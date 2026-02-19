Pillanatokon belül jön a Kormányinfó: nagy bejelentések várhatók

A friss bejelentések mellett biztos szó lesz

a Barátság vezetéket érintő olajvitáról,

Marco Rubio amerikai külügyminiszter magyarországi látogatásáról, valamint

Orbán Viktor washingtoni útjáról is.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter eheti budapesti látogatása során stratégiai jelentőségű nukleáris együttműködési megállapodást írt alá a kormánnyal.

Az amerikai-magyar kapcsolatokat erősítheti Orbán Viktor mostani washingtoni útja, ahol a miniszterelnök – az Európai Unióból egyedüli tagként – részt vesz a Donald Trump által életre hívott, a globális konfliktusok rendezését célzó „Béktanács” (Board of Peace) alakuló ülésén.

A diplomáciai sikereket ugyanakkor beárnyékolja a Barátság kőolajvezeték január 27-e óta tartó leállása miatti vita. Emiatt hazánk a stratégiai készletek felszabadítására kényszerült.