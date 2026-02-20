Figyelmeztet a fővárosi MOHU: feljelentést tesz, ha ilyet tapasztal

A MOHU Budapest pénteken közleményt adott ki, amelyben figyelmeztetik a vállalkozásokat, hogy a lakossági lomtalanításkor kihelyezett szemét illegális számukra.

A MOHU Budapest biztosította, hogy a lakossági kihelyezett, szabályosan a ház elé tett lomokat továbbra is elszállítják. Ugyanakkor kijelentették, hogy az illegális szemetet a terület kezelőjének, gyakran az önkormányzatoknak kell kezelniük. Az is hozzátették, hogy

feljelentéssel fognak élni, amennyiben azt tapasztalják, hogy a lakosoknak fenntartott lomtalanítás idején a vállalkozások helyeznek ki szemetet.

Ilyenkor visszatérően illegális és veszélyes lom kerül a hulladékba.

Kifejtették, hogy a lomtalanítás során továbbra is rendszeresen kerülnek az utcára olyan lomok, amik nem képezik a lomtalanítás részét. Ilyenek például a festékek, vegyszerek, üzemanyagtartályok, működésképtelen hűtők, építési törmelékek, céges felújításból származó hulladékok. A MOHU szerint a veszélyes anyagok kihelyezése nem csupán illegális, de megnehezíti a város tisztán tartását is.

A vállalkozások kihelyezett szemetére példaként egy csepeli esetet hoztak, amikor egy cég az autóbontási hulladékát tette ki lomtalanításkor. Máshol egy cég az irodája felújításakor keletkező bontási törmeléket tette ki az utcára.

