700 ezer forint fölé emelkedett tavaly a bruttó átlagbér

2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó átlagkereset 9,8, a reálkereset pedig 6,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot ért el, 9,4, illetve 10,8%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
Az év végi nominális adatokat megnyomja, hogy ez hagyományosan a bónuszok, egyszeri kifizetések időszaka, ami miatt decemberben a bruttó átlagkereset megközelítette a 800 ezer forintot. Ezzel szemben
a rendszeres átlagkereset 2025 átlagában 656 ezer forint volt.
A nettó mediánbér (vagyis annak a személynek az adók levonása utáni juttatása, akinél a foglalkoztatottak fele kevesebbet, fele többet keres) 2025 átlagában 391 ezer forint volt. Az év végére ez az érték is feljebb kúszott, decemberben már 423 ezer forintot tett ki.
Az éves átlagban 4,3%-os nettó reálkereset-növekedés decemberben már 6,3% volt. A gyorsulást az adókedvezmények júliustól és októbertől történő életbe lépése okozta, valamint az, hogy az infláció szelídülni tudott.
Az idei kilátásokat több tényező alakítja.
- Az állami bérkiáramlás választás előtti növekedése,
- az adókedvezmények szélesítése,
- a várhatóan csökkenő infláció,
- a minimálbér 11%-os, a garantált bérminimum 7%-os emelkedése
alapján arra számíthatunk, hogy a reálbér-növekedés az idén meg fogja haladni a tavalyit.
