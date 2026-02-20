Hajnali káosz az utakon: kamionok bénították meg a forgalmat, gyalogost is elgázoltak

KonyhaKontrolling Csalódás egy programban Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Bankmonitor Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál

Energiastratégia Intézet Norvégia a bőség csapdájában? Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.

Holdblog Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná

Hitelkárosultak Tartozás elévülése 2014 előtt és után A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik

Ricardo Gazdagabb és egyenlőbb A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

RSM Blog A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg