Éles fordulat áll be az időjárásban: mutatjuk, mire kell készülni a hétvégén

A HungaroMet friss időjárás-előrejelzése szerint lassan távolodik térségünkből a mediterrán ciklon, amely intenzív, helyenként 30 centimétert is meghaladó havazást hozott a Nyugat-Dunántúlon. Az előrejelzés szerint hamarosan ezen térségekben is megszűnhet a havazás. Éles váltásra kell készülni az időjárásban, ugyanis a nyugatira forduló széllel enyhébb légtömegek érkeznek majd hazánkba.

Dél, délnyugat felől érkezett meg a mai nap folyamán az a kiterjedt csapadékrendszer, ami a nap folyamán Alpokalján intenzív havazást eredményezett. A halmazállapot váltás egyre inkább déli, délnyugati irányba tolódik majd, így a Dunántúl ezen részein is a havazás lesz majd a jellemzőbb.

Éjszaka megszűnik majd a meleg levegő utánpótlása, majd nyugat felől melegebb légtömegek érkeznek az országba.

Erőteljesebb enyhülésre vasárnap van kilátás, mikor egy markáns melegfront érkezik a térségbe.

Péntek éjszaka a kiterjedt csapadékrendszer a déli megyékre korlátozódik majd, a Tiszántúlon pedig zömmel eső formájában jelentkezik majd csapadék. Az előrejelzés bizonytalansága jelenleg magas, ugyanis a várható minimumhőmérséklet jelentősen változott: nagy területen csupán -5 és 0 Celsius-fokig csökken majd a hőmérséklet szombat hajnalra, az északi tájakon lehet ennél hidegebb majd.

Szombat napközben a vastag felhőzet kelet, dél-kelet felé elhagyja majd hazánkat, a Tiszántúlon azonban csapadékhullásra van még kilátás. Az északi tájakon havas eső, havazás is lehet, de ahogy érkeznek az enyhébb légtömegek, annál inkább esőbe vált majd át a csapadék halmazállapota. A holnapi nap folyamán országszerte fagypont felett, 0 és 7 Celsius-fok között alakul majd a maximum hőmérséklet.

Vasárnap markáns melegfront, hétfőn pedig egy gyenge hidegfront érkezik majd hazánkba, keddtől pedig erőteljesebb melegedés kezdődik majd.

