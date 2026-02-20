  • Megjelenítés
Hajnali káosz az utakon: kamionok bénították meg a forgalmat, gyalogost is elgázoltak
Balesetekkel indult a péntek reggel, az ország több főútján is oda kell figyelniük az autósoknak – közölte az útinform.

A hajnali órákban több baleset történt, főként az ország nyugati területein:

  • Az M85-ös autóúton a Győr felé haladó oldalon Sopron-nyugat felhajtónál elakadt egy kamion. A 92-es kilométernél található csomópontnál jelenleg áll a forgalom ebbe az irányba, arra kérik az autósokat, hogy a 89-es kilométernél lévő Sopron-észak felhajtót vegyék igénybe.
  • Teljes szélességében elzárja a 84-es főút sárvári elkerülő szakaszán egy kamion, amely keresztbe fordult az úton. Mindkét irányban áll a forgalom.
  • Balatonfüred belterületén a 71-es főúton gyalogost gázoltak, ezért csak fél pályán halad a forgalom.
  • Műszaki mentés zajlik a 86-os főúton a 35-ös kilométernél, itt egy kamion a padkára hajtott. Az arra közlekedők Zalabaksa irányába útszűkületre számíthatnak.

Az útinform közlése szerint a főváros felé közlekedők megnövekedett forgalomra számíthatnak a Budapest felé vezető útvonalakon.

