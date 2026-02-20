Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte a Donald Trump amerikai elnök globális importvámjait. A Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette Donald Trump amerikai elnök globális importvámjait.

A bíróság kimondta, hogy Trump túllépte hatáskörét, amikor egy szövetségi vészhelyzeti felhatalmazási törvényre hivatkozva vetette ki „kölcsönös” vámjait világszerte, valamint azokat a célzott importadókat, amelyek a kormányzat szerint a fentanil-kereskedelmet hivatottak kezelni. A döntés az ágazati vám intézkedéseket nem érinti, vagyis a Bíróság mostani döntése a Trump által felállított kereskedelmi akadályok mintegy felére vonatkozik.

Egyelőre a piaci reakció mérsékelt. A dollár nem reagál és a kötvénypiacon sincs nagy mozgás.

A piac feltehetően arra számít, hogy Trump valamilyen más kiskapukat talál.

Mi jön ezután?

Adminisztrációs káosz. A becslések szerint a kormánynak 100 és 180 milliárd dollár közötti összeget kellhet visszatérítenie az amerikai importőröknek és vállalatoknak. A pontos procedúra még formálódik: lehetséges, hogy a vámhivatal (CBP) automatikus visszatérítési rendszert állít fel, de az is benne van a pakliban, hogy a cégeknek a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon (CIT) kell egyenként perelniük a pénzükért. Számos nagyvállalat már előre benyújtotta a keresetét, bebiztosítva a helyét a sorban.

Mit szólhat ehhez Trump?

A Trump-kormányzat már korábban jelezte, hogy a döntés pillanatában azonnal más, specifikusabb törvényi felhatalmazásokra fognak áttérni, például a nemzetbiztonsági fenyegetésekre hivatkozó 232-es cikkelyre, vagy a tisztességtelen külföldi kereskedelmi gyakorlatokat büntető 301-es cikkelyre. Ezek a jogi kiskapuk azonban sokkal szűkebbek, lassabbak, és kötelező vizsgálatokat, illetve meghallgatásokat igényelnek, ami jelentősen megnehezíti a vámok azonnali és átfogó újbóli bevezetését.

Mit jelent ez a vámháborúban? Nézzünk két példát.

Kínáról lekerül a fentanilra hivatkozva rácsapott extra vám, illetve a 10 százalékos általános kölcsönös vám. Viszont a 301-es cikkely miatti 25 százalékos vagy annál is magasabb specifikus büntetővámok továbbra is égetik a kínai exportőröket. A terhelés papíron csökken, de a kínai áruk amerikai importja továbbra is drága mulatság marad. Összességében Kínára nehezedő újonnan bevezetett amerikai vámteher összesen 30 százalékponttal csökken a mai naptól.

Az EU esetében az IEEPA alapján kivetett "kölcsönös" alapvámok szűnnek meg, amelyek alapesetben 10 százalékos, de bizonyos termékeknél és menetrendeknél akár 15-20 százalékos extra terhet jelentettek a korábbi szintekhez képest. Az EU-s exportőrök válláról ez a konkrét plusz teher lekerül, visszatérve a 2025 előtti normál vámszintekhez, leszámítva az olyan specifikus, korábbi intézkedéseket, mint például az acél és az alumínium vámjai.

Feltehetően a vámokkal sújtott országok nem reagálnak erre a hírre, mert megvárhatják, hogy mit reagál Trump.

Címlapkép forrása: White House flickr, MTI/EPA/Daniel Torok