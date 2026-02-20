Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget

A bíróság kimondta, hogy Trump túllépte hatáskörét, amikor egy szövetségi vészhelyzeti felhatalmazási törvényre hivatkozva vetette ki „kölcsönös” vámjait világszerte, valamint azokat a célzott importadókat, amelyek a kormányzat szerint a fentanil-kereskedelmet hivatottak kezelni.

A döntés az ágazati vám intézkedéseket nem érinti,

vagyis a Bíróság mostani döntése a Trump által felállított kereskedelmi akadályok mintegy felére vonatkozik.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 20. Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait

Trump ezt követően magyar idő szerint péntek este kijelentette, hogy

a 122-es cikkely alapján 10 százalékos globális vámot vezetne be, a már érvényben lévő vámokon felül.

Trump azt is elmondta, hogy a nemzetbiztonsági indokkal kivetett, a 232-es cikkely szerinti vámok, valamint a 301-es cikkely szerint bevezetett vámok továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak.

Mi az a 122-es cikkely?

A 122-es szakasz az amerikai Trade Act of 1974 (1974-es kereskedelmi törvény) egyik rendelkezése.

A szabály felhatalmazza az amerikai elnököt arra, hogy ideiglenes importkorlátozásokat vagy vámokat vezessen be,

ha az Egyesült Államok súlyos fizetésimérleg-problémával küzd, vagy jelentős és tartós külkereskedelmi hiány alakul ki, és ez a dollár stabilitását veszélyezteti.

Ennek alapján az elnök

maximum 15 százalékos ideiglenes vámot vethet ki, vagy kvótákat alkalmazhat, legfeljebb 150 napos időtartamra.

Ez egy gyors reagálású eszköz, amelyhez nincs szükség előzetes kongresszusi jóváhagyásra,