Voszka Éva: "Itthoni logikával nem lehet a külföldi befektetőket és az EU-s kapcsolatokat uralni"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A geopolitikai feszültségek, a zöld átállás költségei és a technológiai küzdelem miatt az EU-nak gyorsabb és határozottabb döntéshozatalra, valamint versenyképesebb iparpolitikai eszköztárra van szüksége a gazdasági kihívások leküzdésére - hangsúlyozták az MTA európai integráció témájában rendezett konferenciájának résztvevői. Az EU és Magyarország iparpolitikájának aktuális kihívásai mellett a résztvevők kiemelten foglalkoztak az elektromobilitás, a védelmi ipar, a zöld átállás és a versenyképesség problémaköreivel is.

Az európai integráció perspektívái a legújabb kihívások tükrében szervezett konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, melynek délutáni programja az európai és a magyar iparpolitika kérdései köré szerveződött.

Európa a saját liberum veto pillanatához érkezett

Farkas Beáta, a Szegedi Tudományegyetem docense szerint az európai iparpolitika ma már nem értelmezhető pusztán ágazati támogatások vagy „újraiparosítási” jelszavak mentén, az EU-nak a geopolitikai kockázatok, a zöld átállás magas költségei és a technológiai verseny közepette kellene valahogy új gazdasági modellt találnia. Farkas Beáta előadásában kiemelte, hogy az iparpolitikai célkitűzések gyakran ismétlődnek, az előrehaladás azonban európai és hazai szinten is jóval szerényebb a retorikánál.

Az SZTE docense szerint ezen problémákra az EU-t övező globális gazdasági környezet sem kínál már megnyugtató megoldást. Az USA és Kína gazdasági modellje egyaránt fenntarthatósági problémákkal küzd, a jelenlegi status quo fenntartására irányuló törekvések miatt pedig a két szuperhatalomtól

nem várható racionális viselkedés.

Farkas szerint ezért a "ragadozó" logikájú geopolitikai versenyben a gazdaság és az iparpolitika egyre inkább hatalmi eszközzé válik. Az amerikai gazdaság belső feszültségeit (vagyoni egyenlőtlenségek, a középosztály megélhetési gondjai) Farkas értelmezésében Donald Trump kormánya a belső status quo változatlanul tartásával és külső erőforrások bevonásával igyekszik ezt feloldani. Véleménye szerint a vámok, a külső források bevonása és a klímapolitika elutasítása egyaránt ezen célokat szolgálják.

A közgazdász szerint a gazdasági kép Kína esetében is feszültségekkel teli: a túlkapacitások, az exportkényszer, a rohamos elöregedés, valamint az államadósság magas szintje egyaránt rontja a világ második legnagyobb gazdaságának kilátásait. A merkantilista logika – külső piacok és erőforrások bevonása a növekedés fenntartásához – Farkas Beáta szerint a status quo megőrzését szolgálja, amely a két szuperhatalom egyértelmű célja.

Az SZTE docense szerint a Kína és USA által meghatározott világgazdasági környezetben az EU gyorsabb és cselekvőképesebb felépítése létkérdés, tagállamok differenciált integrációja pedig szerinte ezen a ponton elkerülhetetlennek tűnik.

Farkas Beáta szerint Európa a „liberum veto pillanatához” érkezett, a történelmi példa (a hosszú ideig megbénult Lengyelország külső ellenségek általi felosztása) pedig nem sok jót ígér Európa számára.

A liberum veto eredetileg a lengyel–litván nemesi országgyűlés vétójoga volt: egyetlen döntéshozó is meg tudta akadályozni a közös döntést, ami tartósan bénította az állam cselekvőképességét. Ezt használta ki Lengyelország akkori két szomszédja, Poroszország és Oroszország, amely végül egymást közt felosztotta az önmagát megvédeni nem tudó Lengyelországot.

Az európai iparpolitika kontextusában ez az EU egyhangúsági és vétólogikájára utal: a stratégiai lépéseket (pl. nyersanyag-, technológia- vagy védelmi ipari együttműködést) megakasztó tagállami vétók az USA és Kína számára könnyű módot kínálnak a közös európai fellépés gyengítésére és a kontinens befolyásának gyakorlására. Ahogy azt az elmúlt években a saját bőrünkön tapasztaltuk is, ezen mechanizmusbeli gyengeségei miatt az EU versenytársainál lassabban reagál a külső fenyegetésekre és a függőségekre.

A közgazdász szerint a cselekvőképes Unióhoz cselekvőképes nemzeti kormányokra van szükség, az érdemi uniós érdekképviselethez pedig 4 nagy országot is egy táborba kell gyűjteni. Az SZTE docense szerint a megoldást Mark Carney Davosban elmondott beszéde alapján

a Kínát és USA-t nélkülöző, középhatalmi szövetségek jelentik, amelyből akár a jövő következő formális együttműködése is kialakulhat.

Hiába ígér szuverenitást a magyar iparpolitika, valójában kényszerpályán mozog

Voszka Éva, az MTA rendes tagja előadásában a magyar iparpolitika európai keretben értelmezett paradoxonjait mutatta be. Elmondása szerint hazánkban az elmúlt 15 évben mintegy 50 iparpolitikai programot hirdettek meg, melyek céljai és eszközei azonban nem változtak érdemben. A magyar kormány „patrióta” iparpolitikai narratívája (amelybe a KKV-k támogatása, a nemzeti befolyás erősítése és az erős állami szerepvállalás egyaránt betagozódik) azonban egyszerre ütközik az EU-s forrásigénnyel és a külföldi tőkebefektetéstől (Foriegn Direct Investment, FDI) való függéssel.

Miközben tehát a hazai gazdaságpolitika szuverenitást ígér, valójában külső tőkére és külső piacokra szorul.

Voszka értelmezésében a szerkezeti ellentétek több rétegűek, az európai uniós forrásviták, az egymásnak gyakran ellentmondó célütközések (FDI-kiszolgáltatottság vs. KKV-fókusz), valamint a kormány rövid távú eredménykényszere gyakorlatilag sodródássá alakítja a stratégiát. Voszka Éva meglátása szerint a magyar ipar eredményességéhez a politikai akarat nem elég,

itthoni logikával nem lehet a külföldi befektetőket és az EU-s kapcsolatokat uralni.

A hazai szektornak túlzott állami szerepvállalás helyett stabil alapokra, intézményekre és diverzifikációra lenne szüksége.

A gazdasági szerkezetváltás azonban jelenleg komoly korlátokba ütközik, amelyek közül Voszka Éva előadásában konkrétan a növekvő ágazati koncentrációt (autó és akkumulátor súlyának emelkedése a feldolgozóiparon belül), az FDI-dominanciát, és az „összeszerelő jelleg” tartósságát említette. Bár a közgazdász szerint az elmúlt években az FDI földrajzi szerkezete némileg módosult (például a dél-koreai szereplők erősödésével), az exportpiaci fókusz változatlanul az EU maradt. Az MTA tagjának értékelése szerint

Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben egy államvezérelt, strukturálisan külső szereplőktől függő makrogazdasági pálya stabilizálódott, amely azonban nem fog tudni hosszú távon tartós versenyképességi fejlődést és növekedést biztosítani.

Győrffy Dóra, a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója előadásában az európai és magyar iparpolitikai dilemmákról beszélt az elektromobilitás és a védelmi ipar tükrében. A közgazdász szerint az EU hármas célrendszere (versenyképesség, klímavédelem, stratégiai autonómia) az elmúlt években kényszerből kiegészült a biztonsággal, amely az orosz–ukrán háború óta fontos közérdek lett. A rendszerben azonban pénzügyi feszültség van: az EU a szabályozói és versenyjogi keretekben engedékenyebb lett az állami beavatkozással szemben, külön forrást azonban nem biztosít ehhez, vagyis a tagállamok költhetnek, de az uniós szintű fiskális kapacitás korlátozott. Ez a rendszer jelenleg a gazdagabb (kevésbé eladósodott) államoknak kedvez és növeli az egységes piac torzulásának kockázatát.

