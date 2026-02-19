  • Megjelenítés
Pillanatokon belül jön a Kormányinfó: nagy bejelentések várhatók
Pillanatokon belül jön a Kormányinfó: nagy bejelentések várhatók

Portfolio
Csütörtökön 10 órától a már megszokott sajtótájékoztató keretein belül ismerteti a kormány szerdai döntéseit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Ezek lesznek a főbb témák

A friss bejelentések mellett biztos szó lesz

  • a Barátság vezetéket érintő olajvitáról,
  • Marco Rubio amerikai külügyminiszter magyarországi látogatásáról, valamint
  • Orbán Viktor washingtoni útjáról is.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter eheti budapesti látogatása során stratégiai jelentőségű nukleáris együttműködési megállapodást írt alá a kormánnyal.

Az amerikai-magyar kapcsolatokat erősítheti Orbán Viktor mostani washingtoni útja, ahol a miniszterelnök – az Európai Unióból egyedüli tagként – részt vesz a Donald Trump által életre hívott, a globális konfliktusok rendezését célzó „Béktanács” (Board of Peace) alakuló ülésén.

A diplomáciai sikereket ugyanakkor beárnyékolja a Barátság kőolajvezeték január 27-e óta tartó leállása miatti vita. Emiatt hazánk a stratégiai készletek felszabadítására kényszerült.

