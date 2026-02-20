Az Európai Bizottság készül a következő pandémiára: jöhetnek az újgenerációs vakcinák

A testület közleménye szerint az Európai Bizottság (EB) 225 millió eurót fordít az influenza elleni újgenerációs vakcinák fejlesztésének felgyorsítására, amelyek szélesebb körű védelmet nyújthatnak a különböző vírusváltozatokkal szemben, és egy esetleges világjárvány esetén gyorsan adaptálhatók.

Az EB közölte, hogy az innovatív oltóanyagokkal a jelenleginél hatékonyabban vennék fel a küzdelmet az influenzavírussal szemben. A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig. A testület első alkalommal alkalmazza az úgynevezett előzetes kereskedelmi beszerzés eszközét annak érdekében, hogy a fejlesztések eljussanak a klinikai vizsgálatok szakaszába, és megfeleljenek a szigorú biztonsági, minőségi és hatékonysági követelményeknek. A lépés arra is alkalmas lehet, hogy a közfinanszírozás nélkül maradó ígéretes kutatási programok tovább haladjanak.

A források olyan új típusú vakcinák fejlesztését segítik, amelyek orron, szájon át vagy bőrre helyezhető tapasz formájában is alkalmazhatók, és vészhelyzet esetén gyorsan, nagy mennyiségben gyárthatók. A közlemény hangsúlyozza:

mivel az influenzavírusok folyamatosan mutálódnak, a vakcinatechnológiának is lépést kell tartania.

A beruházás célja az oltóanyag-fejlesztési portfólió bővítése, hogy több ígéretes termék jusson el a klinikai fejlesztésig, növelve annak esélyét, hogy új megoldások kerüljenek piacra és gyorsabban beépüljenek a nemzeti oltási programokba.

A közlemény szerint a gyártási kapacitások bővítése és az új kezelési megoldások bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy Európa és a világ felkészültebben reagálhasson a jövőbeli influenzajárványokra vagy esetleges pandémiákra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images