Ezt bizony ki lehet tenni az ablakba - Nagyon erős évet zárt a Mol

Ma hajnalban publikálta 2025 negyedik negyedévére vonatkozó gyorsjelentését a Mol. Az előzetes várakozásoknak megfelelően a volatilis iparági környezetben összességében kifejezetten erős negyedévet zárt a hazai olajvállalat, az eredményt elsősorban a feldolgozás-kereskedelem (Downstream) üzletág teljesítménye támogatta, de kellemes meglepetést okozott, hogy a várakozásokkal ellentétben nemhogy nyereséges lett, de az eddigi legerősebb negyedévét produkálta a MOHU tevékenyégét magába foglaló Körforgásos Gazdaság szolgáltatások üzletág. Összességében nincs ok a panaszra, hiszen története második legmagasabb EBITDA-ját érte el 2025-ben a Mol, igaz, a következő üzleti évben ennél szerényebb eredményre számít az olajcég.

Itt vannak a legfontosabb számok

Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy az idei negyedik negyedévben felemásan alakuló iparági környezettel nézett szembe a Mol. A következő erők hatottak a legnagyobb mértékben az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:

  • A finomítói marzsok és a Brent-Ural különbözet ugrása az alacsony szintű termékértékesítés ellenére is jelentősen javította a Downstream üzletág teljesítményét,
  • ám a beeső olajár és gázár miatt gyengén szerepelt az Upstream, igaz, javított a helyzeten a rendkívül magas kitermelés.
  • A Fogyasztói Szolgáltatások és a Körforgásos Gazdaság szolgáltatások is jelentősen felülteljesítették a várakozásokat.

Összességében az mondható el, hogy

az elemzői várakozásokat felülmúlta, és az elmúlt időszakokhoz képest erős negyedévet zárt a Mol.