Az elektromobilitás Győrffy szerint jelenleg egy „bürokrácia-vezérelt iparágként” jelent meg az EU-ban: az jogalkotók kezdetben azt feltételezték, hogy a szigorú szabályozás kikényszeríti majd az innovációt, az elmúlt évek versenyképességi és gazdasági sokkjai miatt azonban ez sosem valósult meg. Kína nagyon jelentős befolyásra tett szert az elektromos autóipari és a napelemipari ellátási láncokban, ami nehéz választás elé állította az európai szereplőket. Egy globális költségsokkok utáni időszakban egyszerű lenne az olcsó kínai alternatívát választani, ez azonban konzerválná a mostanra kiépült drasztikus importfüggőséget.

A védelmi ipar esetében a kép még összetettebb: a közös piac töredezett, a finanszírozás elégtelen, a K+F beruházások európai szinten kevésnek tűnnek, a közös európai fellépést pedig tagállami (elsősorban német-francia) ellentétek akadályozzák. Ebben a környezetben a rövid távú eredménykényszer az amerikai beszerzések felé tolhatja a tagállamokat, ami viszont a saját európai ipari kapacitásépítést gyengítheti. A jelenlegi becslések szerint Európa reálisan csak a 2030-as évek végére tudná érdemben felfuttatni a saját védelmi iparát,

ezért a következő években továbbra is erős marad a külpolitikai kiszolgáltatottsággal is járó amerikai függés.

Éltető Andrea zöld átállásról szóló előadásában közgazdaságtani elméleteken keresztül érzékeltette a stratégiai autonómia és a zöld átállás elvi konfliktusát.

A közgazdász szerint a területen nincs „jó” megoldás, csak rossz és rosszabb alternatívák kezelése,

mivel a nyersanyagok terén tapasztalt külföldi függés csökkentése és a zöld energiára történő átállás hatásai egymással éppen ellentétesek. A ritkaföldfém- és nyersanyagfüggőség különösen aktuális problémát jelent: az EU-n belüli önellátás alacsony, miközben a feldolgozókapacitások koncentrációja (különösen Kínában) a zöldítés ütemét és költségét is meghatározza.

Braun Erik strukturális iparpolitikai kockázatokat és versenyképességet taglaló előadásában hangsúlyozta, hogy az „olcsó energia kora” véget ért, a kereskedelmi korlátok nőnek, a válságok (Covid-19 járvány, orosz-ukrán háború, ellátási sokkok, természeti katasztrófák) pedig nem kivételek, hanem új normalitásként viselkednek. Európa exportot tekintve látszólag őrzi világgazdasági súlyát, eközben azonban a kontinens valós befolyása fokozatosan csökken. Braun Erik szerint a kínai konkurencia erősödése ellenére

Európában továbbra is adottak a gazdasági növekedés alapjai (különösen az innovációs statisztikák biztatóak), a legfőbb problémát pedig nem a tudás hiánya, hanem a piaci implementáció, a skálázás és a finanszírozási ökoszisztéma elégtelensége jelenti.

Braun Erik szerint Európa a gazdasági súlyát úgy tudja visszaszerezni, ha csökkenti a kritikus függőségeit (az energia- és nyersanyagellátás, valamint a külkereskedelem terén), ellátásbiztonságra építő iparpolitikát folytat és folyamatosan bővíti kapacitásait az új, versenyképes technológiákban.

Ehhez a fenntarthatósági célokhoz igazított, kiszámítható szabályozói környezet, a modern (tudásintenzív) szolgáltatások erősítése, valamint egy integrált európai pénzügyi rendszer és támogató startup-ökoszisztéma kell, amely képes gyorsan piacra vinni és felskálázni az innovációt.

Címlapkép forrása: Shutterstock