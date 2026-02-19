Újabb döntés született a parajdi katasztrófa ügyében

A patakon, amelynek vize tavaly májusban elárasztotta a parajdi sóbányát, 332 millió lejből (24,7 milliárd forint), állami forrásokból építenek védőgátat és záportározót. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szerint a vízügyi szakemberek által tervezett árvízvédelmi rendszer hosszú távú védelmet fog nyújtani a tavalyi bányakatasztrófa által sújtott Parajdnak.
Ehhez a kormányban minden támogatást biztosítunk. Ma elfogadtuk a műszaki terveket, és az RMDSZ azt kéri, hogy a pénzügyminisztérium és a környezetvédelmi tárca is kezelje prioritásként Parajdot, biztosítva a szükséges finanszírozást annak érdekében, hogy már idén elkezdődhessenek a munkálatok
- idézte Tánczos Barnát az RMDSZ közleménye.
A miniszterelnök-helyettes hozzátette: hasonlóan fontosnak tartják a lakosok tájékoztatását is, hiszen a rendszer az ő biztonságukat szolgálja. Jövő pénteken Parajdon is bemutatják az elfogadott tervet, az építkezés ütemtervét, valamint a beruházás szerepét a település árvízvédelmében és egy újabb környezetvédelmi katasztrófa megelőzésében.
Az árvízvédelmi rendszer egy 12 méteres gátból, záportározóból, föld alatti vízelvezető csatornából, valamint a Korond-patak medrének szabályozásából és eltereléséből áll, ezáltal többlépcsős árvízvédelmi beavatkozást tesz lehetővé. Nagyobb árhullám esetén működésbe lép a záportározó rendszer, vészhelyzet esetén pedig akár teljesen le lehet zárni a Sószorost a beáramló víz elől.
A csütörtökön elfogadott kormányhatározat szerint a Korond-patak vízgyűjtő területén három év alatt megvalósítandó, több mint hatmillió köbméternyi víz ideiglenes tározását lehetővé tevő, összesen hét kilométernyi mederszabályozást feltételező árvízvédelmi munkálatok finanszírozását a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztérium költségvetéséből, a vízügyi hatóság bevételeiből és más állami forrásokból fedezik.
Tánczos Barna kiemelte, hogy
mindez nem váltja ki a parajdi sóbányát működtető Salrom bányavállalat felelősségét és feladatát.
"Továbbra is kötelessége elvégezni azokat a munkálatokat, amelyek a Sószorosban csökkentik a környezetvédelmi kockázatot, és megvédik a bánya területét" - hangsúlyozta az RMDSZ-es kormányfőhelyettes.
Mi történt?
A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába 2025 májusában zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel; így nemcsak az ott dolgozó bányászok maradtak munka nélkül, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is kérdésessé vált.
A Korond-patak, amely Parajdnál a Kis-Küküllőbe torkollik, tavaly több ízben is jelentős mennyiségű sóval szennyezte a folyót, amelynek vize emiatt hónapokig alkalmatlan volt az ivóvíz előállítására. A Kis-Küküllő völgyében található települések lakosai (mintegy 40 ezer ember) számára a katasztrófavédelem által hozott tartályokból biztosították az ivó- és háztartási vizet
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Veres Nándor
Itt a nagy bejelentés: 20 milliárd forint állami pénzt kap a magyar kkv-szektor
Dübörög a Demján Sándor Program.
Új védelmi paktum született Magyarország szomszédjában: eloszlatták a félelmeket Európa lőporos hordójában
Aleksandar Vucic úgy érezte, ellenük szövetkeznek.
Hiába a szép számok, megütötték a Walmart részvényeit
Csalódást okoztak a várakozások.
Háborúra készül a tűkön ülő régió? Oroszországgal karöltve gyakorlatozott a Trump szorításában lévő rezsim
Megakadályoznák az "egyoldalú akciókat" a térségben.
Kísért a múlt? – A németek egyre nagyobb része erős vezérre és egyetlen párt teljhatalmára vágyik
Különösen a volt NDK területén erősödik az autoriter vezetés iránti szimpátia.
Riadót fújtak az elemzők: Trump háborúra készül – 6 oka is van annak, hogy Amerika most támadni fog
"Trump nem arról híres, hogy meghátrál."
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?