  • Megjelenítés
700 ezer forint fölé emelkedett tavaly a bruttó átlagbér
Gazdaság

700 ezer forint fölé emelkedett tavaly a bruttó átlagbér

Portfolio
Tavaly átlagosan 705 ezer forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon. A nettó keresetek 9,4%-kal bővültek, az inflációt leszámítva ez 4,8%-os értéknövekedést jelent. A reálbérek éves növekedési üteme az év második felében gyorsult, egyrészt a csökkenő inflációnak, másrészt az életbe lévő adókedvezményeknek köszönhetően.

2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó átlagkereset 9,8, a reálkereset pedig 6,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke  427 500 forintot ért el, 9,4, illetve 10,8%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Az év végi nominális adatokat megnyomja, hogy ez hagyományosan a bónuszok, egyszeri kifizetések időszaka, ami miatt decemberben a bruttó átlagkereset megközelítette a 800 ezer forintot. Ezzel szemben

a rendszeres átlagkereset 2025 átlagában 656 ezer forint volt.

A nettó mediánbér (vagyis annak a személynek az adók levonása utáni juttatása, akinél a foglalkoztatottak fele kevesebbet, fele többet keres) 2025 átlagában 391 ezer forint volt. Az év végére ez az érték is feljebb kúszott, decemberben már 423 ezer forintot tett ki.

Még több Gazdaság

Érkezik a havazás: akár fél méter is eshet Magyarország egyes részein

Rekordtöbblettel zárt januárban a brit költségvetés

Hókáosz Magyarország szomszédjában: lavina sodort el egy autóbuszt

Az éves átlagban 4,3%-os nettó reálkereset-növekedés decemberben már 6,3% volt. A gyorsulást az adókedvezmények júliustól és októbertől történő életbe lépése okozta, valamint az, hogy az infláció szelídülni tudott.

Az idei kilátásokat több tényező alakítja.

  • Az állami bérkiáramlás választás előtti növekedése,
  • az adókedvezmények szélesítése,
  • a várhatóan csökkenő infláció,
  • a minimálbér 11%-os, a garantált bérminimum 7%-os emelkedése

alapján arra számíthatunk, hogy a reálbér-növekedés az idén meg fogja haladni a tavalyit.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Megérkezett a figyelmeztetés: hótorlaszokat emel a 70-75 km/h-s szél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility