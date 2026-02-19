Súlyos fennakadások vannak a világ egyik legforgalmasabb repterén, rengeteg járattörlést jelentettek be

A repülőteret üzemeltető Fraport szóvivője közölte:

a tervezett 1098 induló és érkező járatból csütörtökön 83-at törölni kellett.

A légikikötő aznap összesen több mint 131 ezer utast várt volna az eredeti menetrend szerint. A FlightAware adatai alapján az érkező járatok átlagos késése elérte az 1 óra 16 percet, a várakozási idő pedig folyamatosan növekedett.

A hóeltakarító és jégtelenítő egységek kora reggel óta folyamatosan dolgoznak a futópályák megtisztításán és a repülőgépek jégmentesítésén. A Lufthansa, Németország legnagyobb légitársasága jelezte, hogy a havazás miatt késésekre és járattörlésekre kell számítani, ám konkrét részleteket nem árultak el. A torlódások és a dominóhatás mérséklése érdekében több légitársaság is ritkította menetrendjét.

Németországban az elmúlt hetekben a szélsőséges időjárás már többször okozott komoly problémákat a közlekedésben. A hónap elején például a berlini repülőteret kellett ideiglenesen lezárni ónos eső miatt, ami akkor több mint 190 járat törlését eredményezte.

A frankfurti helyzetet tovább súlyosbította, hogy csütörtökön

a tömegközlekedési dolgozók egynapos sztrájkja miatt leállt a városi metró- és villamosforgalom.

Nem ez az első munkabeszüntetés mostanában: a hónap elején a Lufthansa pilótái tartottak egynapos sztrájkot, amely közel 800 járat törlésével járt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images