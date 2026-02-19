  • Megjelenítés
Sürgős intézkedéseket sürgetnek a természetvédők Chile partjainál
Sürgős intézkedéseket sürgetnek a természetvédők Chile partjainál

Chile északi partjainál, a közönséges barázdásbálnák táplálkozási időszakában egyre több hajóbalesetet és hálóba gabalyodást regisztrálnak. A természetvédők szerint a jelenség sürgős intézkedéseket tesz szükségessé.

A világ második legnagyobb bálnafajának számító közönséges barázdásbálna egyedei októbertől januárig nagy számban keresik fel a Mejillones- és az Antofagasta-öböl tápanyagban gazdag vizeit.

Ez az időszak azonban a hajókkal való ütközések és a halászhálók jelentette fenyegetés miatt kiemelten veszélyes az állatokra.

Tengeri szakértők figyelmeztetése szerint a régió mára globális szinten is az egyik legkockázatosabb területté vált a bálnákat érintő tengeri balesetek tekintetében.

Christian Guerra tengerbiológus szerint Chile világviszonylatban is kiemelkedik a partra vetődések és a hajógázolások számában. "Chile tűnik a legfőbb helyszínnek, ahol ilyen baleseteket rögzítenek – negatív értelemben vezető pozícióban vagyunk" – fogalmazott a kutató.

Az antofagastai Cetmegfigyelő Hálózat önkéntesei folyamatosan nyomon követik a bálnák mozgását a kockázatok csökkentése érdekében. A szervezet egyik tagja, Alex Sanchez arra hívta fel a figyelmet, hogy a hajóütközések mellett a nagyüzemi halászatból származó, sodródó hálók is rendszeresen csapdába ejtik az állatokat.

A veszélyt nemrég drónfelvételek is szemléletesen dokumentálták: a délebbre fekvő Algarrobo közelében a hónap elején egy partra vetődött bálnatetemet rögzítettek. Silvana Espinoza, a Greenpeace szakértője hangsúlyozta, hogy a barázdásbálnák kulcsszerepet töltenek be az éghajlat szabályozásában és a tápanyagok tengeri körforgásában, ezért megóvásuk az egész ökoszisztéma érdeke.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

