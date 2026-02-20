Ezt bizony ki lehet tenni az ablakba - Nagyon erős évet zárt a Mol

Itt vannak a legfontosabb számok
Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy az idei negyedik negyedévben felemásan alakuló iparági környezettel nézett szembe a Mol. A következő erők hatottak a legnagyobb mértékben az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:
- A finomítói marzsok és a Brent-Ural különbözet ugrása az alacsony szintű termékértékesítés ellenére is jelentősen javította a Downstream üzletág teljesítményét,
- ám a beeső olajár és gázár miatt gyengén szerepelt az Upstream, igaz, javított a helyzeten a rendkívül magas kitermelés.
- A Fogyasztói Szolgáltatások és a Körforgásos Gazdaság szolgáltatások is jelentősen felülteljesítették a várakozásokat.
Összességében az mondható el, hogy
az elemzői várakozásokat felülmúlta, és az elmúlt időszakokhoz képest erős negyedévet zárt a Mol.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés