  • Megjelenítés
Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget
Gazdaság

Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget

Portfolio
Donald Trump élőben szólalt meg azt követően, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság elkaszálta az általa kivetett vámok egy részét, miután úgy ítélték meg, hogy az elnök túllépte hatáskörét. Kijelentette, hogy a 122-es cikkely alapján 10 százalékos globális vámot vezetne be, a már érvényben lévőkön felül.

A bíróság kimondta, hogy Trump túllépte hatáskörét, amikor egy szövetségi vészhelyzeti felhatalmazási törvényre hivatkozva vetette ki „kölcsönös” vámjait világszerte, valamint azokat a célzott importadókat, amelyek a kormányzat szerint a fentanil-kereskedelmet hivatottak kezelni.

A döntés az ágazati vám intézkedéseket nem érinti,

vagyis a Bíróság mostani döntése a Trump által felállított kereskedelmi akadályok mintegy felére vonatkozik.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait

Trump ezt követően magyar idő szerint péntek este kijelentette, hogy

Még több Gazdaság

Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Betelt a pohár: kőkemény lépésre szánta el magát a kormány Ukrajnával szemben

Havazás: kiadták a riasztást Magyarországon, itt van a legfrissebb térkép!

a 122-es cikkely alapján 10 százalékos globális vámot vezetne be, a már érvényben lévő vámokon felül.

Trump azt is elmondta, hogy a nemzetbiztonsági indokkal kivetett, a 232-es cikkely szerinti vámok, valamint a 301-es cikkely szerint bevezetett vámok továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak.

Mi az a 122-es cikkely?

A 122-es szakasz az amerikai Trade Act of 1974 (1974-es kereskedelmi törvény) egyik rendelkezése.

A szabály felhatalmazza az amerikai elnököt arra, hogy ideiglenes importkorlátozásokat vagy vámokat vezessen be,

ha az Egyesült Államok súlyos fizetésimérleg-problémával küzd, vagy jelentős és tartós külkereskedelmi hiány alakul ki, és ez a dollár stabilitását veszélyezteti.

Ennek alapján az elnök

maximum 15 százalékos ideiglenes vámot vethet ki, vagy kvótákat alkalmazhat, legfeljebb 150 napos időtartamra.

Ez egy gyors reagálású eszköz, amelyhez nincs szükség előzetes kongresszusi jóváhagyásra,

1974-es bevezetése óta pedig még egyetlen elnök sem használta, így Trump lépése példa nélküli lenne.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt Trump a vámokról - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Váratlanul keresztbe tettek Trumpnak - Mit csinál erre a dollár?

Káosz a vámdöntés körül: sorban állnak a vállalatok, hogy visszakérjék a befizetett vámokat

Kínába utazik Donald Trump

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Megjött a válasz Brüsszelből a magyar kormánynak a Barátság-olajvezeték leállása miatti vitában
Szép csendben teljesen összeomlott egy ország, ez már a végjáték az IMF szerint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility