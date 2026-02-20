  • Megjelenítés
Elkaszálták Trump vámjait - Érkeznek az első reakciók
Elkaszálták Trump vámjait - Érkeznek az első reakciók

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Donald Trump elnök átfogó vámintézkedéseit, ám az európai gazdasági szereplők óvatosan fogadták a döntést. Németország és Nagy-Britannia egyaránt arra figyelmeztet, hogy a bizonytalanság nem szűnt meg.

A bíróság 6:3 arányban hozott ítéletében kimondta, hogy

Trump túllépte hatáskörét,

amikor a nemzetközi gazdasági szükségállapotról szóló törvény (IEEPA) alapján vetett ki úgynevezett viszonossági vámokat az Egyesült Államok legtöbb kereskedelmi partnerére.

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) pénteken arra hívta fel a figyelmet, hogy Washington más eszközökkel is képes kereskedelemkorlátozó intézkedéseket bevezetni, így a német gazdaságnak ezekre is fel kell készülnie. A szövetség szerint

az Európai Uniónak higgadtan kell reagálnia az ítéletre és az esetleges új amerikai vámokra.

Ezzel egyidejűleg azon kell dolgoznia, hogy a kereskedelempolitikai keretrendszer kiszámítható maradjon a vállalkozások számára.

A Német Nagy- és Külkereskedelmi Szövetség (BGA) elnöke, Dirk Jandura ennél is tovább ment, és

egy NATO-szerű kereskedelmi szövetség létrehozására szólított fel.

Jandura üdvözölte az ítéletet, amelyet a végrehajtó hatalom alkotmányos korlátai egyértelmű jelének tekint. Ugyanakkor elhamarkodottnak nevezte azt a feltételezést, hogy az amerikai kereskedelempolitikában alapvető fordulat következne be. Szerinte a demokratikus piacgazdaságoknak össze kellene fogniuk egyfajta "kereskedelmi NATO" keretében.

A brit kormány közölte, hogy az Egyesült Államokkal fenntartott kedvezményes kereskedelmi pozíciója az ítélet után is megmarad. London és Washington korábban külön kétoldalú vámmegállapodást kötött, amely nagyrészt ágazatspecifikus vámokat tartalmaz más jogalapok szerint. Mivel ezek jogi háttere eltérő, a pénteki döntés nem érinti őket. A brit kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság globálisan a legalacsonyabb viszonossági vámokat élvezi, és minden forgatókönyv esetén számítanak e kiváltságos helyzet fennmaradására.

A Brit Kereskedelmi Kamara (BCC) kereskedelmi vezetője, William Bain ugyanakkor megjegyezte, hogy az ítélet "keveset tett a vállalkozásokat övező bizonytalanság eloszlatásáért". Nyitott kérdés maradt, hogy az amerikai vállalkozások hogyan igényelhetik vissza a már befizetett vámokat, és hogy a brit cégek részesülhetnek-e bármilyen visszatérítésből. Bain szerint London számára továbbra is az a prioritás, hogy ahol csak lehet, csökkentse a terheket. Ennek kapcsán hivatkozott az amerikai–brit vámmegállapodás részeként tervezett, de még életbe nem léptetett acélvám-mérséklésre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

