  • Megjelenítés
Nagy tűz van Csepelen
Gazdaság

Nagy tűz van Csepelen

Portfolio
Kigyulladt egy autószerelő műhely Budapest XXI. kerületében. A százötven négyzetméteres épület teljes terjedelmében ég, a tűzoltók több egységgel és négy vízsugárral küzdenek a lángok ellen - számolt be a Katasztrófavédelem.

Tűz keletkezett egy autószerelő műhelyben Budapest XXI. kerületében, az Öntöde utcában. A lángok a teljes, százötven négyzetméteres épületre kiterjedtek. A helyszínen a fővárosi hivatásos tűzoltók dolgoznak a tűz megfékezésén.

Az oltási munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Az egységek négy vízsugár bevetésével igyekeznek megakadályozni a lángok továbbterjedését.

A káreset kiterjedése miatt további tűzoltóegységeket is a helyszínre riasztottak, amelyek már úton vannak a műhelyhez.

Még több Gazdaság

Komoly vádat fogalmaztak meg az Apple-lel szemben

Sürgős intézkedéseket sürgetnek a természetvédők Chile partjainál

Voszka Éva: "Itthoni logikával nem lehet a külföldi befektetőket és az EU-s kapcsolatokat uralni"

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Gulyás Gergely: a kormány vizsgálja az ukrán földgáz- és áramszállítások leállítását
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility