Nagy tűz van Csepelen

Tűz keletkezett egy autószerelő műhelyben Budapest XXI. kerületében, az Öntöde utcában. A lángok a teljes, százötven négyzetméteres épületre kiterjedtek. A helyszínen a fővárosi hivatásos tűzoltók dolgoznak a tűz megfékezésén.

Az oltási munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Az egységek négy vízsugár bevetésével igyekeznek megakadályozni a lángok továbbterjedését.

A káreset kiterjedése miatt további tűzoltóegységeket is a helyszínre riasztottak, amelyek már úton vannak a műhelyhez.

