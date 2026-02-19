  • Megjelenítés
Több baleset nehezíti a közlekedés
Több baleset nehezíti a közlekedés

Több baleset és forgalmi akadály nehezíti a közlekedést az ország útjain. Az M0-s autóút déli szakaszán műszaki hiba miatt alakult ki torlódás, míg az M1-esen az erős kamionforgalom lassítja a haladást. Több főúton is baleset történt, köztük egy gyalogosgázolás.

Egy meghibásodott kamion okoz fennakadást az M0-s autóút déli szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Az M5-ös autópálya csomópontjának közelében, a 30-as kilométerszelvénynél egy műszaki hibás teherautó miatt le kellett zárni a középső forgalmi sávot. A torlódás hossza jelenleg 1-2 kilométer.

Az M1-es autópályán a jelentős kamionforgalom nehezíti a főváros felé tartók haladását. A Komárom és Bicske közötti szakaszon, a 40-es és a 75-ös kilométer között lassú a haladás, és szakaszos torlódásokra kell számítani. A személyautóval közlekedőknek érdemes igénybe venniük az 54-es kilométernél kialakított terelősávot.

Szalagkorlátnak csapódott egy személyautó a 21-es főúton, Bátonyterenye térségében. A baleset a 48-as kilométerszelvénynél történt, az érintett szakaszon félpályás útlezárás van érvényben.

Súlyos baleset történt az 52-es főúton,

Fülöpszállás közelében, ahol egy személyautó elütött egy gyalogost.

A 31-es kilométernél félpályás forgalomkorlátozást vezettek be.

Árokba sodródott egy nyerges vontató a 61-es főúton, Előszállás határában. A baleset az 5-ös kilométernél történt, a járművek jelenleg csak félpályán haladhatnak.

Forgalomtechnikai változás lépett életbe az M5-ös autópályán, a Kecskemét-észak csomópontnál, a 74-es kilométer térségében. A 73-as és a 75-ös kilométerszelvény között új terelést építettek ki, ahol a járművek mindkét irányban sávelhúzással, a külső sávban és a leállósávban közlekedhetnek.

