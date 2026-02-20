A szabályozás, ami mindent lassít: hogyan fogja meg a plázastop a boltláncokat?

A választások előtt szűk két hónappal Lázár János építési és közlekedési miniszter újra nekiment a kiskereskedelmi láncoknak, gyökeres átalakítást ígérve április 12. után. Az miniszter és a kiskereskedelmi láncok közötti csörte nem új, elég csak a Spar-ügyre gondolni, és a kormány valóban sokat tett azért, hogy akadályozza a külföldi kiskereskedelmi láncok terjeszkedését és profitszerzését Magyarországon. Ennek pedig nem csak az árszabályozások és a kiskereskedelmi különadó a jó példája, de a plázastop is.

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

Lázár János a battonyai lakossági fórumon a kiskereskedelem radikális átalakításáról beszélt. A miniszter szerint több termék jelentősen megdrágul, mire a termelőtől a fogyasztóhoz jut, ezért a hazai termékek piaci pozíciójának javítására határozott beavatkozást javasolt. Megfogalmazása szerint

csak le kell tolni, el kell nyomni, odébb kell tolni a külföldieket, hogy a magyarok is odaférjenek, különben nem fog működni.

Ezek az elképzelések nem újkeletűek Lázár részéről: régóta szorgalmazza a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncok piaci részesedésének visszaszorítását. Emlékezetes, hogy Hans Reisch, a Spar Austria vezérigazgatója korábban bírálta a magyarországi különadókat, és azt állította, hogy a magyar kormány részesedést akart szerezni a leányvállalatban. Erre válaszul Lázár János a Portfolio Építőipar 2024 konferencián „osztrák fűszeres-közértesnek” nevezte a vállalatot, és kilátásba helyezte, hogy a lánc „meg fogja fizetni az árát” a kormányzati politikát kritizáló magatartásának.

Bár könnyen lehet, hogy a pár nappal ezelőtti mondatok kampányüzenetek, a magyar kormány régóta ellenségként tekint a nagy kiskereskedelmi láncokra. Az elmúlt években az árstop, a kötelező akciózás, majd az árréstop is megnehezítette a nyereséges hazai működést, amit tovább súlyosbít a jelentős kiskereskedelmi különadó. Ez érdemben hozzájárult ahhoz, hogy több nagy lánc csak negatív eredményt tudott felmutatni. Bár a kormány a kulcsokat a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan részben a szektor számára kedvezőbb irányba módosította, ez aligha menti meg a legnagyobb szereplőket. Nem véletlen, hogy több lánc is pénzügyi injekcióra szorult az anyavállalatától.

Az árszabályozáson és az adózási környezeten túl létezik egy olyan eszköz is, amely érdemben lassította a nagy láncok terjeszkedését: ez a plázastopként elhíresült szabályozás, amely 2012-ben jelent meg a magyar jogrendszerben. Ennek lényege eredetileg az volt, hogy a 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi építményeket – üzleteket, bevásárlóközpontokat – főszabály szerint nem lehetett létesíteni vagy bővíteni, csak egyedi kormányzati felmentéssel. A következő években a rendszer finomodott: engedélyezési mechanizmussá alakult, a méretküszöb pedig 300-ról 400 négyzetméterre emelkedett. Az utóbbi időszak módosításai már célzottabbak: a hangsúly elsősorban a napi fogyasztási cikkeket – például élelmiszert vagy drogériai termékeket – árusító nagy üzletekre került.

Ezeknél a 400 négyzetméter feletti egységeknél ma már nemcsak az új építés, hanem bizonyos átalakítások, használatváltások vagy újranyitások is engedélykötelesek.

Volt hatása

Iparági információk szerint a plázastop érdemben fékezte a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncok terjeszkedését, és sok esetben akkor sem kaptak engedélyt új egység építésére vagy megnyitására, ha azt az adott településen a lakosság is támogatta volna.

A láncok problémája nem önmagában a szabályozással volt, hanem azzal, hogy a döntőbizottság gyakran szubjektív módon, nem kellően megindokolt döntésekkel utasított el kérelmeket.

Visszatérő, kevés érdemi információt tartalmazó indoklás volt például, hogy

a tervezett beruházás pozitív hatásai mérsékeltebbek, mint a negatívak.

Információink szerint egészen furcsa érvek is előfordultak: ilyen volt a megnövekedett forgalom miatti lakossági zavarás, az építkezés feltételezett magas emissziója, vagy éppen a kerékpártárolók számának elégtelensége. Akadt olyan eset is, amikor egy lánc vállalta a tárolók számának növelését, a bizottság viszont attól tartott, hogy a kihelyezett kerékpárpumpák elromolhatnak.

A bérlésnél is

A bérbeadással kapcsolatos tilalom további kérdéseket vet fel. A jelenlegi szabályozás alapján például egy lánc csak bizottsági engedéllyel vehetné át egy másik lánc működő egységét, miközben egy ilyen váltásnál nehezen lennének felhozhatók településképi, közlekedési vagy környezetterhelési ellenérvek. Mindez akkor is érvényes, ha a bérlőváltás például egy plázában történne.

A plázastop hátránya nem csak az, hogy a kisebb településen élő embereknek messzebb kell utazniuk egy olcsóbb bevásárlásért, de kevesebb lesz a helyben elérhető munkaerő is. Egy-egy diszkont több tucat embernek ad rendszeres munkalehetőséget.

Úgy tudjuk, hogy a kiskereskedelmi láncok a bíróságokon sem jutnak érdemi jogorvoslathoz: még ha igazat is adnak nekik, a bíróság legfeljebb új eljárás lefolytatására kötelezheti a hatóságot, a plázastop-bizottság döntését jellemzően nem írja felül.

Iparági szereplők szerint a magyar rendszer európai összevetésben is egyedülálló, és éppen a szubjektív elemek miatt még a híresen szigorú svájci szabályozásnál is nehezebb megfelelni neki. Svájcban valóban komolyan veszik a környezetterhelést, és azt is, hogy zöldterületet ne lehessen „feltörni” egy szupermarket kedvéért, ugyanakkor ott például lehetőség van arra, hogy felhagyott ipari létesítmények alakuljanak át kereskedelmi egységekké. Magyarországon ez is egyedi elbírálás kérdése.

A plázastop fenntartása mellett szólhat, hogy ha a nagy láncok beléphetnek a ma még "fehér foltnak" számító régiókba az még inkább felgyorsítaná a kisboltok eltűnését. Ugyanakkor ha a kormány célja a kisboltok megmentése, akkor érthetetlen, hogy miért hozza őket nehéz helyzetbe olyan árszabályozásokkal, amelyek ugyan csak a nagy láncokat érintik, mégis olyan versenyhelyzetet teremt, amelyben nem győzhetnek. Árrésstop és plázastop nélkül kialakulhatna egy egyensúly, amelyben a kisbolt a gyors igényeket elégítené ki kicsivel drágábban, míg a nagyobb bevásárlásokra ott lennének a közelben a nagy szereplők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images