északnyugat, észak felől már szűnni kezd a csapadék.

