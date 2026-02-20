  • Megjelenítés
Figyelmeztet a fővárosi MOHU: feljelentést tesz, ha ilyet tapasztal
Gazdaság

Figyelmeztet a fővárosi MOHU: feljelentést tesz, ha ilyet tapasztal

Portfolio
A MOHU Budapest pénteken közleményt adott ki, amelyben figyelmeztetik a vállalkozásokat, hogy a lakossági lomtalanításkor kihelyezett szemét illegális számukra.

A MOHU Budapest biztosította, hogy a lakossági kihelyezett, szabályosan a ház elé tett lomokat továbbra is elszállítják. Ugyanakkor kijelentették, hogy az illegális szemetet a terület kezelőjének, gyakran az önkormányzatoknak kell kezelniük. Az is hozzátették, hogy

feljelentéssel fognak élni, amennyiben azt tapasztalják, hogy a lakosoknak fenntartott lomtalanítás idején a vállalkozások helyeznek ki szemetet.

Ilyenkor visszatérően illegális és veszélyes lom kerül a hulladékba.

Kifejtették, hogy a lomtalanítás során továbbra is rendszeresen kerülnek az utcára olyan lomok, amik nem képezik a lomtalanítás részét. Ilyenek például a festékek, vegyszerek, üzemanyagtartályok, működésképtelen hűtők, építési törmelékek, céges felújításból származó hulladékok. A MOHU szerint a veszélyes anyagok kihelyezése nem csupán illegális, de megnehezíti a város tisztán tartását is.

Még több Gazdaság

Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Itt az újabb fordulat a magyar olajellátás ügyében: megszólalt a Mol

Váratlan fordulat a rákgyógyításban: kiderült, hogy a kevesebb gyógyszerrel tovább élhetnek a betegek

A vállalkozások kihelyezett szemetére példaként egy csepeli esetet hoztak, amikor egy cég az autóbontási hulladékát tette ki lomtalanításkor. Máshol egy cég az irodája felújításakor keletkező bontási törmeléket tette ki az utcára.

Kapcsolódó cikkünk

Hulladékszállítás leállása: fontos közleményt adott ki a havazás miatt a MOHU

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Megjelent egy fontos cafeteria-rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility